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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal 5 September 2026: लग्न के चंद्रमा से चमकेगा व्यक्तित्व, वज्र व लक्ष्मी योग से मिथुन राशि को बिजनेस में होगी एक्स्ट्रा इनकम

Mithun Rashifal 5 September 2026: लग्न के चंद्रमा से चमकेगा व्यक्तित्व, वज्र व लक्ष्मी योग से मिथुन राशि को बिजनेस में होगी एक्स्ट्रा इनकम

Mithun Rashifal 5 September 2026: लग्न के चंद्रमा व लक्ष्मी योग से मिथुन राशि को एक्स्ट्रा इनकम, विरोधियों पर जीत! पढ़ें 5 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 05 Sep 2026 06:55 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 5 September 2026: 5 सितंबर 2026, शनिवार के दिन रात्रि 09:54 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि शुरू होगी. आज देश भर में शिक्षक दिवस (Teachers' Day) का पावन पर्व भी है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और वज्र योग का विशेष शुभ प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा सुबह 10:18 बजे के बाद आपकी ही राशि यानी मिथुन राशि (प्रथम भाव यानी लग्न, आकर्षक व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, बौद्धिक प्रखरता व त्वरित निर्णय स्थान) में गोचर करेंगे. लग्न में चंद्रमा के संचरण से आपके आकर्षक व्यक्तित्व से आत्मविश्वास स्वतः ही झलकेगा और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दूसरा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए त्वरित निर्णय लेने और अतिरिक्त धन लाभ कमाने का रहेगा. इस समय ग्रहों की स्थिति आपके पूरी तरह अनुकूल बनी हुई है; इसलिए व्यवसाय संबंधी कोई भी बड़ा या महत्वपूर्ण निर्णय तुरंत लेने का प्रयास करें, टालमटोल से बचें. वज्र योग और लक्ष्मी योग के शुभ प्रभाव से बिजनेस में अचानक एक्स्ट्रा इनकम (अतिरिक्त आय) होने के प्रबल योग बन रहे हैं. बिजनेसमैन को इस समय अपने परिवार का शत-प्रतिशत सहयोग मिलेगा, जिससे आपका व्यापार नई ऊंचाइयों को छूएगा और तेजी से ग्रोथ करेगा. बाजार में आपकी साख और वित्तीय संतुलन दोनों मजबूत होंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन संवाद कौशल के दम पर विरोधियों को मात देने और लक्ष्य साधने का रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन अपनी मधुर और प्रभावी संवाद शैली (Communication Skills) से ऑफिस में सभी अधिकारियों व सहकर्मियों का दिल जीतने में पूरी तरह सफल रहेंगे. वर्कप्लेस पर यदि कोई विरोधी आपके खिलाफ सक्रिय था, तो आप अपनी कार्यकुशलता और समझदारी से उस पर विजय पा लेंगे. अपने करियर को संवारने और निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें; यह समय आपकी मेहनत का पूरा फल देगा. हालांकि, दोपहर बाद फील्ड और मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन किसी भी आधिकारिक काम को जल्दबाजी में निपटाने से बचें; हड़बड़ी में की गई चूक नुकसान करा सकती है, इसलिए काम को धैर्यपूर्वक पूरा करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

दांपत्य और पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन सुकून और खुशियों से भरा रहेगा. दांपत्य जीवन पूरी तरह सुखमय बना रहेगा, जिससे आप अपने जीवनसाथी (Life Partner) के साथ फुर्सत के कुछ यादगार और प्रेमपूर्ण पल बिता सकेंगे. परिवार के सभी सदस्यों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन विशेष रूप से राहत लेकर आया है. यदि आप पिछले कुछ समय से किसी पुरानी चोट, खिंचाव या शारीरिक दर्द से परेशान चल रहे थे, तो आज उससे काफी हद तक राहत मिलेगी, जिससे आप पुनः अपने खेल अभ्यास में सक्रिय हो सकेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

आपकी ही राशि में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक ताजगी बनी रहेगी. पुरानी चोटों में सुधार होने से उत्साह बढ़ेगा. दिनभर की भागदौड़ के बीच पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) करें और शिक्षक दिवस के अवसर पर गुरुजनों के आशीर्वाद से मन को शांत रखें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शनिवार और शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व दूर्वा अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. अपने गुरुओं और शिक्षकों का चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें तथा किसी जरूरतमंद को फल या भोजन का दान करें; इससे लग्न के चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, वज्र व लक्ष्मी योग से बिजनेस में अतिरिक्त आय होगी और कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Sep 2026 06:55 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today
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