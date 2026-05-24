हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 24 May 2026: मिथुन राशि बाजार में बना रहेगा बिजनेसमैन का जबरदस्त वर्चस्व, आपकी दूरदर्शी प्लानिंग का पार्टियां करेंगी खुलकर समर्थन

Aaj ka Mithun Rashifal 24 May 2026: मिथुन राशि बाजार में बना रहेगा बिजनेसमैन का जबरदस्त वर्चस्व, आपकी दूरदर्शी प्लानिंग का पार्टियां करेंगी खुलकर समर्थन

Gemini Horoscope 24 May 2026: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 24 May 2026 03:10 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Mithun Rashifal 24 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सिंह राशि में रहेंगे वहीं चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी साख को मजबूत करने और बड़ी रणनीतियां बनाने का है. बिजनेस में स्वयं की जिम्मेदारियों के लिए आज आपको सामान्य से अधिक जागरूक और गंभीर रहने की सख्त आवश्यकता होगी, तभी आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में पूरी तरह कामयाब होंगे. बाजार में विभिन्न व्यावसायिक पार्टियों के बीच बिजनेसमैन का गजब का वर्चस्व बना रहेगा. आपकी दूरदर्शी प्लानिंग (भविष्य की योजनाओं) का सामने वाली पार्टी खुलकर समर्थन करेगी, जिससे मार्केट में पार्टी और आपका आपसी तालमेल सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएगा और बड़ा आर्थिक लाभ दिलाएगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी बौद्धिक क्षमता और स्किल्स का लोहा मनवाने का है. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) आज अपनी गजब की बुद्धिमत्ता, सूझबूझ और डेटा एनालिसिस कौशल (आंकड़ों के विश्लेषण की क्षमता) से अपने विदेशी क्लाइंट्स (फॉरेन क्लाइंट्स) को पूरी तरह प्रभावित करने में सफल रहेंगे, जिससे कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है. हालांकि, वर्कस्पेस (कार्यस्थल) पर सहकर्मियों या को-वर्कर्स के साथ यदि किसी पुरानी बात को लेकर कोई गलतफहमी चल रही है, तो उन्हें खुद उलझाने के बजाय सुलझाने के लिए अपने वरिष्ठों (सीनियर्स) की सहायता लें; आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम वाला रहने के संकेत दे रहा है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए रविवार का दिन त्वरित निर्णय लेकर आगे बढ़ने का है. हायर एजुकेशन (उच्च शिक्षा) की चाह रखने वाले स्टूडेंट्स जो लंबे समय से इस दिशा में निरंतर प्रयासरत भी हैं, उन्हें अब अपने कदम आगे बढ़ाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए. आज ही के दिन से तुरंत नए सिरे से प्रयास शुरू कर दें, सफलता आपके बेहद करीब है. प्रतियोगी छात्रों को आज अपनी ऑनलाइन लर्निंग से कोई बड़ा क्लू मिल सकता है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिहाज से आज का दिन मानसिक शांति और दोस्तों का साथ लेकर आया है. इस संडे (रविवार) पर अगर आप पूरे दिन घर में रहते हुए अकेलापन या बोरियत महसूस कर रहे हैं, तो अपने मन को पूरी तरह हल्का और तरोताजा करने के लिए आप अपने किसी अजीज फ्रेंड (दोस्त) के साथ बाहर जाएं और बेहतरीन समय बिताएं. परिवार में भाई-बहनों का पूरा सहयोग आज आपके साथ बना रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए बहुत ही राहत भरा और सकारात्मक रहने वाला है. आपके स्वास्थ्य के सितारे आज किसी भी प्रकार की बड़ी शारीरिक समस्या या बीमारी का बिल्कुल भी संकेत नहीं दे रहे हैं. आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे; फिर भी दिनचर्या को अनुशासित रखें.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज तीसरे चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और ग्रहण दोष के मानसिक तनाव से बचने के लिए रविवार के दिन शाम के समय माँ लक्ष्मी की कपूर से आरती करें और उन्हें मखाने की खीर अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 24 May 2026 03:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 24 May 2026: मिथुन राशि बाजार में बना रहेगा बिजनेसमैन का जबरदस्त वर्चस्व, आपकी दूरदर्शी प्लानिंग का पार्टियां करेंगी खुलकर समर्थन
मिथुन राशिफल 24 मई 2026 बाजार में बना रहेगा बिजनेसमैन का जबरदस्त वर्चस्व, आपकी दूरदर्शी प्लानिंग का पार्टियां करेंगी खुलकर समर्थन
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 24 May 2026: वृषभ राशि ग्रहण दोष से करियर की योजनाओं पर दोबारा विचार करने की नौबत
वृषभ राशिफल 24 मई 2026 ग्रहण दोष से करियर की योजनाओं पर दोबारा विचार करने की नौबत, वर्कलोड के चलते दिन भर रहेंगे तनावग्रस्त
राशिफल
Aaj ka Mesh Rashifal 24 May 2026: मेष राशि 5वें चंद्रमा से होगा आकस्मिक धन लाभ, स्टॉक और कमोडिटी मार्केट के पिछले निवेश से मिलेगा उम्मीद से ज्यादा रिटर्न
मेष राशिफल 24 मई 2026 5वें चंद्रमा से होगा आकस्मिक धन लाभ, स्टॉक और कमोडिटी मार्केट के पिछले निवेश से मिलेगा उम्मीद से ज्यादा रिटर्न
राशिफल
Aaj ka Love Rashifal 24 May 2026: सिंह राशि क्या आज रिश्तों में उठेगा बड़ा तूफान या आपकी समझदारी बचा लेगी प्यार और भरोसे की डोर?
सिंह राशि क्या आज रिश्तों में उठेगा बड़ा तूफान या आपकी समझदारी बचा लेगी प्यार और भरोसे की डोर?
Advertisement

वीडियोज

Heat Wave Alert:बेजुबानों पर गर्मी का कहर, जू का मेगा कूलिंग प्लान! | Summer
Sansani | Crime News | Twisha Murder Case: वीडियो में कैद ट्विशा की बेफिक्र कहानी | Bhopal
Janhit | Twisha Murder Case: ट्विशा के साथ क्या हुआ? 'वकील' पति, 'जज' सास बच जाएंगे? | Bhopal
UP Electricity Crisis: गर्मी के टॉर्चर और बिजली संकट ने बढ़ाया 'सियासी करंट'! | CM Yogi
Shastrarth With Chitra Tripathi: 'धर्म' का 'खेला'..कब तक सजेगा सत्ता का 'मेला'? | EID | Qurbani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हिंदू-मुस्लिम नहीं, अमीरी-गरीबी के मुद्दे पर होगी असली लड़ाई', कांग्रेस बैठक में बोले राहुल गांधी
हिंदू-मुस्लिम नहीं, अमीरी-गरीबी के मुद्दे पर होगी असली लड़ाई', कांग्रेस बैठक में बोले राहुल गांधी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में 19 IAS और 10 PCS अधिकारियों के तबादले, आशीष चौहान बने देहरादून के नए DM
उत्तराखंड में 19 IAS और 10 PCS अधिकारियों के तबादले, आशीष चौहान बने देहरादून के नए DM
क्रिकेट
प्लेऑफ से पहले RCB को लगा बड़ा झटका, खूंखार बल्लेबाज चोटिल होकर लौटा अपने देश
प्लेऑफ से पहले RCB को लगा बड़ा झटका, खूंखार बल्लेबाज चोटिल होकर लौटा अपने देश
बॉलीवुड
Saturday BO: तीसरे दिन 40 करोड़ के पार पहुंची 'दृश्यम 3', 'करुप्पू' भी नहीं पीछे, जानें सेटरडे को फिल्मों की कमाई
तीसरे दिन 40 करोड़ के पार पहुंची 'दृश्यम 3', 'करुप्पू' भी नहीं पीछे, जानें सेटरडे को फिल्मों की कमाई
इंडिया
Delhi Gymkhana Club: दिल्ली के जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश, सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
दिल्ली के जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश, सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
इंडिया
हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा और दिल्ली में सबसे कम, जानें हर राज्य में क्यों अलग है रेट
हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा और दिल्ली में सबसे कम, जानें हर राज्य में क्यों अलग है रेट
ट्रेंडिंग
जिद और जल्दबाजी से मची चीख पुकार! क्रॉसिंग पर ट्रक से टकराई ट्रेन, VIDEO देख कांप जाएंगे
जिद और जल्दबाजी से मची चीख पुकार! क्रॉसिंग पर ट्रक से टकराई ट्रेन, VIDEO देख कांप जाएंगे
शिक्षा
CBSE Fake Notice: CBSE ने वायरल नोटिस को बताया फर्जी, 12वीं स्कैन कॉपी और री-चेकिंग प्रक्रिया जारी
CBSE ने वायरल नोटिस को बताया फर्जी, 12वीं स्कैन कॉपी और री-चेकिंग प्रक्रिया जारी
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget