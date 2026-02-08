हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 8 February 2026: मिथुन राशि अचानक धन लाभ के बन रहे हैं योग, नए काम की शुरुआत के लिए दिन है शुभ

Aaj ka Mithun Rashifal 8 February 2026: मिथुन राशि अचानक धन लाभ के बन रहे हैं योग, नए काम की शुरुआत के लिए दिन है शुभ

Gemini Horoscope 8 February 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Feb 2026 02:30 AM (IST)
Mithun Rashifal 8 February 2026 in Hindi: मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बौद्धिक क्षमता और धन लाभ के नए द्वार खोलने वाला है. फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से आपकी कल्पनाशक्ति और निर्णय लेने की क्षमता काफी मजबूत रहेगी. चन्द्रमा के पांचवें भाव में होने से यह दिन विशेष रूप से रचनात्मक कार्यों के लिए फलदायी है.

आज का दिन आपके लिए "अचानक" सुखद परिणाम लेकर आने वाला है. ग्रहों की स्थिति जैसे सुनफा और वाशि योग आपके व्यक्तित्व में निखार लाएंगे. हालांकि, दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने से बचें. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए अनुकूल रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन बेहद शुभ है. चन्द्रमा के पंचम भाव में होने से अचानक धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं. व्यवसाय से संबंधित कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए समय उत्तम है. यदि आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 के बीच का समय सबसे अधिक लाभदायक रहेगा.

नौकरी और करियर (Career & Job)

वर्कप्लेस पर आज मेहनत का स्तर थोड़ा ऊंचा रहेगा, लेकिन इसके परिणाम भी उतने ही शानदार होंगे. ऑफिस की मीटिंग्स में आपकी परफॉर्मेंस आपके लिए प्रगति के द्वार खोल सकती है. अपनी बात को स्पष्टता से रखें. एंप्लॉयड जातकों को अपनी स्किल्स को अपडेट करने का मौका मिलेगा, जो भविष्य में पदोन्नति में सहायक होगा.

परिवार और प्रेम (Family & Love)

इस समय आपका परिवार आपकी प्राथमिकता रहेगा. दोस्तों और रिश्तेदारों का पूरा सहयोग मिलेगा, जो आपकी सफलता में मददगार साबित होंगे. घर के माहौल को खुशनुमा बनाए रखने के लिए आप कोई नया कौशल (skill) भी सीख सकते हैं. पार्टनर के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आज आपको भारी पड़ सकती है. काम की अधिकता के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है. खान-पान का विशेष ध्यान रखें और नियमित अंतराल पर विश्राम करें. खुद को हाइड्रेटेड रखें.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन एकाग्रता वाला है. आप अपने लक्ष्यों को लेकर काफी गंभीर रहेंगे. नई पीढ़ी (New Generation) को आज कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा, जो उनके करियर को नई दिशा दे सकता है.

  • भाग्यशाली रंग: लाल (Red)
  • भाग्यशाली अंक: 9
  • अशुभ अंक: 3
  • आज का उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ बुं बुधाय नमः" का जाप करें.

(FAQs)

1. आज अचानक धन लाभ के लिए कौन सा समय श्रेष्ठ है?
     ग्रहों की स्थिति पूरे दिन लाभ के योग बना रही है, लेकिन सुबह 10:15 से 12:15 के बीच किए गए प्रयास अधिक सफल होंगे.

2. क्या आज नई नौकरी के लिए आवेदन करना सही है?
    जी हाँ, आपकी परफॉर्मेंस और ग्रहों का साथ आपके लिए नए और बेहतर अवसर पैदा कर रहा है. दोपहर 2 से 3 बजे का समय इसके लिए शुभ है.

3. सेहत में सुधार के लिए क्या करें?
    काम के दबाव को खुद पर हावी न होने दें. आज के दिन योग और ध्यान करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Feb 2026 02:30 AM (IST)
