करियर और जॉब राशिफल
वर्कस्पेस पर आपके प्रयास रंग लाएंगे. रुके हुए कार्य पूर्ण होने के प्रबल योग हैं और धन लाभ की संभावना भी बन रही है. एंप्लॉयड पर्सन को अपने प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यों में क्रिएटिविटी दिखानी होगी, तभी करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे. सीनियर्स आपके साहस और निर्णय क्षमता की सराहना करेंगे.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
बिजनेसमैन चुनौतीपूर्ण कार्यों को अनुभवी लोगों के सहयोग से सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे. यदि बिजनेस से संबंधित यात्रा की योजना है तो प्रातः 10:15 से 11:15 और दोपहर 4:00 से 6:00 के बीच यात्रा करना शुभ रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और नए अवसर प्राप्त होंगे.
शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल
स्टूडेंट्स अपने क्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जल्दबाज़ी में गलतियां हो सकती हैं. सोच-समझकर कदम उठाएं और मार्गदर्शक की सलाह लें. प्रतियोगी परीक्षाओं में आत्मविश्वास सफलता दिला सकता है.
प्रेम और पारिवारिक राशिफल
परिवार के साथ धार्मिक प्रार्थना या पूजन का आयोजन हो सकता है. जीवनसाथी के दृष्टिकोण को समझना जरूरी रहेगा, तभी रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा. संचार ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत है.
स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी. स्वादिष्ट भोजन और परिवार के साथ समय बिताने से दिन आनंदमय रहेगा.
भाग्यशाली रंग: ग्रीन
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 9
उपाय (होलिका दहन विशेष)
होलिका के पास हरे रंग से रंगोली बनाएं और “ॐ बुधाय नमः” मंत्र का जाप करें. इससे बुद्धि और निर्णय क्षमता मजबूत होगी.
FAQs
Q1. क्या आज करियर में प्रगति के योग हैं?
हाँ, साहस और क्रिएटिविटी से उन्नति संभव है.
Q2. बिजनेस ट्रैवल का शुभ समय क्या है?
सुबह 10:15–11:15 और शाम 4:00–6:00 के बीच यात्रा करें.
Q3. विद्यार्थियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
जल्दबाज़ी से बचें और नए प्रयोग सोच-समझकर करें.