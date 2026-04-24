निवेश के लिए आज दो समय सबसे श्रेष्ठ हैं: सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 के बाद का समय।
Aaj Ka Mithun Rashifal 24 April 2026: धन भाव में चंद्रमा से मिथुन राशि वालों की बढ़ेगी आर्थिक ताकत, जानें आज के शुभ मुहूर्त
Gemini Horoscope: मिथुन राशिफल 24 अप्रैल 2026 चंद्रमा के प्रभाव से बढ़ेगी आर्थिक शक्ति. मार्केटिंग कैंपेन में मिलेगी सफलता. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.
- आज का दिन आत्म-सुधार और पुरानी आदतों को छोड़ने का है।
- आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति, निवेश के लिए अनुकूल समय।
- करियर में उपलब्धियाँ, सहकर्मियों के साथ पुराने मतभेद सुलझेंगे।
- पारिवारिक जीवन सुखमय, रिश्तों में सकारात्मकता और मधुरता आएगी।
Aaj Ka Mithun Rashifal 24 April 2026: शुक्रवार के दिन वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि शाम 07:22 तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि का आरम्भ होगा. आज रात 08:14 तक पुष्य नक्षत्र और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और शूल योग का साथ मिलेगा.
मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज दूसरे भाव (2nd House) में विराजमान रहेंगे, जो धन और वाणी के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय सर्वश्रेष्ठ है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए सुखद रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल (Health)
सेहत के मामले में आज का दिन आत्म-सुधार का है. मिथुन राशि वाले आज अपनी किसी पुरानी बुरी आदत या व्यसन को छोड़ने का दृढ़ संकल्प ले सकते हैं. मानसिक रूप से आप काफी शांत महसूस करेंगे. योग और ध्यान के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, जो आपको लंबे समय तक स्वस्थ रखने में सहायक सिद्ध होगी.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से आज आप आर्थिक रूप से काफी मजबूत स्थिति में रहेंगे. बिजनेसमैन के लिए आज की गई मार्केट रिसर्च उनके नए मार्केटिंग कैंपेन में चार चाँद लगा देगी. यदि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आज सफेद रंग के कपड़े पहनना और लक्ष्मी जी की स्तुति करना शुभ रहेगा. निवेश के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 के बीच का समय सबसे अधिक अनुकूल और लाभकारी है.
नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)
करियर के नजरिए से आज का दिन उपलब्धियों भरा है. सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले जातकों को विभाग की ओर से सराहना और सम्मान मिल सकता है. शूल योग के प्रभाव से कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ पुरानी दूरियां खत्म होंगी. पॉलिटिशियन के लिए भी आज का दिन बेहतर है; आपके कार्य वोट बैंक में बढ़ोतरी करा सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इंटरव्यू राउंड में उनकी 'कम्युनिकेशन स्किल' जीत की कुंजी बनेगी.
लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. आपके व्यवहार में आया सकारात्मक बदलाव रिश्तों को और अधिक मजबूती देगा. शूल योग बनने से आपसी मतभेद सुलझेंगे और पार्टनर के साथ रिश्तों में नई ताजगी आएगी. सामाजिक रूप से आपकी खेल भावना और अनुशासन आज समाज में आपकी एक नई और प्रभावशाली पहचान बनाने में मदद करेगा.
शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को निखारने का है. विशेषकर जो छात्र डिबेट या किसी कम्युनिकेशन कोर्स से जुड़े हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है. अनुशासन ही आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा.
भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 5
आज के उपाय
देवी लक्ष्मी को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं.
FAQs
1. मिथुन राशि वालों के लिए आज निवेश का सबसे शुभ समय क्या है?
निवेश के लिए आज दो समय सबसे श्रेष्ठ हैं: सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 के बाद का समय.
2. रिश्तों में सुधार के लिए आज कौन सा योग प्रभावी है?
आज 'शूल योग' के बनने से आपसी दूरियाँ खत्म होंगी और पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता आएगी.
3. नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज क्या विशेष करें?
आज सफेद रंग के कपड़े पहनकर और देवी लक्ष्मी की स्तुति करके नया कार्य शुरू करना बाधाओं को दूर करेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
मिथुन राशि वालों के लिए आज निवेश का सबसे शुभ समय क्या है?
रिश्तों में सुधार के लिए आज कौन सा योग प्रभावी है?
आज 'शूल योग' के बनने से आपसी दूरियाँ खत्म होंगी और पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता आएगी।
नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज क्या विशेष करें?
आज सफेद रंग के कपड़े पहनकर और देवी लक्ष्मी की स्तुति करके नया कार्य शुरू करना बाधाओं को दूर करेगा।
आज मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
सेहत के मामले में आज का दिन आत्म-सुधार का है। आप अपनी पुरानी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं और योग-ध्यान में रुचि बढ़ा सकते हैं।
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