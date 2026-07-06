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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 7 July 2026: वृश्चिक राशि वालों के प्रेम जीवन में बढ़ेगी भावनात्मक गहराई, रिश्तों को मिलेगी नई मजबूती

Aaj ka Love Rashifal 7 July 2026: वृश्चिक राशि वालों के प्रेम जीवन में बढ़ेगी भावनात्मक गहराई, रिश्तों को मिलेगी नई मजबूती

Love Horoscope 7 July 2026: क्या वृश्चिक राशि वालों के रिश्ते में दूरियां खत्म होकर प्यार और विश्वास बढ़ने वाला है? यह दिन भावनात्मक जुड़ाव, रोमांस और रिश्तों में नई मजबूती के संकेत दे रहा है.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 06 Jul 2026 10:02 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 7 July 2026: मंगलवार का दिन प्रेम संबंधों में विश्वास, भावनात्मक जुड़ाव और रिश्तों को नई मजबूती देने वाला साबित हो सकता है. कुछ राशियों के लिए यह दिन रोमांस और खुशियों से भरपूर रहेगा, जबकि कुछ को अपने रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की जरूरत होगी. अगर आप अपने दिल की बात किसी खास व्यक्ति से कहना चाहते हैं, तो समय अनुकूल रह सकता है. सिंगल जातकों के जीवन में भी नए प्रेम संबंधों की शुरुआत के संकेत बन रहे हैं.

मेष राशि- प्रेम में बढ़ेगा भरोसा और अपनापन

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. पार्टनर के साथ आपका रिश्ता पहले से अधिक मजबूत होगा और आप दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरह समझेंगे. किसी पुराने मनमुटाव का समाधान निकल सकता है. विवाहित लोगों के बीच आपसी तालमेल बेहतर रहेगा. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है. प्रेम संबंधों में ईमानदारी और भरोसा आपको रिश्ते में नई खुशियां देगा.

वृषभ राशि- साथी के साथ बिताएंगे यादगार पल

आज प्रेम जीवन में रोमांटिक माहौल बना रहेगा. पार्टनर के साथ कहीं घूमने या भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का अवसर मिल सकता है. दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों की किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपके जीवन का अहम हिस्सा बन सकता है.

मिथुन राशि- दिल की बातें होंगी आसान

आज अपने मन की भावनाएं व्यक्त करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. पार्टनर आपकी बातों को गंभीरता से सुनेगा और रिश्तों में नई ऊर्जा महसूस होगी. यदि पहले कोई गलतफहमी थी तो वह दूर हो सकती है. विवाहित लोगों के लिए दिन सुखद रहेगा. सिंगल जातकों को किसी नए व्यक्ति से बातचीत का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ने के योग हैं.

कर्क राशि- रिश्तों में धैर्य रखना होगा जरूरी

आज भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें. पार्टनर के साथ किसी छोटी बात पर मतभेद हो सकता है, लेकिन शांत बातचीत से स्थिति संभल जाएगी. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. सिंगल लोगों को पुराने रिश्तों की याद परेशान कर सकती है. धैर्य और समझदारी से काम लेने पर रिश्तों में फिर से मिठास लौट आएगी.

सिंह राशि- रोमांस से महकेगा दिन

आज प्रेम जीवन में खुशियों और रोमांस की भरपूर संभावना है. पार्टनर की ओर से कोई खास सरप्राइज या प्यार भरा संदेश मिल सकता है. दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव और विश्वास मजबूत होगा. विवाहित लोगों के लिए दिन बेहद यादगार रहेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. प्रेम जीवन में नई ताजगी और सकारात्मकता बनी रहेगी.

कन्या राशि- रिश्तों में आएगी नई मजबूती

आज प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे. यदि किसी बात को लेकर दूरी थी तो वह खत्म हो सकती है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. सिंगल जातकों को किसी नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत मिल सकता है. प्रेम जीवन में विश्वास और सम्मान बढ़ेगा.

तुला राशि- साथी का साथ देगा सुकून

आज प्रेम संबंधों में भावनात्मक संतुलन बना रहेगा. पार्टनर आपकी हर बात को समझने का प्रयास करेगा और आपको पूरा सहयोग देगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. रिश्तों में अपनापन और नजदीकियां बढ़ेंगी. प्रेम जीवन में खुशियों का माहौल बना रहेगा.

वृश्चिक राशि- प्रेम में बढ़ेगी भावनात्मक गहराई

आज प्रेम जीवन में रिश्तों को नई दिशा मिलने के संकेत हैं. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से मन हल्का होगा और विश्वास बढ़ेगा. यदि कोई पुराना विवाद चल रहा था तो उसके समाप्त होने की संभावना है. विवाहित लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. सिंगल लोगों की किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. प्रेम जीवन में रोमांस और अपनापन दोनों बढ़ेंगे.

धनु राशि- रिश्तों में लौटेगी मिठास

आज प्रेम संबंधों में चल रही दूरियां कम हो सकती हैं. पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और मन की बातें साझा होंगी. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों के लिए नया रिश्ता शुरू होने के संकेत बन रहे हैं. सकारात्मक सोच और ईमानदार व्यवहार आपके प्रेम जीवन को पहले से अधिक मजबूत बनाएगा.

मकर राशि- प्यार में मिलेगा नया उत्साह

आज प्रेम जीवन में रोमांस और उत्साह दोनों बढ़ेंगे. पार्टनर के साथ कोई खास पल बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ता और गहरा होगा. भविष्य की योजनाओं पर बातचीत सकारात्मक रहेगी. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. दिल की बातें साझा करने से रिश्ते और मजबूत होंगे.

कुंभ राशि- प्रेम संबंधों में आएगी ताजगी

आज आपका आकर्षक व्यक्तित्व साथी को प्रभावित करेगा. रिश्तों में चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और विश्वास बढ़ेगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से अच्छी बातचीत शुरू हो सकती है. प्रेम जीवन में नई उम्मीदें और रोमांटिक पल आपके चेहरे पर मुस्कान लाएंगे.

मीन राशि- प्रेम में मिलेगा सच्चा साथ

आज प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत रहेगा. पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा और हर परिस्थिति में आपका साथ देगा. विवाहित लोगों के रिश्तों में नई ताजगी आएगी. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है. प्रेम जीवन में विश्वास, अपनापन और रोमांस का खूबसूरत संतुलन बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Jul 2026 10:02 PM (IST)
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