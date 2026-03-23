Kumbh Weekly Horoscope 22-28 March 2026: कुंभ साप्ताहिक राशिफल, बदलाव, नए अवसर और आत्ममंथन का समय है
Kumbh Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March): कुंभ राशि के लिए मार्च का नया सप्ताह यानी 22-28 मार्च करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Kumbh Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March): मार्च 2026 महीने का यह नया सप्ताह 22 से 28 मार्च का समय कुंभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.
- कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है. इस सप्ताह कारोबार में लंबे समय से चली आ रही कोई परेशानी दूर होगी.
- यह सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए बदलाव, नए अवसर और आत्ममंथन का समय लेकर आएगा.
- इस दौरान आपकी सोच और कार्यशैली में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ पाएंगे.
- नौकरीपेशा लोगों को नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिनमें सफलता पाने के लिए आपको पूरी लगन से काम करना होगा.
- किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी से बचना जरूरी है। सप्ताह के मध्य में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से काम लेने पर अंत में लाभ मिलेगा.
- यदि आप विस्तार या निवेश की सोच रहे हैं, तो सोच-समझकर कदम उठाएं। मार्केटिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या नए संपर्कों के जरिए आपको लाभ मिल सकता है.
- यही नहीं बाजार में फंसा आपका धन भी वापस मिल सकता है. इस धन को आप कारोबार के विस्तार में इस्तेमाल कर सकते हैं.
- पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के आसार हैं. दीर्घकालिक निवेश फायदेमंद रहेगा.
- प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को पढ़ाई में ध्यान लगाना होगा.
- प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी. संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है. जीवनसाथी के साथ यात्रा पर जा सकते हैं.
- घर में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपनी बात को शांति से रखें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें.
- जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके मन को सुकून मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी सुधार आएगा और आपसी समझ बढ़ेगी.
- नए अवसरों और आत्मविकास का समय है.यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं.
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