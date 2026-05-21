Aaj ka Mithun Rashifal 21 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि फिर षष्ठी रहेगी. आज पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत और प्रगति लेकर आया है. आज आपकी कुंडली में गण्ड योग बनने से बैंक में आपकी लोन फाइल टॉप प्रायोरिटी (सर्वोच्च प्राथमिकता) पर प्रोसेस होगी और आपको व्यापार के लिए ज़रूरी फंड्स (पूंजी) का मजबूत आश्वासन मिल जाएगा. बिज़नेस में आज बेहतरीन संतुलन और सामंजस्य बना रहेगा, जिससे आपके प्रोडक्शन (उत्पादन) की क्वालिटी में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. विदेशी कंपनियों के साथ की गई आपकी व्यावसायिक मीटिंग आज बहुत ही सफल रहेंगी, जिससे आपको किसी नए देश का दौरा करने का सुनहरा मौका मिल सकता है; आपकी मेहनत सात समंदर पार भी अपनी चमक बिखेरेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी बुद्धिमानी और स्मार्ट वर्क का प्रदर्शन करने का है. नए गैजेट्स या एआई टूल्स (AI Tools) का उपयोग आज आपके काम की गति को चार गुना बढ़ा देगा, जिससे आप ऑफिस में सबसे स्मार्ट एम्प्लॉई (कर्मचारी) कहलाएंगे. कार्यस्थल पर राजनीति करने वाले लोग आज आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व के सामने पूरी तरह बौने नज़र आएंगे और टीम वर्क में आपकी भूमिका सबसे अहम व लीडर वाली होगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए गुरुवार का दिन मान-सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा. स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) की खेल भावना और अनुशासन की आज खेल के मैदान पर हर कोई जमकर प्रशंसा करेगा, जिससे आप खेल जगत में अन्य युवाओं के लिए एक आदर्श बनकर उभरेंगे. पढ़ाई के क्षेत्र में भी नए टूल्स का उपयोग आपको आगे रखेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों भरा रहेगा. अनमैरिड पर्सन (अविवाहित जातकों) को आज किसी सोशल इवेंट (सामाजिक समारोह) में अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) मिल सकता है, जो आपके जीवन को सकारात्मक रंगों से भर देगा. इसके साथ ही संतान की पुरानी चोट या अस्वस्थता में आज बड़ा सुधार आएगा, जिससे माता-पिता के रूप में आपकी बड़ी चिंता दूर होगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अनुकूल है. संतान की सेहत में सुधार और व्यापारिक चिंताओं से मुक्ति मिलने के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह शांत रहेंगे. अपनी आंतरिक ऊर्जा को बनाए रखने, मन के भटकाव को दूर करने और आत्मिक शांति के लिए आज आपको “ऊँ नमः शिवाय” मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना चाहिए.

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज द्वितीय चंद्रमा के प्रभाव से धन और सुख-समृद्धि बढ़ाने के लिए गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें और उसमें जल अर्पित करें.

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