Aaj Ka Mithun Rashifal 21 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी. चित्रा नक्षत्र रात्रि 8:49 बजे तक रहेगा, इसके बाद स्वाति नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सिद्ध योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:54 बजे के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन नई योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल रहेगा. यदि आप पुराने कारोबार के साथ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो अनुभवी मार्केटिंग, सोशल मीडिया और टेक्निकल टीम को साथ जोड़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. किसी महत्वपूर्ण प्रोडक्ट की नई फ्रेंचाइजी लेने की योजना बना रहे हैं तो दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे के बीच किया गया प्रयास शुभ परिणाम दे सकता है. कर्मचारियों की समस्याओं को समझकर उनका समाधान करना आपके कारोबार में सकारात्मक माहौल बनाएगा और टीम का भरोसा भी मजबूत करेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज टीमवर्क सबसे बड़ी ताकत साबित होगा. किसी बड़े प्रोजेक्ट में सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे. टीम को प्रेरित करने की आपकी क्षमता वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आपकी अलग पहचान बनाएगी. काम का दबाव अधिक रहने के कारण पूरे दिन सक्रिय रहना जरूरी होगा. नए कर्मचारियों का सहयोगी स्वभाव और सहकर्मियों की मदद करने की भावना कार्यस्थल पर आपके रिश्तों को और मजबूत करेगी.

फाइनेंस राशिफल

आज आर्थिक मामलों में सोच-समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है. यदि नए कारोबार या फ्रेंचाइजी में निवेश करने की योजना है, तो सही रणनीति और अनुभवी लोगों की सलाह के साथ लिया गया फैसला भविष्य में अच्छा लाभ दिला सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

चंद्रमा के पंचम भाव में होने से किसी खास व्यक्ति से अचानक मुलाकात होने के योग बन रहे हैं. परिवार और रिश्तेदारों के प्रति आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी. यदि कोई करीबी अस्पताल में भर्ती है, तो फोन पर ही सही, उसका हालचाल अवश्य लें. आपका यह अपनापन रिश्तों को और मजबूत करेगा.

हेल्थ राशिफल

आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन लगातार काम के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम, संतुलित भोजन और पानी का सेवन आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को असफलता के डर से बाहर निकलकर रिवीजन पर पूरा ध्यान देना चाहिए. नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी बनेगा. कलाकारों और खिलाड़ियों को भी अनुशासन के साथ अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: येलो (Yellow)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 4

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल, चने की दाल या हल्दी का दान करें. इससे करियर में सफलता मिलेगी, व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

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