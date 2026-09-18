Aaj Ka Mithun Rashifal 18 September 2026: 18 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन दोपहर 01:02 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:45 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, फिर मूला नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, प्रीति योग और आपकी राशि मिथुन होने के कारण बुध के स्वराशि में होने से बनने वाले अत्यंत शुभ भद्र योग का विशेष प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज रात्रि 10:45 तक वृश्चिक राशि में, यानी आपकी राशि से 6ठे भाव (षष्ठम भाव यानी कर्ज मुक्ति, शत्रु शमन, रोग निवारण, प्रतिस्पर्धा व वित्तीय संतुलन स्थान) में संचार करेंगे, उसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे. दोपहर 04:35 के बाद मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे. 6ठे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको पुराने वित्तीय कर्जों और देनदारियों से पूरी तरह छुटकारा मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए खर्चों में कमी, वित्तीय मजबूती और शेयर बाजार से बेहतरीन मुनाफे का रहेगा. पारिजात और प्रीति योग के शुभ प्रभाव से आपका व्यापार बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा और चारों तरफ से बड़े वित्तीय लाभ के संकेत मिल रहे हैं. इस दौरान आपका दैनिक खर्च काफी कम रहेगा और संचित पूंजी में वृद्धि होगी. पेशेवर मोर्चे पर सभी योजनाएं बहुत ही आसानी से आगे बढ़ेंगी और आपको बाजार से अपने फेवर में कुछ उत्साहवर्धक व सकारात्मक सुनने को मिलेगा. बिजनेस की ओवरऑल ग्रोथ में जबर्दस्त इजाफा होगा; विशेष रूप से शेयर्स, स्टॉक मार्केट तथा तेजी-मंदी (कमोडिटी) से जुड़े व्यवसाय में उचित व बड़ा मुनाफा कमाने की मजबूत स्थिति बन रही है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति, अग्रिम सक्रियता और नई सफलताओं के द्वार खोलने का रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन के भीतर की ऊंची महत्वाकांक्षाएं और मेहनत आज उन्हें करियर में एक नई व बड़ी सफलता की ओर लेकर जाएगी. वहीं, मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन यदि अभी से पूरी तरह एक्टिव और चुस्त हो जाएं, तो आने वाले दिन उनके करियर और इंसेंटिव के लिए बेहद शानदार साबित होंगे; अपनी फील्ड एक्टिविटी को तेज रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 6ठे चंद्रमा का गोचर घर में उत्सव और प्रेम में रोमांचक मोड़ लेकर आया है. आज आपके घर पर अचानक किसी आदरणीय अतिथि या मेहमानों का आगमन हो सकता है; दिल खोलकर उनका स्वागत-सत्कार करें, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा. वहीं प्रेम जीवन (Love Life) में आपको अपने लवर (प्रेमी) की तरफ से कोई बेहद प्यारा और अप्रत्याशित सरप्राइज (Surprise) मिल सकता है, जिससे दोनों के रिश्ते में नया उत्साह और प्रगाढ़ता आएगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी बात स्पष्टता से रखने और मानसिक झिझक मिटाने का रहेगा. खेल के मैदान पर स्पोर्ट्स पर्सन अपने कोच के सामने अपनी रणनीतियों, खेल प्राथमिकताओं और समस्याओं को पूरी निडरता व स्पष्टता से रख पाएंगे; आपकी बात को कोच द्वारा गंभीरता से समझा और सराहा जाएगा.

षष्ठम भाव में चंद्रमा के संचरण से पुराने रोगों और ऋण के तनाव से तो मुक्ति मिलेगी, किंतु नौकरीपेशा लोगों को शारीरिक मुद्रा (Posture) के प्रति सतर्क रहना होगा. वर्कस्पेस पर लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठकर काम करने के कारण एंप्लॉयड पर्सन को बैक पेन (पीठ व कमर दर्द) की समस्या का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए बीच-बीच में हल्का स्ट्रेचिंग ब्रेक जरूर लें. शुक्रवार के दिन सात्विक, ताजा व पौष्टिक आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान का अभ्यास करें और भारी वजन उठाने से बचें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: शुक्रवार के दिन मां महालक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की विधिवत पूजा करें. मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प या कमल का फूल अर्पित कर 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. 6ठे चंद्रमा के कर्ज मुक्ति प्रभाव को मजबूत करने के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व दूर्वा डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद कन्या या गरीब व्यक्ति को सफेद मिष्ठान, फल या भोजन का दान करें; इससे भद्र, पारिजात व प्रीति योग के शुभ प्रभाव से बिजनेस में शेयर मार्केट से भारी मुनाफा होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और लव लाइफ में खुशहाली आएगी.

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