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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal 27 March 2026: मिथुन राशि निवेश में बड़ा लाभ, करियर में सम्मान और रिश्तों में मधुरता

Aaj Ka Mithun Rashifal 27 March 2026: मिथुन राशि निवेश में बड़ा लाभ, करियर में सम्मान और रिश्तों में मधुरता

Gemini Horoscope 27 March 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Mar 2026 02:10 AM (IST)
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Mithun Rashifal 27 March 2026 in Hindi: मिथुन राशि आज चन्द्रमा आपके द्वितीय भाव में स्थित हैं, जो धन, वाणी और पारिवारिक मूल्यों का भाव होता है. इस कारण आज का दिन आपके लिए आर्थिक मजबूती, आत्मविश्वास और पारिवारिक सुख लेकर आएगा. सत्कर्म और सकारात्मक सोच आपके जीवन में अच्छे परिणाम लाएंगे.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत शानदार रहेगा. ऑफिस में आपकी सलाह और प्लानिंग को विशेष महत्व दिया जाएगा. सीनियर मैनेजमेंट आपके सुझावों के आधार पर बड़े फैसले ले सकता है. आपकी नई तकनीक पर पकड़ आपको टीम में अलग पहचान दिलाएगी. किसी पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने पर आपको सम्मान मिल सकता है. यदि आप जॉब बदलने की सोच रहे हैं, तो आज किसी प्रतिष्ठित कंपनी से ऑफर मिलने के योग हैं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद लाभकारी है. आपकी सिक्स्थ सेंस आपको सही निवेश के अवसर पहचानने में मदद करेगी. जिस स्टॉक या प्रोजेक्ट में आपने भरोसा जताया था, वहां से अचानक मुनाफा मिल सकता है. अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता के बावजूद आपके मजबूत लॉजिस्टिक नेटवर्क आपको सुरक्षित रास्ता दिलाएंगे. सरकार की नई नीतियों के तहत टैक्स रिफंड या सीमा शुल्क में राहत मिलने के संकेत हैं, जिससे आपकी लिक्विडिटी मजबूत होगी और मुनाफा बढ़ेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मामले में दिन बहुत अच्छा रहेगा. आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. योग और ध्यान करने से आपकी एकाग्रता और ऊर्जा में वृद्धि होगी. दिनभर सकारात्मकता बनी रहेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता और समझ बढ़ेगी. अविवाहित लोगों के लिए विवाह का अच्छा और सम्मानजनक प्रस्ताव आ सकता है. घर में खुशियों का माहौल रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन सफलता से भरा रहेगा. आपको अपने विषय में कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं. खिलाड़ी अपनी पुरानी चोट से उबरकर शानदार प्रदर्शन करेंगे और जीत हासिल करेंगे.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 5
लकी रंग: येलो
अनलकी नंबर: 7

उपाय (Remedy)
आज भगवान गणेश की पूजा करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 21 बार जाप करें. इससे बुद्धि और सफलता में वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. क्या आज मिथुन राशि वालों को निवेश में लाभ होगा?
हाँ, सही निर्णय से अच्छा मुनाफा मिलने के योग हैं.

Q2. क्या करियर में तरक्की होगी?
जी हाँ, आपकी सलाह और काम की सराहना होगी.

Q3. क्या विवाह के योग हैं?
हाँ, अविवाहित लोगों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Mar 2026 02:10 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Gemini Horoscope Mithun Rashifal #mithun
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