हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 30 May 2026: मिथुन राशि वाले आज भूलकर भी न चूकें यह मौका, धन लाभ के बन रहे हैं महासंयोग

Aaj ka Mithun Rashifal 30 May 2026: मिथुन राशि वाले आज भूलकर भी न चूकें यह मौका, धन लाभ के बन रहे हैं महासंयोग

Gemini Horoscope 30 May 2026: मिथुन राशि चंद्रमा 6th हाउस में होने से बीमारी से राहत. भद्र व लक्ष्मीनारायण योग से बिजनेस में ब्रांड विज़िबिलिटी बढ़ेगी. ऑफिस में लीडरशिप का मौका मिलेगा.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 May 2026 03:10 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Mithun Rashifal: शनिवार, 30 मई का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए उन्नति, सकारात्मक ऊर्जा और रुके हुए कार्यों को गति देने वाला साबित होगा. आज ग्रहों की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है. सुबह 06:39 के बाद चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (6th House) में गोचर करेंगे, जो शत्रु बाधा निवारण और स्वास्थ्य लाभ का संकेत देता है.

इसके साथ ही आज आकाश मंडल में बन रहे शुभ लक्ष्मीनारायण योग, वाशि योग, सुनफा योग, शंख योग और शिव योग के साथ-साथ आपकी राशि के लिए विशेष भद्र योग का निर्माण हो रहा है. यह ग्रह स्थिति आपके आत्मबल और बौद्धिक कौशल को चरम पर ले जाएगी. आइए विस्तार से जानते हैं कि आज आपका करियर, बिजनेस, स्वास्थ्य और शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहने वाला है.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

बिजनेस के मोर्चे पर आज का दिन आपके ब्रांड को एक नई ऊंचाई देने वाला है. यदि आप लंबे समय से अपने बिजनेस की विज़िबिलिटी या मार्केट रीच बढ़ाने का सोच रहे थे, तो आज का दिन सर्वोत्तम है.

उत्पाद की सराहना: मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जमकर तारीफ होगी. ग्राहकों का फीडबैक सकारात्मक रहेगा. इस समय अपनी क्वालिटी को और बेहतर करने का प्रयास करें.

लक्ष्मीनारायण योग का लाभ: आज बन रहा लक्ष्मीनारायण योग आपकी ब्रांड अवेयरनेस को मजबूत करेगा. अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन (Influencer Collaboration) या किसी नए पीआर कैंपेन की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है.

विदेशी व्यापार (Foreign Trade): जो जातक विदेशी कंपनियों से जुड़े हैं या आयात-निर्यात (Import-Export) के बिजनेस में हैं, उन्हें आज धन संबंधी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. रुका हुआ पैसा वापस आने से आपकी आर्थिक चिंताएं दूर होंगी और चेहरे पर रौनक लौट आएगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कप्लेस पर आज आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति की सराहना होगी. केतु का मघा नक्षत्र में होना आपके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करेगा.

लीडरशिप विज़िबिलिटी: आज ऑफिस में आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर सामने आएगी. सीनियर मैनेजमेंट और बॉस आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे. यदि आज आपकी कोई प्रेजेंटेशन या मीटिंग है, तो वह बेहद इम्पैक्टफुल (प्रभावशाली) रहने वाली है. आपको बोर्ड एक्सपोज़र या एक्जीक्यूटिव कम्युनिकेशन का बड़ा मौका मिल सकता है.

प्रोजेक्ट्स का समय पर पूरा होना: बढ़े हुए आत्मविश्वास के कारण आप कठिन से कठिन टास्क को भी समय सीमा के भीतर पूरा करने में सफल रहेंगे. सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

सतर्कता: नौकरी के सिलसिले में नतीजे बेहतरीन मिलेंगे, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि ऑफिस पॉलिटिक्स या व्यर्थ की गॉसिप से दूर रहें. अपनी ऊर्जा को केवल काम पर केंद्रित रखें.

शिक्षा, कला और खेल (Education, Art & Sports)

प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन भाग्यशाली है. आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और कठिन विषयों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी. वहीं, कला (Art) और खेल (Sports) से जुड़े जातकों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कोई बड़ा प्लेटफॉर्म या पुरस्कार मिल सकता है. आज का दिन आपकी पुरानी मेहनत के मीठे फल मिलने का है.

स्वास्थ्य और यात्रा (Health & Travel)

स्वास्थ्य: चंद्रमा के छठे भाव में रहने से आपको पुरानी बीमारियों या शारीरिक कष्टों से बड़ी राहत मिलेगी. मानसिक तनाव कम होगा, जिससे आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. आज के दिन शुभ कार्यों और व्यापारिक सौदों के लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए बेहद भाग्यशाली और लाभप्रद रहेगा.

  • भाग्यशाली रंग: काला (Black)
  • भाग्यशाली अंक: 6
  • अशुभ अंक: 8

यह भी पढ़े- Vastu Tips: घर के चारों कोनों में नमक रखने से क्या होता है? जानिए वास्तु शास्त्र का यह चमत्कारी उपाय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 30 May 2026 03:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 30 May 2026: मिथुन राशि वाले आज भूलकर भी न चूकें यह मौका, धन लाभ के बन रहे हैं महासंयोग
मिथुन राशि 30 मई 2026 वालों की चमकेगी किस्मत, आज इस योग से बिजनेस में होगा तगड़ा मुनाफा!
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 30 May 2026: वृषभ राशि वाले आज लिंक्डइन पर कॉलेज सीनियर्स से करें संपर्क, खुलेगा बड़ी सफलता का द्वार
वृषभ राशिफल 30 मई 2026 'शिव योग' से नौकरीपेशा लोगों को मिलेगा अचानक धन लाभ, पति-पत्नी में बढ़ सकता है तनाव
राशिफल
Aaj Ka Rashifal 30 May 2026 मेष राशि वालों के दफ्तर में बढ़ सकता है तनाव, विवाद से बचने की सलाह
मेष राशिफल 30 मई 2026 बिजनेस में फेक ऑर्डर्स का खतरा, अपनाएं ये व्यावहारिक हैक
राशिफल
Tarot Card Rashifal 30 May 2026: मकर राशि वालों को मिलेंगी उम्मीद से ज्यादा उपलब्धियां, वृश्चिक के व्यापार विस्तार की योजनाएं होंगी सफल, पढ़ें टैरो राशिफल
टैरो राशिफल 30 मई 2026 सावधान! कुंभ राशि वाले आज दूसरों की मदद करते समय रहें बेहद सतर्क, लग सकते हैं बेवजह के बड़े आरोप
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: जम्मू की 'सोशल मीडिया क्वीन' ने लाइव वीडियो में खाया जहर!
Delhi Hauz Khas AC Blast: AC ब्लास्ट से हड़कंप, रिटायर्ड IAS अधिकारी की दर्दनाक मौत!!
Bageshwar Baba on Fuel Saving | Janhit: पकड़ी गई बाबा की चोरी! | Dhirendra Krishna Shastri
Hamirpur Bridge Collapse News : पुल है या पत्ता..हवा से ही गिर गया? | CM Yogi | BJP | UP News
Sandeep Chaudhary: South में BJP के सफाया का प्लान तैयार? | Rahul Gandhi | INDIA Vs NDA | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इतने खतरे के बावजूद कैसे भारतीय जहाज पार कर रहा होर्मुज? भारत सरकार ने बताई ‘सीक्रेट’ डिटेल्स
इतने खतरे के बावजूद कैसे भारतीय जहाज पार कर रहा होर्मुज? भारत सरकार ने बताई ‘सीक्रेट’ डिटेल्स
महाराष्ट्र
NCP को लेकर संजय राउत का चौंकाने वाला दावा, 'छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं को...'
NCP को लेकर संजय राउत का चौंकाने वाला दावा, 'छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं को...'
आईपीएल 2026
1000 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, बनाया IPL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
1000 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, बनाया IPL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
Drishyam 3 BO Day 9 Worldwide: 'दृश्यम 3' का भौकाल, वर्ल्डवाइड 200 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस: 'दृश्यम 3' का भौकाल, वर्ल्डवाइड 200 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
इंडिया
‘अगर और करीब आया बेहद ताकतवर एल नीनो तो...’, भारत में मानसून की कमी के खतरे को लेकर बड़ा खुलासा
‘अगर और करीब आया बेहद ताकतवर एल नीनो तो...’, भारत में मानसून की कमी के खतरे को लेकर बड़ा खुलासा
INDIA AT 2047
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
Blog
Opinion: भारत-चीन संबंध और फ्री तिब्बत पर नई दिल्ली का 'अस्पष्ट' रुख
Opinion: भारत-चीन संबंध और फ्री तिब्बत पर नई दिल्ली का 'अस्पष्ट' रुख
शिक्षा
BPSC Recruitment 2026: बिहार में अधिकारी बनने का सुनहरा मौका, 31 मई से पहले करें फॉर्म जमा
बिहार में अधिकारी बनने का सुनहरा मौका, 31 मई से पहले करें फॉर्म जमा
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget