Aaj Ka Mithun Rashifal 6 September 2026: 6 सितंबर 2026, रविवार के दिन शाम 07:30 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 07:53 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि यानी मिथुन राशि (प्रथम भाव यानी लग्न, संवेदनशील मन, कल्पनाशीलता, आत्मविश्वास व बौद्धिक प्रखरता स्थान) में संचरण करेंगे. लग्न में चंद्रमा के गोचर से आपका मन अत्यधिक संवेदनशील और कल्पनाशील रहेगा, जिससे आपकी रचनात्मकता में जबर्दस्त निखार आएगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए आय के नए रास्ते खोलने और कानूनी उलझनों को सुलझाने का रहेगा. बिजनेस में इस समय आर्थिक गतिविधियों को और अधिक बेहतर व सुदृढ़ बनाने के लिए आपके द्वारा किए गए सभी प्रयास पूरी तरह सफल होंगे. बिजनेसमैन को कोर्ट-कचहरी या विवादित मामलों से शांतिपूर्वक निपटने के लिए आज संडे के दिन अपने लॉयर (अधिवक्ता) से महत्वपूर्ण मीटिंग हो सकती है, जो भविष्य के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी. बाजार में आपकी साख सुधरेगी और कारोबारियों के आय के स्रोत (Income Sources) भी बढ़ेंगे, जिससे नकदी प्रवाह में मजबूती आएगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में रुकावटें खत्म होने और अधिकारियों का विश्वास जीतने का रहेगा. सिद्धि योग और लक्ष्मी योग का शुभ साथ मिलने से नौकरी में लंबे समय से अटके काम बनने के प्रबल योग बन रहे हैं. कामकाज समय पर पूरे हो पाएंगे और आपका काम में मन भी खूब लगेगा. ऑफिस में उच्चाधिकारियों या सीनियर्स के साथ चल रहे पुराने मतभेद समाप्त होंगे और तालमेल बेहतर बनेगा. नई नौकरी (New Job) के लिए प्रयासरत एंप्लॉयड पर्सन को अपने करियर से संबंधित किसी बड़ी समस्या या असमंजस का सटीक समाधान मिलने से असीम सुकून और मानसिक राहत की अनुभूति होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन मिले-जुले प्रभाव वाला रहेगा. दांपत्य जीवन पूरी तरह सुखद, सौहार्दपूर्ण और शांत बना रहेगा, जिससे जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बीतेगा. हालांकि, इस संडे पर लव लाइफ में आपको थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत होगी; संवेदनशील मन होने के कारण छोटी-मोटी बातों पर गलतफहमी या नोकझोंक हो सकती है, इसलिए भावनाओं में बहने के बजाय समझदारी से संवाद करें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों और कलाकारों (Students & Artists) के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत और धैर्य का रहेगा. आपको अपनी पढ़ाई, प्रोजेक्ट्स या कलात्मक रियाज में कुछ जटिलताओं और तकनीकी दिक्कतों से जूझना पड़ सकता है; घबराने के बजाय एकाग्रचित्त होकर विषय की गहराई में उतरें, सफलता अवश्य मिलेगी.

आपकी ही राशि में चंद्रमा के संचरण के कारण मानसिक संवेदनशीलता बहुत अधिक रहेगी, जिससे मन में अत्यधिक सोच-विचार या हल्का तनाव रह सकता है. रविवार के अवकाश का उपयोग मानसिक शांति और विश्राम के लिए करें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) करें और सात्विक व हल्का आहार लें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा/सफेद)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: रविवार के पावन अवसर पर तांबे के लोटे में जल, अक्षत, रोली और लाल पुष्प डालकर 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' और 'ॐ आदित्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें. शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगाजल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' व 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को फल, हरी मूंग या भोजन का दान करें; इससे लग्न के चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, सिद्धि व लक्ष्मी योग से अटके काम बनेंगे और आय के साधनों में वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. 6 सितंबर 2026 को मिथुन राशि के कारोबारियों को वकील से मीटिंग से क्या फायदा होगा?

Ans. कोर्ट-कचहरी और कानूनी मामलों में सटीक सलाह मिलेगी, जिससे विवाद सुलझेंगे और आय के नए स्रोत बनेंगे.

Q2. आज मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए सिद्धि व लक्ष्मी योग से क्या योग बन रहे हैं?

Ans. अटके काम बनेंगे, कामकाज समय पर पूरा होगा, अधिकारियों से मतभेद दूर होंगे और नई जॉब के प्रयास सफल होंगे.

Q3. आज मिथुन राशि वालों को लव लाइफ में क्या सावधानी बरतने की सलाह दी गई है?

Ans. अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण संभलकर रहें, छोटी बातों पर साथी से उलझने से बचें और दांपत्य का सुख बनाए रखें.

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