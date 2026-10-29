Kal Ka Rashifal, 30 October 2026 (कल का राशिफल): शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों और पंचांग के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि शाम 07:26:44 (19:26:44) बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी. वहीं सुबह 09:05:00 बजे तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र का आरंभ होगा.

शुक्रवार का दिन धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी मां महालक्ष्मी की उपासना का पावन दिन है. पंचमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र और शिव योग के शुभ प्रभाव से वृषभ, मिथुन, सिंह और वृश्चिक राशि के जातकों को धन-धान्य में वृद्धि, बिजनेस में बड़ा टेंडर, कार्यक्षेत्र में प्रमोशन और अचल संपत्ति की प्राप्ति के मजबूत संकेत हैं.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 30 अक्टूबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार)

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी (शाम 19:26:44 बजे तक), तत्पश्चात षष्ठी

कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी (शाम 19:26:44 बजे तक), तत्पश्चात षष्ठी नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र (सुबह 09:05:00 बजे तक), तत्पश्चात आर्द्रा

मृगशिरा नक्षत्र (सुबह 09:05:00 बजे तक), तत्पश्चात आर्द्रा करण: कौलव (सुबह 08:47:29 बजे तक), तत्पश्चात तैतिल (शाम 19:26:44 बजे तक)

कौलव (सुबह 08:47:29 बजे तक), तत्पश्चात तैतिल (शाम 19:26:44 बजे तक) पक्ष: कृष्ण पक्ष

कृष्ण पक्ष योग: शिव योग (रात 20:41:16 बजे तक), तत्पश्चात सिद्ध योग

शिव योग (रात 20:41:16 बजे तक), तत्पश्चात सिद्ध योग वार: शुक्रवार (मां महालक्ष्मी की आराधना का दिन)

मेष राशि

कल आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा. आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी. आपके घर किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है. सिंगल लोगों को थोड़ा संभलकर चलना होगा, क्योंकि वह किसी के प्यार में पड़ सकते हैं. आपको कार्यक्षेत्र में किसी बात को लेकर बहसबाजी होने की संभावना है. यदि ऐसा हो, तो मामले को शांत रहकर संभालने की कोशिश करें.

वृषभ राशि

कल का दिन आपके लिए धन-धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है. आपको अपने कार्यक्षेत्र में कुछ नई योजनाओं को शामिल करना बेहतर रहेगा. पिताजी की सलाह आपके बिजनेस के लिए बेहतर रहेगी. आप माता-पिता की सेवा के लिए भी समय निकालेंगे. विद्यार्थियों को पढ़ाई-लिखाई में ढील देने से बचना होगा और आपकी किसी नए कोर्स के प्रति भी रुचि जागृत हो सकती है. आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं.

मिथुन राशि

कल का दिन आपके लिए वाणी और व्यवहार पर संयम बनाए रखने के लिए रहेगा. आपकी मौज-मस्ती करने की आदत के कारण कुछ गड़बड़ी हो सकती है. संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है. वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं के कारण आपका मन परेशान रहेगा. आपको अपने बिजनेस में कोई बड़ा टेंडर मिलने से मन में खुशियां रहेंगी, लेकिन राजनीति में थोड़ा सोच-समझकर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा.

कर्क राशि

कल का दिन आपके लिए कुछ उलझनों से भरा रहने वाला है. आप जीवनसाथी से कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे. कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसमें आपके बॉस आपका पूरा सपोर्ट करेंगे. आपकी खेलकूद के प्रति रुचि जागृत हो सकती है. कोई काम यदि लंबे समय से रुका हुआ था, तो वह भी पूरा हो सकता है. आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा. कार्यक्षेत्र में अपने किसी काम को दूसरे के भरोसे न छोड़ें.

सिंह राशि

कल का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है. आपको अपने किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा. कार्यक्षेत्र में प्रमोशन आदि मिलने से आपका मन खुश रहेगा. परिवार में किसी पूजा-पाठ का आयोजन हो सकता है. आप किसी सामाजिक आयोजन में सम्मिलित हों, तो वहां कोई भी बात बहुत सोच-समझकर बोलें. आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है. आपका कोई काम यदि रुपये-पैसे को लेकर रुका हुआ था, तो वह भी पूरा हो सकता है.

कन्या राशि

कल का दिन आपके लिए किसी वाद-विवाद से दूर रहने के लिए रहेगा. आपको अपने कामों को लेकर सोच-समझकर ही कोई फैसला लेना बेहतर रहेगा. आपको जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा. आप उनके लिए कोई सरप्राइज पार्टी प्लान कर सकते हैं. संतान नौकरी से संबंधित किसी काम को लेकर कहीं बाहर जा सकती है. आपके परिवार में किसी सदस्य की सेहत में गिरावट आने से आपको भागदौड़ और मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है.

तुला राशि

कल का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है, लेकिन बिजनेस के लिहाज से थोड़ा कमजोर रह सकता है. आप अपने मित्रों के साथ कुछ समय मौज-मस्ती में व्यतीत करेंगे. आपको किसी पुरानी टेंशन से छुटकारा मिलेगा, जिससे आप काफी हल्का महसूस करेंगे. आपको कामों को लेकर आलस्य बिल्कुल नहीं दिखाना है, अन्यथा आपके कई कार्य अटक सकते हैं. पारिवारिक समस्याओं को आप वरिष्ठ सदस्यों की मदद से मिल-बैठकर आसानी से सुलझा लेंगे.

वृश्चिक राशि

कल का दिन आपके लिए कुछ नया करने के लिए रहेगा. मन में कुछ उलझनें बनी रह सकती हैं. आप कामों को लेकर जल्दबाजी दिखाएंगे, लेकिन धैर्य रखकर निपटाने की आवश्यकता होगी. प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में रहेगा. कल आपको अपनी जिम्मेदारियों को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा. आपका कोई काम यदि पूरा होने में समस्या आ रही थी, तो वह भी पूरा हो सकता है. आपको संपत्ति की प्राप्ति के योग बन रहे हैं.

धनु राशि

कल आप बेवजह किसी बात को लेकर क्रोध न करें. परिवार में आपकी कोई बात वरिष्ठ सदस्यों को बुरी लग सकती है. कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें. यदि परिवार के किसी सदस्य की नौकरी को लेकर आप परेशान हैं, तो उन्हें किसी नई जॉब की प्राप्ति हो सकती है. आपको रुपये-पैसे से संबंधित मामलों में थोड़ी परेशानी आ सकती है. संतान आपसे किसी नए वाहन की फरमाइश कर सकती है, जिसे आप पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे.

मकर राशि

कल का दिन आपके लिए किसी कानूनी मामले में अच्छा रहने वाला है. आपको अपने व्यवसाय के कामों में कोई बदलाव करना लाभकारी रहेगा. पार्टनरशिप थोड़ा सोच-समझकर करें, क्योंकि पार्टनर आपके साथ धोखा कर सकता है. नौकरी में आप किसी से कोई जरूरी जानकारी शेयर न करें, अन्यथा आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. परिवार के किसी सदस्य के करियर में यदि कोई समस्या थी, तो आप उसे सुलझाने में सफल रहेंगे.

कुंभ राशि

कल का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोर रहने वाला है. मौसम का विपरीत प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ सकता है. परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा. नए काम की शुरुआत करने का आपका सपना पूरा हो सकता है. यदि आप किसी यात्रा पर जाएं, तो खानपान में लापरवाही बिल्कुल न बरतें. भाई आपकी बातों को पूरा महत्व देंगे, जिससे पारिवारिक तालमेल बना रहेगा.

मीन राशि

कल का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. परिवार के किसी सदस्य से कोई बात सुनकर मन थोड़ा परेशान हो सकता है. आप दान-धर्म के कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे, लेकिन राजनीति में थोड़ा सोच-समझकर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है. विद्यार्थियों ने यदि किसी परीक्षा में भाग लिया था, तो उसके परिणाम अनुकूल रहेंगे. आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं.

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