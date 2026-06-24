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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 24 June 2026: मिथुन राशि प्रॉपर्टी में बड़े निवेश के लिए नोट करें शुभ समय, लीड जनरेशन से जुड़ेंगे नए ग्राहक

Aaj ka Mithun Rashifal 24 June 2026: मिथुन राशि प्रॉपर्टी में बड़े निवेश के लिए नोट करें शुभ समय, लीड जनरेशन से जुड़ेंगे नए ग्राहक

Gemini Horoscope 24 June 2026: मिथुन राशि वालों को मिलेगी शुभ मुहूर्त में बड़े निवेश करने की अपॉर्चुनिटी, क्या बुधवार को हंसमुख स्वभाव से दफ्तर की दूर होगी कड़वाहट? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 24 Jun 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj ka Mithun Rashifal 24 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:13 बजे तक रहेगी, इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी. दोपहर 01:59 बजे तक चित्रा नक्षत्र और फिर स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि, आनंदादि, सुनफा, शंख, बुधादित्य और परिध योग जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं, वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में भद्र योग का विशेष प्रभाव रहेगा. 

चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक का समय अनुकूल है. राहुकाल दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. यात्रा के लिए उत्तर दिशा शुभ मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बड़े निवेशों से सुरक्षित करने और नए रास्ते खोलने का साबित होगा. बिजनेसमैन यदि काफी समय से अपनी कंपनी के विस्तार के लिए किसी बड़े निवेश (Investment) की सोच रहे थे, तो आज विशेष शुभ मुहूर्त के मध्य उनके लिए 'प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट' में निवेश करना सबसे उत्तम और दीर्घकालिक लाभ देने वाला साबित होगा. 

बिजनेसमैन डिजिटल माध्यमों से लीड जनरेट (Lead Generation) करके नए कस्टमर्स तक पहुँचने की अपनी नई कूटनीतिक स्ट्रेटेजी बनाने में पूरी तरह सफल रहेंगे; कभी-कभार अपने स्टाफ की खुशहाली के लिए उनके साथ कोई छोटी पार्टी रखना बेहतर उपाय साबित होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन कार्यस्थल पर अपने व्यवहार का जादू बिखेरने और संकटमोचक बनने का साबित होगा. आज दफ्तर में एंप्लॉयड पर्सन अपनी गजब की व्यावहारिक समझ और 'हंसमुख स्वभाव' के बल पर, ऑफिस के तनावपूर्ण माहौल में भी चारों तरफ गजब की प्रसन्नता और प्रफुल्ललता बनाए रखने में पूरी तरह सफल रहेंगे, सीनियर्स आपके मुरीद हो जाएंगे. 

कर्मचारियों को कार्यक्षेत्र पर अपनी पुरानी लटकी हुई गलतियों से गंभीरता से सीखना है और उन्हें करियर में दोबारा न दोहराने की प्रतिज्ञा करनी है; काम को समय पर पूरा करने के लिए कड़े परिश्रम के साथ-साथ 'टाइम मैनेजमेंट' (समय प्रबंधन) का पूरा ध्यान रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन हीन भावना और नेगेटिविटी से खुद को पूरी तरह बचाने का रहेगा. पांचवां चंद्रमा बुद्धि का विकास करेगा. 

कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स (प्रतियोगी छात्रों) को आज अपने मन को 'ईर्ष्या और हीन भावना' से बचाने का कड़ा प्रयास करना होगा; सोशल मीडिया पर दूसरों की बंपर उन्नति या टेस्ट स्कोर को देखकर मन में ईर्ष्या का भाव लाना आपके लिए कदापि उचित नहीं है, केवल अपने लक्ष्य पर फोकस रखें; खिलाड़ी मानसिक स्ट्रेस दूर करने को मेडिटेशन का सहारा लें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बच्चों की संगति पर कड़ी पैनी नजर रखने का संकेत दे रहा है. पांचवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज अचानक किसी पुराने क्लोज फ्रेंड से मुलाकात होने से मन प्रफुल्लित रहेगा. हालांकि, यदि आपकी संतान टीनएजर (किशोरी या किशोर) है, तो आज उनके बदलते व्यवहार और उनकी संगति पर विशेष ध्यान रखें; उनसे लगातार प्यार से बातचीत करते रहें और उनके मन की बात जानने का प्रयास करें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, शानदार और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा. प्रॉपर्टी डील्स का रास्ता साफ होने और पुराना तनाव दूर होने की बंपर खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 6
आज का विशेष उपाय: आज पांचवें चंद्रमा की शुभता पाने और परिध व बुधादित्य योग की महाशुभता के लिए भगवान शिव और हनुमान जी की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम हनुमान जी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और बजरंग बाण का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Jun 2026 03:10 AM (IST)
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