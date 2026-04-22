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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 22 April 2026: आज मिथुन राशि वालों को मिलेगा डबल फायदा, धन लाभ के मिलेंगे संकेत!

Aaj ka Mithun Rashifal 22 April 2026: आज मिथुन राशि वालों को मिलेगा डबल फायदा, धन लाभ के मिलेंगे संकेत!

Gemini Horoscope: आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा ब्रेकथ्रू लेकर आएगा, चंद्रमा आपकी ही राशि में है, जिससे आत्मविश्वास चरम पर रहेगा. बिजनेस, करियर, स्टडी और लव लाइफ हर क्षेत्र में आज बड़ा बदलाव.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 22 Apr 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 22 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. चंद्रमा का आपकी ही राशि में गोचर आपके आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता को मजबूत बनाएगा.

आज आप जो भी काम करेंगे, उसमें आपका आत्मबल साफ झलकेगा. अतिगंड, सुकर्मा और गजकेसरी योग का प्रभाव आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा. आज का दिन एक्शन लेने का है सोचने में समय बर्बाद किया तो मौके निकल जाएंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal): व्यापार के लिहाज से आज का दिन जबरदस्त ग्रोथ देने वाला है. देश-विदेश से जुड़े बिजनेस में टैरिफ या नीतियों में बदलाव आपको ड्यूटी फ्री या टैक्स बेनिफिट दिला सकता है, जिससे मुनाफा बढ़ेगा.

मार्केट में आपके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको अवॉर्ड मिल सकता है, जिससे आपकी ब्रांड वैल्यू और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेंगी. अगर आप किसी नई डील के लिए सोच रहे हैं, तो उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. लेकिन एक बात साफ समझ लो हर चमकती चीज सोना नहीं होती, डील साइन करने से पहले उसकी बारीकी जरूर जांचें.

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करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal): नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन हाई परफॉर्मेंस वाला रहेगा. कोवर्कर और जूनियर आपके काम में पूरा सहयोग देंगे, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी.

अगर आप अकेले भी काम कर रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा और फोकस इतना मजबूत रहेगा कि आप अपने टारगेट को आसानी से हासिल कर लेंगे. लेकिन यहां भी एक गलती मत करना अगर टीम सपोर्ट मिल रहा है, तो उसे हल्के में लेना या क्रेडिट अकेले लेने की कोशिश करना आगे नुकसान कर सकता है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal): कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन रिजल्ट देने वाला है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और स्कॉलरशिप जीतने के योग बन रहे हैं. जो छात्र फोकस्ड हैं, उनके लिए आज का दिन गेम चेंजर साबित हो सकता है.

लेकिन जो सिर्फ प्लान बना रहे हैं और एक्शन नहीं ले रहे, उनके लिए आज का दिन कुछ खास नहीं देगा सीधी बात है, मेहनत ही रिजल्ट दिलाएगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal): प्रेम जीवन में आज गहराई और समझ बढ़ेगी. अतिगंड, सुकर्मा और गजकेसरी योग के प्रभाव से आप और आपके पार्टनर के बीच आध्यात्मिक और वैचारिक कनेक्शन मजबूत होगा.

आप दोनों किसी बड़े लक्ष्य या मिशन पर साथ काम करने की योजना बना सकते हैं. रिश्तों में केवल रोमांस ही नहीं, बल्कि समझ और ग्रोथ भी जरूरी है आज यही संतुलन बनेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal): स्वास्थ्य के मामले में आज राहत मिलने के संकेत हैं. अगर जांघों या कमर के नीचे के हिस्से में कोई पुराना दर्द था, तो फिजियोथेरेपी या सही इलाज से उसमें अच्छा सुधार होगा.

लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि एक दिन में सब ठीक हो जाएगा, तो ये गलतफहमी है कंटिन्यू केयर जरूरी है.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (Brown)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और विद्यार्थियों को हरी सब्जी दान करें, इससे बुद्धि और सफलता में वृद्धि होगी.

FAQs

1. क्या आज मिथुन राशि वालों के लिए करियर में सफलता के योग हैं?
हां, आज आपकी कार्यक्षमता और टीम सपोर्ट से आप अपने टारगेट आसानी से हासिल कर सकते हैं.

2. क्या आज बिजनेस में बड़ा लाभ मिल सकता है?
जी हां, खासकर इंटरनेशनल बिजनेस में नीति बदलाव से मुनाफा बढ़ने के संकेत हैं.

3. क्या आज लव लाइफ में कुछ खास होगा?
आज रिश्तों में गहराई और समझ बढ़ेगी, जिससे आपका संबंध और मजबूत होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Apr 2026 03:20 AM (IST)
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