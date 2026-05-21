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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 21 May 2026: मिथुन राशि गण्ड योग से बैंक लोन फाइल को मिलेगी टॉप प्रायोरिटी, बिज़नेस विस्तार के लिए मिलेगा ज़रूरी फंड का आश्वासन

Aaj ka Mithun Rashifal 21 May 2026: मिथुन राशि गण्ड योग से बैंक लोन फाइल को मिलेगी टॉप प्रायोरिटी, बिज़नेस विस्तार के लिए मिलेगा ज़रूरी फंड का आश्वासन

Gemini Horoscope 21 May 2026: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 21 May 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj ka Mithun Rashifal 21 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि फिर षष्ठी रहेगी. आज पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत और प्रगति लेकर आया है. आज आपकी कुंडली में गण्ड योग बनने से बैंक में आपकी लोन फाइल टॉप प्रायोरिटी (सर्वोच्च प्राथमिकता) पर प्रोसेस होगी और आपको व्यापार के लिए ज़रूरी फंड्स (पूंजी) का मजबूत आश्वासन मिल जाएगा. बिज़नेस में आज बेहतरीन संतुलन और सामंजस्य बना रहेगा, जिससे आपके प्रोडक्शन (उत्पादन) की क्वालिटी में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. विदेशी कंपनियों के साथ की गई आपकी व्यावसायिक मीटिंग आज बहुत ही सफल रहेंगी, जिससे आपको किसी नए देश का दौरा करने का सुनहरा मौका मिल सकता है; आपकी मेहनत सात समंदर पार भी अपनी चमक बिखेरेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी बुद्धिमानी और स्मार्ट वर्क का प्रदर्शन करने का है. नए गैजेट्स या एआई टूल्स (AI Tools) का उपयोग आज आपके काम की गति को चार गुना बढ़ा देगा, जिससे आप ऑफिस में सबसे स्मार्ट एम्प्लॉई (कर्मचारी) कहलाएंगे. कार्यस्थल पर राजनीति करने वाले लोग आज आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व के सामने पूरी तरह बौने नज़र आएंगे और टीम वर्क में आपकी भूमिका सबसे अहम व लीडर वाली होगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए गुरुवार का दिन मान-सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा. स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) की खेल भावना और अनुशासन की आज खेल के मैदान पर हर कोई जमकर प्रशंसा करेगा, जिससे आप खेल जगत में अन्य युवाओं के लिए एक आदर्श बनकर उभरेंगे. पढ़ाई के क्षेत्र में भी नए टूल्स का उपयोग आपको आगे रखेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों भरा रहेगा. अनमैरिड पर्सन (अविवाहित जातकों) को आज किसी सोशल इवेंट (सामाजिक समारोह) में अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) मिल सकता है, जो आपके जीवन को सकारात्मक रंगों से भर देगा. इसके साथ ही संतान की पुरानी चोट या अस्वस्थता में आज बड़ा सुधार आएगा, जिससे माता-पिता के रूप में आपकी बड़ी चिंता दूर होगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अनुकूल है. संतान की सेहत में सुधार और व्यापारिक चिंताओं से मुक्ति मिलने के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह शांत रहेंगे. अपनी आंतरिक ऊर्जा को बनाए रखने, मन के भटकाव को दूर करने और आत्मिक शांति के लिए आज आपको “ऊँ नमः शिवाय” मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना चाहिए.

भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज द्वितीय चंद्रमा के प्रभाव से धन और सुख-समृद्धि बढ़ाने के लिए गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें और उसमें जल अर्पित करें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 May 2026 03:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today
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