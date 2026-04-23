Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ग्रहों के शुभ योग से रुके हुए काम होंगे पूरे।

व्यापार में नए अनुबंध से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में मिलेगी सफलता।

छात्रों को गुरुजनों से सावधानीपूर्वक संवाद रखना चाहिए।

Aaj ka Mithun Rashifal 23 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला फल देने वाला रहेगा. चंद्रमा दोपहर 03:13 तक आपकी अपनी राशि (1st House) में रहेंगे, जिसके कारण मन में थोड़ी व्याकुलता या विचलन महसूस हो सकता है. हालांकि, ग्रहों की चाल आज आपके लिए कई शुभ योग बना रही है.

धृति, सर्वार्थ सिद्धि और गजकेसरी योग के प्रभाव से आपके अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक का समय बहुत अनुकूल है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा, इस समय कोई नया काम शुरू न करें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है. धृति और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आज बिजनेस में नए अनुबंध (Contracts) मिल सकते हैं, जो भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करेंगे. यदि आप नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो अभी अपनी बिजनेस स्किल्स को और बेहतर बनाने की तैयारी शुरू कर दें. कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों और स्टाफ का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे उत्पादन और लाभ में वृद्धि होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. आपके द्वारा किसी महत्वपूर्ण टारगेट को पूरा करने से कंपनी को बड़ा फायदा होगा, जिसका सकारात्मक असर आपके करियर ग्रोथ पर भी पड़ेगा. ऑफिस में सीनियर्स की मदद से आप किसी जटिल प्रोजेक्ट को आसानी से सुलझा लेंगे. वर्कप्लेस पर आपके काम की सराहना होगी और नई जिम्मेदारियां मिलने के रास्ते खुलेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)

छात्रों के लिए आज का दिन सतर्क रहने का है. विशेषकर अपने सीनियर्स या गुरुजनों के साथ बातचीत करते समय सावधानी बरतें; किसी भी तरह के मिसकम्युनिकेशन या गलतफहमी से बचें. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन काफी उत्साहजनक है; आपको अचानक किसी बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में भाग लेने के लिए कॉल आ सकती है. अपनी प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान दें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज तालमेल बहुत अच्छा रहेगा. आप अपनी मेहनत और सूझबूझ से काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने में सफल रहेंगे. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी. लव लाइफ की बात करें तो आज आपको अपने पार्टनर की ओर से कोई प्यारा सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है. आज आपका मुख्य ध्यान परिवार की सुख-सुविधाओं पर रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज सितारे पूरी तरह आपके पक्ष में हैं. शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी और आप खुद को सक्रिय महसूस करेंगे. यद्यपि चंद्रमा के कारण दोपहर तक थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है, लेकिन शाम तक स्वास्थ्य में काफी सुधार और तरोताजगी महसूस होगी. दक्षिण दिशा की यात्रा आज आपके लिए शुभ रहेगी.

भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: आज 'सर्वार्थ सिद्धि योग' में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

FAQs

1. मिथुन राशि वालों के लिए आज बिजनेस में निवेश करना कैसा रहेगा?

आज नए अनुबंध मिलने के प्रबल योग हैं, इसलिए आर्थिक नजरिए से निवेश करना फायदेमंद साबित होगा.

2. छात्रों को आज किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए?

छात्रों को अपने सीनियर्स के साथ स्पष्ट संवाद रखना चाहिए ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी पैदा न हो.

3. आज मन को शांत रखने के लिए क्या करें?

प्राणायाम करें और दोपहर के समय महत्वपूर्ण निर्णयों को टालें, शाम तक मन की व्याकुलता शांत हो जाएगी.

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