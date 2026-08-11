Aaj Ka Mithun Rashifal 11 August 2026: अटका पैसा आएगा वापस, मजबूत होगी आर्थिक स्थिति

Aaj Ka Mithun Rashifal 11 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पूरे दिन रहेगी. पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 10:09 बजे तक रहेगा, इसके बाद पुष्य नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे संयोग बन रहे हैं.

चंद्रमा अलसुबह 4:43 बजे के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज शुभ कार्य के लिए कोई विशेष शुभ समय नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण काम करते समय पंचांग के अन्य संकेतों का ध्यान रखना बेहतर रहेगा. आइए, राहुकाल, भद्रा और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज के प्रमुख समय

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

भद्रा: सूर्योदय से दोपहर 3:23 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

मिथुन राशि वालों के लिए आज कारोबार के लिहाज से दिन सफलता देने वाला रहेगा. चंद्रमा दूसरे भाव में होने से पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं. कई दिनों से फंसा हुआ पुराना पैसा अचानक वापस मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

बिजनेसमैन को सरकारी कार्यालय से पूरा सहयोग मिलने की संभावना है. इससे कारोबार से जुड़े कई जरूरी काम आसानी से पूरे हो सकते हैं. सिद्धि योग का साथ मिलने से व्यापार में सफलता का सिलसिला जारी रहेगा.

अगर कोई पुराना भुगतान या कारोबारी रकम अटकी हुई थी, तो उसे वापस पाने की उम्मीद बढ़ सकती है. हालांकि भविष्य की योजनाओं में धन का इस्तेमाल सोच-समझकर करें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा. लंबे समय से पेंडिंग काम तय समय से पहले पूरे हो सकते हैं, जिससे मानसिक सुकून मिलेगा. काम के दौरान आप खुद को ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे.

वर्कस्पेस पर आपके प्रदर्शन को देखते हुए उच्च पद या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन रही है. अगर आपने हाल ही में किसी नौकरी के लिए आवेदन किया है, तो उसके फीडबैक के बारे में जानकारी लेते रहें. इससे आपको परिणाम की स्थिति स्पष्ट रहेगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक रूप से दिन मजबूत रहने वाला है. पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिलने से बैंक बैलेंस बेहतर होगा. अचानक किसी व्यक्ति से उपहार भी मिल सकता है.

पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी समाधान की उम्मीद है. हालांकि अचानक मिले धन को बिना योजना के खर्च करने के बजाय भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर इस्तेमाल करें.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण मामला आज सुलझ सकता है. पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद खत्म होने से घर का माहौल भी बेहतर हो सकता है.

किसी के बहकावे में आकर अपने रिश्तों या निजी मामलों से जुड़ा फैसला न लें. अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही कोई कदम उठाना आपके लिए बेहतर रहेगा.

हेल्थ राशिफल

आज सिर में भारीपन महसूस हो सकता है. काम के बीच पर्याप्त आराम करें और लगातार स्क्रीन या मानसिक दबाव से बचने की कोशिश करें.

पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें. अगर सिर में भारीपन लगातार बना रहे या बढ़े, तो विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों का दिन गहन अध्ययन में बीतेगा. पढ़ाई में लगाया गया समय भविष्य में अच्छे परिणाम देने वाला साबित हो सकता है.

किसी विषय को केवल पढ़ने के बजाय उसे समझकर और दोहराकर तैयारी करें. नियमित मेहनत आपकी पढ़ाई को मजबूत बनाएगी और परीक्षा के समय आत्मविश्वास बढ़ाएगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 9

उपाय

आज भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें लाल फूल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार सहायता दें. महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज और तथ्यों, दोनों पर ध्यान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

