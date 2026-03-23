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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKumbh Weekly Horoscope 22-28 March 2026: कुंभ साप्ताहिक राशिफल, बदलाव, नए अवसर और आत्ममंथन का समय है

Kumbh Weekly Horoscope 22-28 March 2026: कुंभ साप्ताहिक राशिफल, बदलाव, नए अवसर और आत्ममंथन का समय है

Kumbh Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March): कुंभ राशि के लिए मार्च का नया सप्ताह यानी 22-28 मार्च करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 23 Mar 2026 07:55 AM (IST)
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Kumbh Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March): मार्च 2026 महीने का यह नया सप्ताह 22 से 28 मार्च का समय कुंभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

  • कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है. इस सप्ताह कारोबार में लंबे समय से चली आ रही कोई परेशानी दूर होगी.
  • यह सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए बदलाव, नए अवसर और आत्ममंथन का समय लेकर आएगा.
  • इस दौरान आपकी सोच और कार्यशैली में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ पाएंगे.
  • नौकरीपेशा लोगों को नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिनमें सफलता पाने के लिए आपको पूरी लगन से काम करना होगा.
  • किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी से बचना जरूरी है। सप्ताह के मध्य में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से काम लेने पर अंत में लाभ मिलेगा.
  • यदि आप विस्तार या निवेश की सोच रहे हैं, तो सोच-समझकर कदम उठाएं। मार्केटिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या नए संपर्कों के जरिए आपको लाभ मिल सकता है.
  • यही नहीं बाजार में फंसा आपका धन भी वापस मिल सकता है. इस धन को आप कारोबार के विस्तार में इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के आसार हैं. दीर्घकालिक निवेश फायदेमंद रहेगा.
  • प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को पढ़ाई में ध्यान लगाना होगा.
  • प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी. संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है. जीवनसाथी के साथ यात्रा पर जा सकते हैं.
  • घर में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपनी बात को शांति से रखें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें.
  • जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके मन को सुकून मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी सुधार आएगा और आपसी समझ बढ़ेगी.
  • नए अवसरों और आत्मविकास का समय है.यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 23 Mar 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal 2026 Kumbh Weekly Horoscope 2026
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