Aaj ka Mithun Rashifal 17 June 2026: आज रात्रि 21:39 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज दोपहर 01:37 तक पुनर्वसु नक्षत्र फिर पुष्य नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, ध्रुव योग, गजकेसरी योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा सुबह 08:13 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बुधादित्य योग के प्रभाव से बिजनेसमैन आज अपने कैश बॉक्स या लॉकर में एक छोटा सा दर्पण (Mirror) इस तरह लगाएं कि वह धन को सीधे रिफ्लेक्ट करे, इससे व्यापार में गजब की बरकत बनी रहेगी. बिजनेस में कस्टमर्स की सुविधाओं और उनके सीधे फीडबैक पर आपको पैनी निगाह रखनी होगी; उनकी हर समस्या का समय पर सॉल्यूशन करना आपकी जिम्मेदारी है. इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का प्रयोग केवल एंटरटेनमेंट के बजाय ज्ञानार्जन और बिजनेस की रीच बढ़ाने के लिए करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन कूटनीतिक प्रेजेंटेशन से बड़ा रुतबा और पदोन्नति का रास्ता साफ करने वाला साबित होगा. ध्रुव और गजकेसरी योग बनने से कॉर्पोरेट वर्ल्ड की हाई-लेवल मीटिंग्स में आपकी प्रॉपर प्लानिंग और शानदार प्रेजेंटेशन आपको मीटिंग में बड़ा मुनाफा व वाहवाही दिलाएगी. जॉब में आपकी कड़ी मेहनत, अटूट परिश्रम और सही दिशा में किए गए प्रामाणिक प्रयास से आज आपके 'प्रमोशन' (पदोन्नति) के मजबूत चांसेस अचानक बन सकते हैं. ऑफिस में विपरीत परिस्थितियों को क्रोध के बजाय पूरी तरह शांतिपूर्वक हल करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में सफलता की नई कहानी लिखने का साबित होगा. दूसरा चंद्रमा वाणी को प्रखर बनाएगा. जो छात्र विशेष रूप से नीट (NEET) और जेईई (JEE) जैसी प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, आज उनका पढ़ाई के प्रति गजब का डेडिकेशन (समर्पण) और लगन ही उन्हें करियर की रेस में सबसे आगे तक ले जाएगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन मानसिक संबल और सौहार्द बढ़ाने वाला रहेगा. लव और मैरिड लाइफ में आज आपका सुलझा हुआ और मधुर बिहेवियर (व्यवहार) आपसी रिलेशनशिप को पहले से कहीं ज्यादा बेटर और मजबूत बनाएगा. यदि आप खुद को पूरी तरह स्ट्रेस-फ्री (तनावमुक्त) रखना चाहते हैं, तो अपने मन में चल रही किसी भी व्यावहारिक प्रॉब्लम को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें. सामाजिक स्तर पर आप किसी बड़ी संस्था से जुड़ सकते हैं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम बना रहेगा. दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से वाणी का प्रभाव बढ़ेगा. पारिवारिक सहयोग मिलने और दफ्तर में प्रेजेंटेशन सफल होने की खुशी से आप मानसिक रूप से पूरी तरह रिलैक्स, फ्रेश और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज दूसरे चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और बुधादित्य व गजकेसरी योग की महाशुभता पाने के लिए भगवान गणेश और माता सरस्वती की संयुक्त उपासना करें. आज बुधवार के दिन सुबह भगवान गणेश को हरी दूर्वा अर्पित करें और मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं. उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

यह भी पढ़े- Mahabharat: जब पूरे नगर पर छाया था मौत का साया, तब अकेले भीम ने किया बकासुर का अंत

यह भी पढ़े- Astrology: करियर और व्यापार में सफलता चाहते हैं? बुधवार को करें ये आसान उपाय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.