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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 7 July 2026: व्यापार में रुकावट, नौकरी में बढ़ेगा वर्कलोड, जानें कैसा रहेगा पूरा दिन

Aaj ka Mesh Rashifal 7 July 2026: व्यापार में रुकावट, नौकरी में बढ़ेगा वर्कलोड, जानें कैसा रहेगा पूरा दिन

Aries Horoscope: क्या 7 जुलाई 2026 का दिन मेष राशि वालों के लिए चुनौतियां लेकर आएगा? जानिए कारोबार, नौकरी, धन, सेहत, प्रेम, परिवार, शिक्षा और भाग्य के लिहाज से आज किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Jul 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 7 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:25 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:24 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आपके शोरूम, दुकान या ऑफिस के आसपास किसी बड़े ब्रांड की नई शुरुआत होने से ग्राहकों की संख्या में अस्थायी कमी देखने को मिल सकती है. मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से जुड़े लोगों को कच्चा माल समय पर न मिलने या तकनीकी बाधाओं के कारण उत्पादन प्रभावित होने की संभावना है. कारोबार का विस्तार करने या नया निवेश करने की योजना फिलहाल टालना बेहतर रहेगा क्योंकि आर्थिक दबाव बढ़ सकता है. बैंक से लोन या फाइनेंस संबंधी कार्यों में भी रुकावट आने के संकेत हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. किसी ईमेल, मैसेज या आधिकारिक दस्तावेज का गलत अर्थ निकाले जाने से विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए हर संचार में पूरी सावधानी रखें. ऑफिस में सर्वर, लैपटॉप या अन्य तकनीकी समस्याओं के कारण आपका काम प्रभावित हो सकता है. कुछ लोगों को अपने कार्य को लेकर सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे समय में भावनात्मक होने के बजाय अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर ध्यान देना अधिक लाभदायक रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सतर्क रहने की आवश्यकता है. बड़े निवेश, नई पार्टनरशिप या बिजनेस एक्सपेंशन से जुड़े फैसले फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण योजना के लिए अपेक्षित आर्थिक सहायता समय पर नहीं मिल पाएगी. उधार लेने या देने से पहले सभी शर्तों की अच्छी तरह जांच करें. आज धन बचाने की रणनीति अपनाना भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी गलतफहमियां बड़ी बहस का रूप ले सकती हैं. यदि आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो अहंकार और गुस्से से बचें. जीवनसाथी या पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें. परिवार में बच्चों का जिद्दी व्यवहार या किसी सदस्य की बात से तनाव का माहौल बन सकता है. शांत रहकर बातचीत करने से स्थिति को संभाला जा सकता है.

हेल्थ राशिफल

आज मानसिक तनाव और काम का दबाव आपकी सेहत पर असर डाल सकता है. लगातार स्क्रीन देखने, तेज आवाज वाले माहौल और अधिक भागदौड़ के कारण माइग्रेन, सिरदर्द या हाई ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियां बढ़ सकती हैं. पर्याप्त पानी पिएं, समय पर भोजन करें और बीच-बीच में आराम जरूर लें. योग, ध्यान या गहरी सांस लेने का अभ्यास मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है. पढ़ा हुआ विषय बार-बार दोहराने की आवश्यकता पड़ेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए. खेल से जुड़े खिलाड़ियों में हार का डर आत्मविश्वास कम कर सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास और सकारात्मक सोच से बेहतर प्रदर्शन संभव है.

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: ब्राउन.
भाग्यशाली अंक: 4.
अशुभ अंक: 1.
आज का उपाय
आज भगवान हनुमान की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भूरे रंग की खाद्य सामग्री या गुड़ का दान करें. महत्वपूर्ण दस्तावेज, ईमेल या वित्तीय लेनदेन को अंतिम रूप देने से पहले एक बार अच्छी तरह जांच अवश्य करें. इससे अनावश्यक परेशानियों से बचाव होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Jul 2026 03:00 AM (IST)
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