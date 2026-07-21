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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 21 July 2026: नई मुलाकात बनेगी खास, बिजनेस विस्तार के योग, टीमवर्क से मिलेगा बड़ा फायदा

Aaj ka Mithun Rashifal 21 July 2026: नई मुलाकात बनेगी खास, बिजनेस विस्तार के योग, टीमवर्क से मिलेगा बड़ा फायदा

Gemini Horoscope: क्या 21 जुलाई 2026 को मिथुन राशि वालों को नए बिजनेस का शुभ अवसर मिलेगा, नौकरी में टीमवर्क से सफलता मिलेगी और विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 21 Jul 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 21 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी. चित्रा नक्षत्र रात्रि 8:49 बजे तक रहेगा, इसके बाद स्वाति नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सिद्ध योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:54 बजे के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन नई योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल रहेगा. यदि आप पुराने कारोबार के साथ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो अनुभवी मार्केटिंग, सोशल मीडिया और टेक्निकल टीम को साथ जोड़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. किसी महत्वपूर्ण प्रोडक्ट की नई फ्रेंचाइजी लेने की योजना बना रहे हैं तो दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे के बीच किया गया प्रयास शुभ परिणाम दे सकता है. कर्मचारियों की समस्याओं को समझकर उनका समाधान करना आपके कारोबार में सकारात्मक माहौल बनाएगा और टीम का भरोसा भी मजबूत करेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज टीमवर्क सबसे बड़ी ताकत साबित होगा. किसी बड़े प्रोजेक्ट में सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे. टीम को प्रेरित करने की आपकी क्षमता वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आपकी अलग पहचान बनाएगी. काम का दबाव अधिक रहने के कारण पूरे दिन सक्रिय रहना जरूरी होगा. नए कर्मचारियों का सहयोगी स्वभाव और सहकर्मियों की मदद करने की भावना कार्यस्थल पर आपके रिश्तों को और मजबूत करेगी.

फाइनेंस राशिफल

आज आर्थिक मामलों में सोच-समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है. यदि नए कारोबार या फ्रेंचाइजी में निवेश करने की योजना है, तो सही रणनीति और अनुभवी लोगों की सलाह के साथ लिया गया फैसला भविष्य में अच्छा लाभ दिला सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

चंद्रमा के पंचम भाव में होने से किसी खास व्यक्ति से अचानक मुलाकात होने के योग बन रहे हैं. परिवार और रिश्तेदारों के प्रति आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी. यदि कोई करीबी अस्पताल में भर्ती है, तो फोन पर ही सही, उसका हालचाल अवश्य लें. आपका यह अपनापन रिश्तों को और मजबूत करेगा.

हेल्थ राशिफल

आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन लगातार काम के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम, संतुलित भोजन और पानी का सेवन आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को असफलता के डर से बाहर निकलकर रिवीजन पर पूरा ध्यान देना चाहिए. नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी बनेगा. कलाकारों और खिलाड़ियों को भी अनुशासन के साथ अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: येलो (Yellow)
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 4

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल, चने की दाल या हल्दी का दान करें. इससे करियर में सफलता मिलेगी, व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jul 2026 03:10 AM (IST)
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