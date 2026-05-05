Aaj ka Mithun Rashifal 5 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है. आज ग्रहों के शुभ संयोग और शिव योग का विशेष प्रभाव आपकी राशि पर देखने को मिलेगा. वर्तमान ज्योतिषीय गणना के अनुसार, चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव में संचरण करेंगे, जो साझेदारी और संबंधों के लिए अत्यंत शुभ संकेत है. गूगल के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह राशिफल आपके करियर, वित्त और व्यक्तिगत जीवन में आने वाले अवसरों को पहचानने में आपकी मदद करने के लिए तैयार किया गया है.

बिज़नेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

आज चंद्रमा के सातवें भाव में होने से साझेदारी (Partnership) के बिजनेस में जबरदस्त लाभ होने के संकेत हैं. बिजनेसमैन की आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी और भविष्य की योजनाओं के लिए निवेश करने हेतु आज का दिन सर्वोत्तम है. आपको सरकारी नियमों और योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा. साथ ही, समाज के प्रभावशाली लोगों के साथ जुड़ने से आपके व्यावसायिक रास्ते और अधिक आसान हो जाएंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

वर्कप्लेस पर आज का दिन आपकी लीडरशिप क्वालिटी (नेतृत्व क्षमता) के नाम रहेगा. शिव योग के प्रभाव से एंप्लॉयड पर्सन के काम करने के तरीके और स्पष्ट विजन की भरपूर सराहना की जाएगी. आपके सीनियर्स आपके नेतृत्व कौशल से इतने प्रभावित हैं कि वे आपको कोई महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का मन बना चुके हैं. यह बदलाव आपके प्रोफेशनल प्रभाव को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल (Education & Student)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आर्थिक राहत लेकर आ सकता है. जो छात्र अपनी पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता की तलाश में हैं, उनके लिए सरकारी और निजी स्कॉलरशिप (Scholarship) के द्वार खुल सकते हैं. शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन सुधरेगा और आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक केंद्रित महसूस करेंगे.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का वातावरण रहेगा. यदि आप शादीशुदा हैं, तो आप और आपके जीवनसाथी परिवार बढ़ाने (Family Planning) पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं. आपसी समझ और तालमेल बढ़ने से घर में खुशहाली आएगी. अविवाहित लोगों के लिए भी विवाह के अच्छे प्रस्ताव आने की संभावना बन रही है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज आप खुद को सुपर-एनर्जेटिक महसूस करेंगे. लंबी प्रैक्टिस और घंटों तक लगातार कार्य करने के बाद भी आपको थकान का अनुभव नहीं होगा. आपकी सकारात्मक मानसिक स्थिति आपको शारीरिक रूप से भी फिट रखेगी. योग और संतुलित आहार का पालन करना आपके लिए持续 (निरंतर) लाभकारी रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: पर्पल (Purple)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें. इससे आपके नेतृत्व कौशल में और अधिक निखार आएगा.

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