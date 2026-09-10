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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal 10 September 2026: 3रे चंद्रमा व भद्र योग से बढ़ेगा साहस, सिद्ध योग से कार्यक्षेत्र में हासिल करेंगे महारत

Mithun Rashifal 10 September 2026: 3रे चंद्रमा व भद्र योग से बढ़ेगा साहस, सिद्ध योग से कार्यक्षेत्र में हासिल करेंगे महारत

Mithun Rashifal 10 September 2026: 3रे चंद्रमा व भद्र योग से बढ़ेगा साहस, सिद्ध योग से कार्यक्षेत्र में महारत, मशीनरी खरीद के शुभ योग! पढ़ें 10 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 10 Sep 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 10 September 2026: 10 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:34 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जिसके बाद भाद्रपद अमावस्या (सर्वपितृ अमावस्या) तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 02:05 बजे तक मघा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, सिद्ध योग और आपकी राशि मिथुन होने के कारण बुध के उच्च राशि में होने से बनने वाले अत्यंत शुभ भद्र योग का विशेष प्रभाव प्राप्त होगा. चंद्रमा आज पूरे दिन सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी रहेगा.

चंद्रमा आपकी राशि से 3रे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस, कठिन परिश्रम, नेटवर्किंग, संचार माध्यम, तकनीक व नई शुरुआत स्थान) में संचार कर रहे हैं. 3रे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आप अत्यधिक साहसी, ऊर्जावान और परिश्रमी बने रहेंगे, जिससे हर कार्य को पूरी दृढ़ता से संपन्न करेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए तकनीकी विस्तार, मशीनरी निवेश और नए व्यावसायिक अवसर भुनाने का रहेगा. यदि बिजनेसमैन अपने व्यवसाय के आधुनिकीकरण के लिए कोई नई मशीन, उपकरण या संयंत्र खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए आज सुबह 07:00 से 08:00 बजे अथवा शाम 05:00 से 06:00 बजे के मध्य का शुभ समय सर्वोत्तम रहेगा. बिजनेस में ऑनलाइन गतिविधियों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मीडिया के माध्यम से आपको कई उत्तम और लाभदायक जानकारियां प्राप्त होंगी. व्यापार में कुछ अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके आप अपनी दैनिक व्यावसायिक दिनचर्या को और अधिक सुव्यवस्थित तथा उत्पादक बनाने में सफल रहेंगे. बिजनेसमैन के हाथ आज कई बड़े और आकर्षक अवसर लगेंगे. वहीं नए कारोबारियों (New Businessmen) के लिए अपनी पुरानी कड़ी मेहनत और परिश्रम के अनुरूप बेहतरीन परिणाम हासिल करने का सही समय अब आ चुका है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यकुशलता साबित करने, नई महारत हासिल करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने का रहेगा. सिद्ध योग के शुभ प्रभाव से वर्कस्पेस पर आप जिस भी कठिन प्रोजेक्ट या कार्य में हाथ डालेंगे, उसमें आप विशेषज्ञता और महारथ हासिल करने में पूरी तरह सफल रहेंगे; कुल मिलाकर यह दिन आपके लिए बेहद शुभ और उन्नतिदायक सिद्ध होगा. ऑफिस में वर्तमान परिस्थितियां पहले की तुलना में काफी बेहतर, सहज और अनुकूल बनेंगी, जिससे आपका दिन सुकून और संतोष से गुजरेगा. यह समय शांति से अपने दायित्व पूरे करने और कार्यस्थल की हर परिस्थिति का मजबूती से सामना करने का है; आपकी योग्यता से रोजगार व पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. वहीं फील्ड और मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन आज नए क्लाइंट्स और लोगों से बातचीत करने में समय व्यतीत करेंगे, जिससे उनके नए प्रभावशाली संपर्क और दोस्त बनेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन समझदारी और परस्पर सहानुभूति बरतने का है. किसी पारिवारिक या निजी उलझन के चलते आपके जीवनसाथी (Life Partner) थोड़े परेशान या मानसिक रूप से विचलित रह सकते हैं; ऐसे में उन पर अपनी राय थोपने के बजाय उनके दृष्टिकोण और भावनाओं को गहराई से समझने की नितांत आवश्यकता है. उनके साथ बैठकर संवाद करें और मानसिक संबल दें, जिससे वैवाहिक रिश्ते में विश्वास और प्रगाढ़ता आएगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन राहत और नई ऊर्जा लेकर आया है. पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां या शारीरिक अड़चनें आपके अभ्यास या अध्ययन में बाधा बन रही थीं, वे अब पूरी तरह दूर हो जाएंगी. स्वास्थ्य में सुधार आने से आप अपने लक्ष्यों की ओर पूरे उत्साह से अग्रसर होंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

तृतीय भाव में चंद्रमा के गोचर से आपका मानसिक बल और शारीरिक स्टेमिना मजबूत रहेगा. पुरानी व्याधियों और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से राहत मिलेगी. हालांकि, जीवनसाथी की परेशानी या ग्रहण दोष के प्रभाव से मन में कभी-कभार हल्की अशांति आ सकती है. गुरुवार के दिन हल्का व सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व प्राणायाम करें और अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: गुरुवार व चतुर्दशी-अमावस्या के पावन अवसर पर तांबे या पीतल के पात्र में जल, हल्दी, पीले पुष्प व थोड़ा सा गुड़ डालकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्रीहरि विष्णु तथा केले के वृक्ष को अर्घ्य दें. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के प्रभाव को निष्फल करने के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व दूर्वा अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को फल, हरी मूंग या भोजन का दान करें; इससे 3रे चंद्रमा व भद्र योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, सिद्ध योग से हर काम में महारत हासिल होगी, व्यापारिक मशीनरी खरीद सफल रहेगी और दांपत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा.

FAQs 

Q1. 10 सितंबर 2026 को मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए नई मशीनरी खरीदने का शुभ समय क्या है?
 Ans. नई मशीन खरीदने के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक अथवा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) का समय अत्यंत उत्तम है.

Q2. आज मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों को सिद्ध योग से क्या लाभ प्राप्त होगा?
Ans. आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें महारत हासिल करेंगे, ऑफिस की परिस्थितियां बेहतर होंगी और रोजगार में वृद्धि होगी.

Q3. आज मिथुन राशि वालों को अपने जीवनसाथी के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए?
Ans. जीवनसाथी की मानसिक परेशानी को समझें, उनके दृष्टिकोण का सम्मान करें और शांति से संवाद कर उनका संबल बनें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Sep 2026 03:15 AM (IST)
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