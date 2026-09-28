Mithun Rashifal: 28 सितंबर 2026, सोमवार के दिन शाम 07:14 तक आश्विन कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सुबह 10:16 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, ध्रुव योग और व्याघात योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज सुबह 10:16 के बाद मेष राशि में, यानी आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी आय, लाभ, विविध स्रोत, नेटवर्क विस्तार, इंसेंटिव व सामाजिक प्रतिष्ठा स्थान) में संचार करेंगे, जहां से आपकी राशि के स्वामी बुध के साथ चंद्रमा का दृष्टि संबंध भी स्थापित होगा. 11वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको नियमित आय के अतिरिक्त इनकम के कई नए और अप्रत्याशित स्रोत प्राप्त होंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए मीडिया नेटवर्क से लाभ, नई प्रतिभाओं की भर्ती और पैतृक योजनाओं में सुधार का रहेगा. मीडिया, पीआर, आईटी और टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े व्यवसायों में आज शानदार आर्थिक मुनाफा होगा; बाजार में अपने पेशेवर नेटवर्क को निरंतर बढ़ाते रहें. बिजनेस की समग्र ग्रोथ को तेजी से आगे ले जाने के लिए अपनी टीम में ऊर्जावान नए युवाओं को रिक्रूट (भर्ती) करें; इससे उन्हें अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का अच्छा अवसर मिलेगा और आपके उद्यम को नई ऊर्जा हासिल होगी. पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) से जुड़े लोगों को अपनी पुरानी व पारंपरिक योजनाओं में समय के अनुकूल बदलाव करने से सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा. आप सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में उत्कृष्ट छवि और लोकप्रियता अर्जित करेंगे.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कंपनी से आकर्षक इंसेंटिव, अकाउंट्स में सतर्कता और कार्यकुशलता की पहचान का रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्कस्पेस पर वर्कलोड (काम का बोझ) अचानक बढ़ सकता है, लेकिन आपकी निष्ठा और कठिन मेहनत प्रबंधन द्वारा पूरी तरह नोटिस की जाएगी. ऑफिस में अकाउंट्स, बिलिंग और वित्तीय आंकड़ों से जुड़े कार्यों को संभालते समय पूरी सावधानी बरतें ताकि कोई चूक न हो. चंद्रमा-बुध का दृष्टि संबंध होने से एंप्लॉयड पर्सन को कंपनी की ओर से बहुत अच्छा वित्तीय इंसेंटिव (Incentive) मिल सकता है, जिससे वे और भी जोश व उत्साह के साथ काम करेंगे; जो लोग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में लगे हैं, उन्हें निश्चित सफलता हाथ लगेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 11वें चंद्रमा का संचरण पारिवारिक आत्मीयता बढ़ाने और गिले-शिकवे मिटाने का रहेगा. आज शाम को परिवार के साथ कहीं बाहर डिनर का खूबसूरत प्लान बना सकते हैं; समय-समय पर इस तरह के पारिवारिक कार्यक्रम अवश्य करने चाहिए ताकि परिवार को आप दूर न लगें और घर के सदस्यों के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत बना रहे. दांपत्य और प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Sports & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन कोच के मार्गदर्शन और सपोर्ट से आगे बढ़ने का रहेगा. खेल के मैदान पर स्पोर्ट्स पर्सन को अपने कोच का पूरा तकनीकी सहयोग मिलेगा, जिससे खेल में सुधार होगा. स्वास्थ्य के लिहाज से, अत्यधिक भागदौड़ और मौसमी बदलाव के चलते शाम के समय आप खुद को शारीरिक रूप से कुछ कमजोर और बीमार महसूस कर सकते हैं. हल्का, सुपाच्य और ताजा आहार लें, पर्याप्त गुनगुना पानी पिएं और शरीर को पूरा आराम दें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: सोमवार और श्राद्ध पक्ष के अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, दूर्वा, गंगाजल व मिश्री डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पुस्तकें या पठन सामग्री का दान करें; इससे चंद्रमा-बुध की दृष्टि से इनकम के नए स्रोत खुलेंगे, कंपनी से अच्छा इंसेंटिव मिलेगा, अकाउंट्स के काम सुरक्षित होंगे और स्वास्थ्य में सुधार आएगा.

FAQs

Q1. 28 सितंबर 2026 को मिथुन राशि के कारोबारियों को मीडिया नेटवर्क और पैतृक बिजनेस से क्या लाभ होगा?

Ans. मीडिया व टेलीकम्युनिकेशन से बड़ा लाभ होगा, युवाओं की नई भर्ती से बिजनेस ग्रोथ मिलेगी और पैतृक कारोबार में पुरानी योजनाओं को बदलने से मुनाफा होगा.

Q2. आज मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों को कंपनी से क्या प्रोत्साहन मिल सकता है?

Ans. वर्कलोड बढ़ने के बावजूद मेहनत नोटिस होगी, अकाउंट रिलेटेड वर्क में सावधानी बरतें और चंद्रमा-बुध के प्रभाव से कंपनी से अच्छा इंसेंटिव मिलेगा.

Q3. आज मिथुन राशि के पारिवारिक जीवन और सेहत को लेकर क्या निर्देश हैं?

Ans. फैमिली के साथ बाहर डिनर का प्लान बनाकर दूरियां मिटाएं, और शाम के समय मौसमी कमजोरी व बीमारी से बचने के लिए आराम को प्राथमिकता दें.

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