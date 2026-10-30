Masik Rashifal November 2026: नवंबर 2026 का महीना ग्रह-नक्षत्रों के फेरबदल के लिहाज से कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ रहा है. करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, सेहत और लव लाइफ के लिहाज से यह माह आपके लिए कैसा रहेगा?

विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान, जयपुर-जोधपुर) से जानिए सभी 12 राशियों का सटीक मासिक भविष्यफल और जरूरी ज्योतिषीय उपाय.

मेष मासिक राशिफल (Aries Monthly Horoscope)

मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना मिलाजुला साबित होगा.

करियर व कारोबार: माह की शुरुआत में कामकाज की अधिकता के चलते भागदौड़ अधिक रहेगी. कारोबारियों को प्रतिस्पर्धियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा. नौकरी बदलने का विचार मन में आ सकता है, हालांकि जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें. माह के मध्य में करियर को नई गति मिलेगी; मनचाहे प्रमोशन या तबादले के योग हैं. पार्टनरशिप में काम करने वालों को अच्छा लाभ मिलेगा.

आर्थिक व निजी जीवन: शुरुआत में घर-परिवार की सुख-सुविधाओं पर जेब से ज्यादा खर्च हो सकता है. उत्तरार्ध में धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे.

स्वास्थ्य: दूसरे सप्ताह में मौसमी या पुरानी बीमारियों के प्रति सतर्क रहें.

लव व दांपत्य: शुरुआत में वाणी और भावनाओं पर नियंत्रण रखें. दूसरे सप्ताह के बाद रिश्ते सामान्य होंगे और दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा.

उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

वृषभ मासिक राशिफल (Taurus Monthly Horoscope)

वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर का महीना खट्टे-मीठे अनुभवों से भरा रहेगा.

करियर व कारोबार: कार्यक्षेत्र में काम का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा. मध्य में स्थिति सुधरेगी और कारोबारी कोई बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं. विदेश से जुड़े व्यापार में विशेष मुनाफा होगा. नौकरीपेशा लोगों को उच्चाधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा.

आर्थिक व निजी जीवन: पूर्वार्ध में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद या कोर्ट-कचहरी की नौबत आ सकती है. आय से अधिक व्यय रहने से बजट बिगड़ सकता है. अहंकार और दूसरों की आलोचना करने से बचें, अन्यथा संबंध खराब हो सकते हैं.

लव व दांपत्य: लव लाइफ के लिहाज से समय थोड़ा नाजुक है; पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें. दांपत्य जीवन में आपसी तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा.

उपाय: कनकधारा या लक्ष्मी अष्टकम् का नियमित पाठ करें.

मिथुन मासिक राशिफल (Gemini Monthly Horoscope)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना गुडलक लेकर आ रहा है.

करियर व कारोबार: बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और कार्यरत लोगों का पद-प्रभाव बढ़ेगा. कामकाजी महिलाओं के लिए यह माह विशेष पदोन्नति और सम्मान दिलाने वाला रहेगा. कारोबार में शुरुआती सुस्ती के बाद मध्य और उत्तरार्ध में मनचाहा मुनाफा और विस्तार संभव है.

शिक्षा व पारिवारिक जीवन: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है. मध्य में परिवार की किसी महिला सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है.

लव व दांपत्य: गलतफहमियां दूर होंगी. सिंगल जातकों के जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.

उपाय: श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

कर्क मासिक राशिफल (Cancer Monthly Horoscope)

कर्क राशि के लोगों को इस माह अपनी वाणी और व्यवहार पर खास ध्यान देना होगा.

करियर व कारोबार: सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे, लेकिन अति-उत्साह में संयम न खोएं. दूसरे सप्ताह में काम का दबाव बढ़ेगा. कारोबारियों को साख बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी. जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें.

स्वास्थ्य व वित्त: अनिद्रा और शारीरिक थकान की समस्या रह सकती है. आमदनी सीमित और खर्च अधिक रहने के आसार हैं.

लव व दांपत्य: लव लाइफ में साथी के स्वभाव से थोड़ा सामंजस्य बैठाना होगा. माह के उत्तरार्ध में जीवनसाथी के साथ पर्यटन या यात्रा के योग बनेंगे.

उपाय: श्री शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें.

सिंह मासिक राशिफल (Leo Monthly Horoscope)

सिंह राशि वालों के लिए यह माह सतर्कता और निरंतर प्रयास की मांग करता है.

करियर व कारोबार: माह की शुरुआत से मध्य तक काम में अड़चनें आ सकती हैं. अपने बलबूते काम निपटाने होंगे. कार्यक्षेत्र में टारगेट का दबाव रहेगा. बिना पढ़े-समझे किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें. बड़ा निवेश या फैसला कुछ समय के लिए टालना हितकर होगा.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: किसी को उधार देने से बचें, धन फंस सकता है. उत्तरार्ध में साज-सज्जा और सुविधाओं पर अत्यधिक खर्च बजट बिगाड़ सकता है. परिवार के किसी सदस्य की सेहत चिंता का कारण बनेगी.

लव व दांपत्य: शुरुआत में पार्टनर से मतभेद हो सकते हैं, जहां किसी मित्र की मध्यस्थता काम आएगी. वैवाहिक सुख के लिए जीवनसाथी को समय दें.

उपाय: नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

कन्या मासिक राशिफल (Virgo Monthly Horoscope)

कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर बेहद फलदायी और सकारात्मक रहने वाला है.

करियर व कारोबार: हर क्षेत्र में सफलता और लाभ के योग हैं. विदेश यात्रा या विदेशी कारोबार से जुड़े जातकों को बड़ी कामयाबी मिलेगी. लेखन, कला और पत्रकारिता से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष लाभकारी रहेगा. प्रमोशन या मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है.

आर्थिक व सामाजिक स्थिति: सत्ता और सरकार से जुड़े अटके काम पूरे होंगे. समाज और राजनीति में विश्वसनीयता बढ़ेगी. संचित धन में वृद्धि होगी और परिवार में मांगलिक उत्सव संपन्न होंगे.

लव व दांपत्य: प्रेम संबंध के लिए समय पूरी तरह अनुकूल है. प्रेम प्रस्ताव स्वीकार हो सकते हैं. दांपत्य जीवन में सुखद समय बीतेगा.

उपाय: प्रतिदिन श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें.

तुला मासिक राशिफल (Libra Monthly Horoscope)

तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना मिलाजुला लेकिन लाभप्रद रहेगा.

करियर व कारोबार: महीने की शुरुआत शुभ है. व्यापार में अच्छा लाभ होगा और प्रभावशाली लोगों की मदद से सरकारी कार्य संपन्न होंगे. मध्य में कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और अनर्गल बातचीत से बचें. पूर्व में किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा.

आर्थिक व सामाजिक स्थिति: भूमि, भवन या वाहन के क्रय-विक्रय की योजना फलीभूत होगी. उत्तरार्ध में की गई यात्राएं यश और धन लाभ दोनों दिलाएंगी.

लव व दांपत्य: विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है और मित्रता प्रेम में बदल सकती है. वैवाहिक जीवन में आपसी समझ और सामंजस्य बना रहेगा.

उपाय: भगवान शिव के रुद्राष्टकं का पाठ करें.

वृश्चिक मासिक राशिफल (Scorpio Monthly Horoscope)

वृश्चिक राशि वालों के लिए उत्तरार्ध के कुछ दिनों को छोड़कर पूरा महीना तरक्की और लाभ से भरा रहेगा.

करियर व कारोबार: नौकरी में बदलाव या पदोन्नति की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे. आय के नए स्रोत बनेंगे और बैंक बैलेंस मजबूत होगा. हालांकि, मध्य और उत्तरार्ध में अचानक काम में बाधाएं या विरोधियों की सक्रियता का सामना करना पड़ सकता है.

पारिवारिक व व्यक्तिगत स्थिति: भौतिक सुख-साधनों पर ध्यान बढ़ेगा. धर्म-कर्म में रुचि जागेगी. पारिवारिक मोर्चे पर पैतृक संपत्ति के विवाद और माता-पिता से वैचारिक मतभेद के कारण मन खिन्न रह सकता है.

लव व दांपत्य: किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से लव लाइफ में तनाव आ सकता है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

उपाय: श्री दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें.

धनु मासिक राशिफल (Sagittarius Monthly Horoscope)

धनु राशि के जातकों पर इस माह भाग्य पूरी तरह मेहरबान रहेगा.

करियर व कारोबार: कारोबार में बड़ा मुनाफा और विस्तार होगा; नई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. शेयर बाजार से जुड़े लोगों को अचानक धन लाभ की संभावना है. काम के सिलसिले में विदेश या लंबी यात्राएं लाभकारी साबित होंगी. प्रतियोगी परीक्षा में जुटे युवाओं को बड़ी सफलता मिल सकती है.

पारिवारिक व निजी जीवन: अविवाहितों के विवाह तय होने के योग हैं. संतान पक्ष से जुड़ी चिंताएं दूर होंगी और परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा.

स्वास्थ्य: खानपान और दिनचर्या पर ध्यान दें; पेट या मौसमी संक्रमण परेशान कर सकते हैं.

लव व दांपत्य: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और वैवाहिक जीवन में आनंद बना रहेगा.

उपाय: प्रतिदिन पहली रोटी गाय को खिलाएं.

मकर मासिक राशिफल (Capricorn Monthly Horoscope)

मकर राशि के जातकों के लिए माह का पहला हिस्सा काफी भागदौड़ और चुनौतियों से भरा रहेगा.

करियर व कारोबार: काम के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक लेकिन थका देने वाली रहेंगी. कार्यस्थल पर कूटनीतिक सूझबूझ से विरोधियों की चालें विफल होंगी. राजनीति और प्रशासन से जुड़े लोगों को मान-सम्मान और नया पद मिल सकता है. अतिरिक्त आय के साधन बनेंगे.

पारिवारिक व स्वास्थ्य स्थिति: शुरुआत में अपनी और उत्तरार्ध में माता की सेहत को लेकर सजग रहें. संतान से जुड़ी कोई चिंता मन पर हावी हो सकती है.

लव व दांपत्य: प्रेम संबंधों को शादी में बदलने के लिए परिजनों की सहमति मिल सकती है. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

उपाय: प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करें.

कुंभ मासिक राशिफल (Aquarius Monthly Horoscope)

कुंभ राशि वालों के लिए महीने की शुरुआत संघर्षपूर्ण रहेगी, लेकिन दूसरे सप्ताह से परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी.

करियर व कारोबार: पहले सप्ताह में सहकर्मियों या विरोधियों की बातों को नजरअंदाज करें. दूसरे सप्ताह से अटके काम तेजी पकड़ेंगे और सरकारी योजनाओं से फंसा हुआ धन निकल आएगा. बाजार में साख बढ़ेगी, हालांकि बड़े निवेश में शुभचिंतकों की राय जरूर लें.

व्यक्तिगत जीवन: उत्तरार्ध में काम के बजाय सैर-सपाटे और मौज-मस्ती में मन अधिक लगेगा.

लव व दांपत्य: लव लाइफ में उतार-चढ़ाव रह सकते हैं; पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी न करें. विपरीत परिस्थितियों में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.

उपाय: प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालें.

मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर का पूर्वार्ध चुनौतियों भरा और उत्तरार्ध राहत व उपलब्धियों से परिपूर्ण रहेगा.

करियर व कारोबार: पूर्वार्ध में कार्यक्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों या अप्रिय सूचना का सामना करना पड़ सकता है; धैर्य बनाए रखें. मध्य के बाद स्थिति पूरी तरह आपके नियंत्रण में होगी. अटके काम पूरे होंगे और पुराने निवेश से बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा.

पारिवारिक व सामाजिक स्थिति: शुरुआत में परिवार में अनबन या अलगाव की स्थिति से बचें. माह के मध्य में वरिष्ठजनों की मदद से घरेलू गलतफहमियां दूर होंगी.

लव व दांपत्य: पूर्वार्ध की चिंताओं के बाद उत्तरार्ध में लव लाइफ में भरोसा और प्रगाढ़ता बढ़ेगी. वैवाहिक जीवन सुखद और आनंदमय रहेगा.

उपाय: संकटों से मुक्ति के लिए श्री नारायण कवच का नियमित पाठ करें.

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