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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 23 April 2026: मिथुन राशि टारगेट पूरा होने से कंपनी को होगा बड़ा फायदा, ऑफिस में सीनियर्स की मदद से खुलेंगे तरक्की के रास्ते

Aaj ka Mithun Rashifal 23 April 2026: मिथुन राशि टारगेट पूरा होने से कंपनी को होगा बड़ा फायदा, ऑफिस में सीनियर्स की मदद से खुलेंगे तरक्की के रास्ते

Gemini Horoscope: मिथुन राशिफल 23 अप्रैल 2026 सर्वार्थ सिद्धि योग से मिलेंगे नए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट. करियर में उन्नति और लव लाइफ में सरप्राइज गिफ्ट के योग. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Apr 2026 02:10 AM (IST)
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  • ग्रहों के शुभ योग से रुके हुए काम होंगे पूरे।
  • व्यापार में नए अनुबंध से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
  • नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में मिलेगी सफलता।
  • छात्रों को गुरुजनों से सावधानीपूर्वक संवाद रखना चाहिए।

Aaj ka Mithun Rashifal 23 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला फल देने वाला रहेगा. चंद्रमा दोपहर 03:13 तक आपकी अपनी राशि (1st House) में रहेंगे, जिसके कारण मन में थोड़ी व्याकुलता या विचलन महसूस हो सकता है. हालांकि, ग्रहों की चाल आज आपके लिए कई शुभ योग बना रही है.

धृति, सर्वार्थ सिद्धि और गजकेसरी योग के प्रभाव से आपके अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक का समय बहुत अनुकूल है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा, इस समय कोई नया काम शुरू न करें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है. धृति और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आज बिजनेस में नए अनुबंध (Contracts) मिल सकते हैं, जो भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करेंगे. यदि आप नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो अभी अपनी बिजनेस स्किल्स को और बेहतर बनाने की तैयारी शुरू कर दें. कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों और स्टाफ का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे उत्पादन और लाभ में वृद्धि होगी.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. आपके द्वारा किसी महत्वपूर्ण टारगेट को पूरा करने से कंपनी को बड़ा फायदा होगा, जिसका सकारात्मक असर आपके करियर ग्रोथ पर भी पड़ेगा. ऑफिस में सीनियर्स की मदद से आप किसी जटिल प्रोजेक्ट को आसानी से सुलझा लेंगे. वर्कप्लेस पर आपके काम की सराहना होगी और नई जिम्मेदारियां मिलने के रास्ते खुलेंगे.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)
छात्रों के लिए आज का दिन सतर्क रहने का है. विशेषकर अपने सीनियर्स या गुरुजनों के साथ बातचीत करते समय सावधानी बरतें; किसी भी तरह के मिसकम्युनिकेशन या गलतफहमी से बचें. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन काफी उत्साहजनक है; आपको अचानक किसी बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में भाग लेने के लिए कॉल आ सकती है. अपनी प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान दें.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज तालमेल बहुत अच्छा रहेगा. आप अपनी मेहनत और सूझबूझ से काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने में सफल रहेंगे. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी. लव लाइफ की बात करें तो आज आपको अपने पार्टनर की ओर से कोई प्यारा सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है. आज आपका मुख्य ध्यान परिवार की सुख-सुविधाओं पर रहेगा.

 स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज सितारे पूरी तरह आपके पक्ष में हैं. शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी और आप खुद को सक्रिय महसूस करेंगे. यद्यपि चंद्रमा के कारण दोपहर तक थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है, लेकिन शाम तक स्वास्थ्य में काफी सुधार और तरोताजगी महसूस होगी. दक्षिण दिशा की यात्रा आज आपके लिए शुभ रहेगी.

 भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय
 भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)
 भाग्यशाली अंक: 4
 अशुभ अंक: 1
 आज का उपाय: आज 'सर्वार्थ सिद्धि योग' में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

FAQs

1. मिथुन राशि वालों के लिए आज बिजनेस में निवेश करना कैसा रहेगा?
आज नए अनुबंध मिलने के प्रबल योग हैं, इसलिए आर्थिक नजरिए से निवेश करना फायदेमंद साबित होगा.

2. छात्रों को आज किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए?
छात्रों को अपने सीनियर्स के साथ स्पष्ट संवाद रखना चाहिए ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी पैदा न हो.

3. आज मन को शांत रखने के लिए क्या करें?
प्राणायाम करें और दोपहर के समय महत्वपूर्ण निर्णयों को टालें, शाम तक मन की व्याकुलता शांत हो जाएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Apr 2026 02:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today

Frequently Asked Questions

मिथुन राशि वालों के लिए आज बिजनेस में निवेश करना कैसा रहेगा?

आज नए अनुबंध मिलने के प्रबल योग हैं, इसलिए आर्थिक नजरिए से निवेश करना फायदेमंद साबित होगा।

छात्रों को आज किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए?

छात्रों को अपने सीनियर्स के साथ स्पष्ट संवाद रखना चाहिए ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी पैदा न हो।

आज मन को शांत रखने के लिए क्या करें?

प्राणायाम करें और दोपहर के समय महत्वपूर्ण निर्णयों को टालें, शाम तक मन की व्याकुलता शांत हो जाएगी।

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन मिला-जुला फल देने वाला रहेगा। धृति, सर्वार्थ सिद्धि और गजकेसरी योग के प्रभाव से अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे।

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