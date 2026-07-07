Aaj ka Mesh Rashifal 7 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:25 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:24 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आपके शोरूम, दुकान या ऑफिस के आसपास किसी बड़े ब्रांड की नई शुरुआत होने से ग्राहकों की संख्या में अस्थायी कमी देखने को मिल सकती है. मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से जुड़े लोगों को कच्चा माल समय पर न मिलने या तकनीकी बाधाओं के कारण उत्पादन प्रभावित होने की संभावना है. कारोबार का विस्तार करने या नया निवेश करने की योजना फिलहाल टालना बेहतर रहेगा क्योंकि आर्थिक दबाव बढ़ सकता है. बैंक से लोन या फाइनेंस संबंधी कार्यों में भी रुकावट आने के संकेत हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. किसी ईमेल, मैसेज या आधिकारिक दस्तावेज का गलत अर्थ निकाले जाने से विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए हर संचार में पूरी सावधानी रखें. ऑफिस में सर्वर, लैपटॉप या अन्य तकनीकी समस्याओं के कारण आपका काम प्रभावित हो सकता है. कुछ लोगों को अपने कार्य को लेकर सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे समय में भावनात्मक होने के बजाय अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर ध्यान देना अधिक लाभदायक रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सतर्क रहने की आवश्यकता है. बड़े निवेश, नई पार्टनरशिप या बिजनेस एक्सपेंशन से जुड़े फैसले फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण योजना के लिए अपेक्षित आर्थिक सहायता समय पर नहीं मिल पाएगी. उधार लेने या देने से पहले सभी शर्तों की अच्छी तरह जांच करें. आज धन बचाने की रणनीति अपनाना भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी गलतफहमियां बड़ी बहस का रूप ले सकती हैं. यदि आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो अहंकार और गुस्से से बचें. जीवनसाथी या पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें. परिवार में बच्चों का जिद्दी व्यवहार या किसी सदस्य की बात से तनाव का माहौल बन सकता है. शांत रहकर बातचीत करने से स्थिति को संभाला जा सकता है.

हेल्थ राशिफल

आज मानसिक तनाव और काम का दबाव आपकी सेहत पर असर डाल सकता है. लगातार स्क्रीन देखने, तेज आवाज वाले माहौल और अधिक भागदौड़ के कारण माइग्रेन, सिरदर्द या हाई ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियां बढ़ सकती हैं. पर्याप्त पानी पिएं, समय पर भोजन करें और बीच-बीच में आराम जरूर लें. योग, ध्यान या गहरी सांस लेने का अभ्यास मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है. पढ़ा हुआ विषय बार-बार दोहराने की आवश्यकता पड़ेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए. खेल से जुड़े खिलाड़ियों में हार का डर आत्मविश्वास कम कर सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास और सकारात्मक सोच से बेहतर प्रदर्शन संभव है.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: ब्राउन.

भाग्यशाली अंक: 4.

अशुभ अंक: 1.

आज का उपाय

आज भगवान हनुमान की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भूरे रंग की खाद्य सामग्री या गुड़ का दान करें. महत्वपूर्ण दस्तावेज, ईमेल या वित्तीय लेनदेन को अंतिम रूप देने से पहले एक बार अच्छी तरह जांच अवश्य करें. इससे अनावश्यक परेशानियों से बचाव होगा.

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