Aaj ka Mithun Rashifal 24 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सिंह राशि में रहेंगे वहीं चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी साख को मजबूत करने और बड़ी रणनीतियां बनाने का है. बिजनेस में स्वयं की जिम्मेदारियों के लिए आज आपको सामान्य से अधिक जागरूक और गंभीर रहने की सख्त आवश्यकता होगी, तभी आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में पूरी तरह कामयाब होंगे. बाजार में विभिन्न व्यावसायिक पार्टियों के बीच बिजनेसमैन का गजब का वर्चस्व बना रहेगा. आपकी दूरदर्शी प्लानिंग (भविष्य की योजनाओं) का सामने वाली पार्टी खुलकर समर्थन करेगी, जिससे मार्केट में पार्टी और आपका आपसी तालमेल सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएगा और बड़ा आर्थिक लाभ दिलाएगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी बौद्धिक क्षमता और स्किल्स का लोहा मनवाने का है. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) आज अपनी गजब की बुद्धिमत्ता, सूझबूझ और डेटा एनालिसिस कौशल (आंकड़ों के विश्लेषण की क्षमता) से अपने विदेशी क्लाइंट्स (फॉरेन क्लाइंट्स) को पूरी तरह प्रभावित करने में सफल रहेंगे, जिससे कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है. हालांकि, वर्कस्पेस (कार्यस्थल) पर सहकर्मियों या को-वर्कर्स के साथ यदि किसी पुरानी बात को लेकर कोई गलतफहमी चल रही है, तो उन्हें खुद उलझाने के बजाय सुलझाने के लिए अपने वरिष्ठों (सीनियर्स) की सहायता लें; आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम वाला रहने के संकेत दे रहा है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए रविवार का दिन त्वरित निर्णय लेकर आगे बढ़ने का है. हायर एजुकेशन (उच्च शिक्षा) की चाह रखने वाले स्टूडेंट्स जो लंबे समय से इस दिशा में निरंतर प्रयासरत भी हैं, उन्हें अब अपने कदम आगे बढ़ाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए. आज ही के दिन से तुरंत नए सिरे से प्रयास शुरू कर दें, सफलता आपके बेहद करीब है. प्रतियोगी छात्रों को आज अपनी ऑनलाइन लर्निंग से कोई बड़ा क्लू मिल सकता है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिहाज से आज का दिन मानसिक शांति और दोस्तों का साथ लेकर आया है. इस संडे (रविवार) पर अगर आप पूरे दिन घर में रहते हुए अकेलापन या बोरियत महसूस कर रहे हैं, तो अपने मन को पूरी तरह हल्का और तरोताजा करने के लिए आप अपने किसी अजीज फ्रेंड (दोस्त) के साथ बाहर जाएं और बेहतरीन समय बिताएं. परिवार में भाई-बहनों का पूरा सहयोग आज आपके साथ बना रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए बहुत ही राहत भरा और सकारात्मक रहने वाला है. आपके स्वास्थ्य के सितारे आज किसी भी प्रकार की बड़ी शारीरिक समस्या या बीमारी का बिल्कुल भी संकेत नहीं दे रहे हैं. आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे; फिर भी दिनचर्या को अनुशासित रखें.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज तीसरे चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और ग्रहण दोष के मानसिक तनाव से बचने के लिए रविवार के दिन शाम के समय माँ लक्ष्मी की कपूर से आरती करें और उन्हें मखाने की खीर अर्पित करें.

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