Mithun Rashifal 8 February 2026 in Hindi: मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बौद्धिक क्षमता और धन लाभ के नए द्वार खोलने वाला है. फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से आपकी कल्पनाशक्ति और निर्णय लेने की क्षमता काफी मजबूत रहेगी. चन्द्रमा के पांचवें भाव में होने से यह दिन विशेष रूप से रचनात्मक कार्यों के लिए फलदायी है.

आज का दिन आपके लिए "अचानक" सुखद परिणाम लेकर आने वाला है. ग्रहों की स्थिति जैसे सुनफा और वाशि योग आपके व्यक्तित्व में निखार लाएंगे. हालांकि, दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने से बचें. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए अनुकूल रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन बेहद शुभ है. चन्द्रमा के पंचम भाव में होने से अचानक धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं. व्यवसाय से संबंधित कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए समय उत्तम है. यदि आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 के बीच का समय सबसे अधिक लाभदायक रहेगा.

नौकरी और करियर (Career & Job)

वर्कप्लेस पर आज मेहनत का स्तर थोड़ा ऊंचा रहेगा, लेकिन इसके परिणाम भी उतने ही शानदार होंगे. ऑफिस की मीटिंग्स में आपकी परफॉर्मेंस आपके लिए प्रगति के द्वार खोल सकती है. अपनी बात को स्पष्टता से रखें. एंप्लॉयड जातकों को अपनी स्किल्स को अपडेट करने का मौका मिलेगा, जो भविष्य में पदोन्नति में सहायक होगा.

परिवार और प्रेम (Family & Love)

इस समय आपका परिवार आपकी प्राथमिकता रहेगा. दोस्तों और रिश्तेदारों का पूरा सहयोग मिलेगा, जो आपकी सफलता में मददगार साबित होंगे. घर के माहौल को खुशनुमा बनाए रखने के लिए आप कोई नया कौशल (skill) भी सीख सकते हैं. पार्टनर के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आज आपको भारी पड़ सकती है. काम की अधिकता के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है. खान-पान का विशेष ध्यान रखें और नियमित अंतराल पर विश्राम करें. खुद को हाइड्रेटेड रखें.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन एकाग्रता वाला है. आप अपने लक्ष्यों को लेकर काफी गंभीर रहेंगे. नई पीढ़ी (New Generation) को आज कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा, जो उनके करियर को नई दिशा दे सकता है.

भाग्यशाली रंग: लाल (Red)

लाल (Red) भाग्यशाली अंक: 9

9 अशुभ अंक: 3

3 आज का उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ बुं बुधाय नमः" का जाप करें.

(FAQs)

1. आज अचानक धन लाभ के लिए कौन सा समय श्रेष्ठ है?

ग्रहों की स्थिति पूरे दिन लाभ के योग बना रही है, लेकिन सुबह 10:15 से 12:15 के बीच किए गए प्रयास अधिक सफल होंगे.

2. क्या आज नई नौकरी के लिए आवेदन करना सही है?

जी हाँ, आपकी परफॉर्मेंस और ग्रहों का साथ आपके लिए नए और बेहतर अवसर पैदा कर रहा है. दोपहर 2 से 3 बजे का समय इसके लिए शुभ है.

3. सेहत में सुधार के लिए क्या करें?

काम के दबाव को खुद पर हावी न होने दें. आज के दिन योग और ध्यान करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.