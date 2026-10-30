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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 31 अक्टूबर 2026: सिंह को पदोन्नति का तोहफा, मिथुन को इंटरव्यू में सफलता; जानें 12 राशियों का भाग्य

टैरो राशिफल 31 अक्टूबर 2026: सिंह को पदोन्नति का तोहफा, मिथुन को इंटरव्यू में सफलता; जानें 12 राशियों का भाग्य

Tarot Rashifal 31 October 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. सिंह को पदोन्नति, मिथुन को इंटरव्यू में सफलता. मकर को बाहरी लाभ. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Oct 2026 07:52 PM (IST)
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Tarot Rashifal 31 October 2026: अक्तूबर महीने का यह आखिरी शनिवार सभी 12 राशियों के लिए करियर में पदोन्नति, नई नौकरी के अवसर, वित्तीय सहायता की प्राप्ति और पारिवारिक संतुलन साधने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या नए मोड़ लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज सिंह राशि के जातकों को पदोन्नति के मौके मिलेंगे और मिथुन राशि वालों को इंटरव्यू में मनचाही सफलता हासिल होगी तथा मकर को बाहरी संपर्कों से लाभ होगा, वहीं मीन राशि के लोगों को ससुराल पक्ष से तनाव और सेहत की नरमी से बचने तथा मेष राशि वालों को उधार के लेन-देन से दूर रहने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

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मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातक आज कामकाज में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं. आज आपकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ा कमजोर रह सकती है और आपको किसी से पैसा उधार लेना पड़ सकता है. कोशिश करें की आज बुरी आदतों से दूरी बनाकर रखें.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों के लिए दिन अनुकूल रहने वाले हैं. जो लोग धन संबंधी या वित्तीय सहायता पाना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उन्हें आज इंटरव्यू में सफलता प्राप्त होगी. अति लोभ से बचें, बाहर के खाने से बचे. वरना आपकी सेहत बिगड़ सकती है.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के जातक आज अपना समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशमिजाज तरीके से बीतेगा आज आप अपने दोस्तों के साथ कहीं लंबी यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं. जो आपको नयी ऊर्जा व स्फूर्ति से भर देगा.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, सिंह राशि के नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन पदोन्नति के अवसर दिलाने वाला साबित होगा. आज आप इस समय को अपनी बुद्धि के इस्तेमाल अपने पक्ष में कर पाएंगे.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के जो लोग अविवाहितों के लिए विवाह के अवसर प्राप्त होएंगे. विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल है वो भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के वैवाहिक और प्रेम संबंधों के लिए समय मिलाजुला रहने वाला है. हालांकि, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. विद्यार्थी समय का सदुपयोग करने में सक्षम रहेंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोग प्रेम संबंधों के प्रति लापरवाही बरतने से बचें. आज आप दोनों के बीच मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. भविष्य की योजनाएं बहुत सूझबूझ कर बनाएं.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों के लिए आज जीविका के क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. लेकिन, आप अपनी मधुर वाणी से संबंधों में मजबूती लाने में सफल रहेंगे. आलस्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अवरोधक होगा.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के जातकों का आज कोई महत्वपूर्ण कार्य सार्थक होने के योग है. जीवन साथी का भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा, किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी स्थान से लाभ हो सकता है.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के जातक फिलहाल, नए कार्यों में व्यस्त रहने वाले हैं. किसी संबंधी या खुद की अस्वस्थता से परेशान हो सकते है. राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के अच्छा समय है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों के लिए फिलहाल, घर गृहस्थी का वातावरण अच्छा नहीं दिखाई देगा. दरअसल, आज किसी बात को लेकर ससुराल पक्ष से तनाव उपस्थित हो सकता है. आज सेहत थोड़ा नरम रहेगी. इसलिए थोड़ा संभलकर रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 30 Oct 2026 07:52 PM (IST)
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