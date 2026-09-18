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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का मिथुन राशिफल 18 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा व भद्र योग से कर्ज से छुटकारा, पारिजात-प्रीति योग से बिजनेस में मुनाफा

आज का मिथुन राशिफल 18 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा व भद्र योग से कर्ज से छुटकारा, पारिजात-प्रीति योग से बिजनेस में मुनाफा

आज का मिथुन राशिफल 18 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा से कर्ज से छुटकारा, भद्र योग से शेयर मार्केट में बड़ा मुनाफा, लवर से मिलेगा सरप्राइज! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 18 Sep 2026 02:15 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 18 September 2026: 18 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन दोपहर 01:02 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:45 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, फिर मूला नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, प्रीति योग और आपकी राशि मिथुन होने के कारण बुध के स्वराशि में होने से बनने वाले अत्यंत शुभ भद्र योग का विशेष प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज रात्रि 10:45 तक वृश्चिक राशि में, यानी आपकी राशि से 6ठे भाव (षष्ठम भाव यानी कर्ज मुक्ति, शत्रु शमन, रोग निवारण, प्रतिस्पर्धा व वित्तीय संतुलन स्थान) में संचार करेंगे, उसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे. दोपहर 04:35 के बाद मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे. 6ठे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको पुराने वित्तीय कर्जों और देनदारियों से पूरी तरह छुटकारा मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए खर्चों में कमी, वित्तीय मजबूती और शेयर बाजार से बेहतरीन मुनाफे का रहेगा. पारिजात और प्रीति योग के शुभ प्रभाव से आपका व्यापार बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा और चारों तरफ से बड़े वित्तीय लाभ के संकेत मिल रहे हैं. इस दौरान आपका दैनिक खर्च काफी कम रहेगा और संचित पूंजी में वृद्धि होगी. पेशेवर मोर्चे पर सभी योजनाएं बहुत ही आसानी से आगे बढ़ेंगी और आपको बाजार से अपने फेवर में कुछ उत्साहवर्धक व सकारात्मक सुनने को मिलेगा. बिजनेस की ओवरऑल ग्रोथ में जबर्दस्त इजाफा होगा; विशेष रूप से शेयर्स, स्टॉक मार्केट तथा तेजी-मंदी (कमोडिटी) से जुड़े व्यवसाय में उचित व बड़ा मुनाफा कमाने की मजबूत स्थिति बन रही है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति, अग्रिम सक्रियता और नई सफलताओं के द्वार खोलने का रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन के भीतर की ऊंची महत्वाकांक्षाएं और मेहनत आज उन्हें करियर में एक नई व बड़ी सफलता की ओर लेकर जाएगी. वहीं, मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन यदि अभी से पूरी तरह एक्टिव और चुस्त हो जाएं, तो आने वाले दिन उनके करियर और इंसेंटिव के लिए बेहद शानदार साबित होंगे; अपनी फील्ड एक्टिविटी को तेज रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 6ठे चंद्रमा का गोचर घर में उत्सव और प्रेम में रोमांचक मोड़ लेकर आया है. आज आपके घर पर अचानक किसी आदरणीय अतिथि या मेहमानों का आगमन हो सकता है; दिल खोलकर उनका स्वागत-सत्कार करें, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा. वहीं प्रेम जीवन (Love Life) में आपको अपने लवर (प्रेमी) की तरफ से कोई बेहद प्यारा और अप्रत्याशित सरप्राइज (Surprise) मिल सकता है, जिससे दोनों के रिश्ते में नया उत्साह और प्रगाढ़ता आएगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी बात स्पष्टता से रखने और मानसिक झिझक मिटाने का रहेगा. खेल के मैदान पर स्पोर्ट्स पर्सन अपने कोच के सामने अपनी रणनीतियों, खेल प्राथमिकताओं और समस्याओं को पूरी निडरता व स्पष्टता से रख पाएंगे; आपकी बात को कोच द्वारा गंभीरता से समझा और सराहा जाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

षष्ठम भाव में चंद्रमा के संचरण से पुराने रोगों और ऋण के तनाव से तो मुक्ति मिलेगी, किंतु नौकरीपेशा लोगों को शारीरिक मुद्रा (Posture) के प्रति सतर्क रहना होगा. वर्कस्पेस पर लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठकर काम करने के कारण एंप्लॉयड पर्सन को बैक पेन (पीठ व कमर दर्द) की समस्या का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए बीच-बीच में हल्का स्ट्रेचिंग ब्रेक जरूर लें. शुक्रवार के दिन सात्विक, ताजा व पौष्टिक आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान का अभ्यास करें और भारी वजन उठाने से बचें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: शुक्रवार के दिन मां महालक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की विधिवत पूजा करें. मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प या कमल का फूल अर्पित कर 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. 6ठे चंद्रमा के कर्ज मुक्ति प्रभाव को मजबूत करने के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व दूर्वा डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद कन्या या गरीब व्यक्ति को सफेद मिष्ठान, फल या भोजन का दान करें; इससे भद्र, पारिजात व प्रीति योग के शुभ प्रभाव से बिजनेस में शेयर मार्केट से भारी मुनाफा होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और लव लाइफ में खुशहाली आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Sep 2026 02:15 AM (IST)
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