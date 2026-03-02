हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Mithun Rashifal 2 March 2026: मिथुन राशि साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा, ऑफिस में धन लाभ के योग

Gemini Horoscope 2 March 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 Mar 2026 02:10 AM (IST)
Preferred Sources

Mithun Rashifal 2 March 2026 in Hindi: चन्द्रमा तृतीय भाव में स्थित हैं, जिससे आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. आज आप नए कार्यों को पूरे उत्साह के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे. होलिका दहन के अवसर पर हरे रंग से रंगोली बनाना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल

वर्कस्पेस पर आपके प्रयास रंग लाएंगे. रुके हुए कार्य पूर्ण होने के प्रबल योग हैं और धन लाभ की संभावना भी बन रही है. एंप्लॉयड पर्सन को अपने प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यों में क्रिएटिविटी दिखानी होगी, तभी करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे. सीनियर्स आपके साहस और निर्णय क्षमता की सराहना करेंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिजनेसमैन चुनौतीपूर्ण कार्यों को अनुभवी लोगों के सहयोग से सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे. यदि बिजनेस से संबंधित यात्रा की योजना है तो प्रातः 10:15 से 11:15 और दोपहर 4:00 से 6:00 के बीच यात्रा करना शुभ रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और नए अवसर प्राप्त होंगे.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

स्टूडेंट्स अपने क्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जल्दबाज़ी में गलतियां हो सकती हैं. सोच-समझकर कदम उठाएं और मार्गदर्शक की सलाह लें. प्रतियोगी परीक्षाओं में आत्मविश्वास सफलता दिला सकता है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

परिवार के साथ धार्मिक प्रार्थना या पूजन का आयोजन हो सकता है. जीवनसाथी के दृष्टिकोण को समझना जरूरी रहेगा, तभी रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा. संचार ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत है.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी. स्वादिष्ट भोजन और परिवार के साथ समय बिताने से दिन आनंदमय रहेगा.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 9

उपाय (होलिका दहन विशेष)

होलिका के पास हरे रंग से रंगोली बनाएं और “ॐ बुधाय नमः” मंत्र का जाप करें. इससे बुद्धि और निर्णय क्षमता मजबूत होगी.

FAQs

Q1. क्या आज करियर में प्रगति के योग हैं?
हाँ, साहस और क्रिएटिविटी से उन्नति संभव है.

Q2. बिजनेस ट्रैवल का शुभ समय क्या है?
सुबह 10:15–11:15 और शाम 4:00–6:00 के बीच यात्रा करें.

Q3. विद्यार्थियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
जल्दबाज़ी से बचें और नए प्रयोग सोच-समझकर करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 02 Mar 2026 02:10 AM (IST)
