Mithun Rashifal 16 January 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपके सप्तम भाव में स्थित है, जिससे रिश्तों और साझेदारी से जुड़े मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है, लेकिन समझदारी से बात करेंगे तो स्थिति संभल जाएगी. ध्रुव योग बनने से स्थिरता और दीर्घकालिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं.

करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन प्रतिस्पर्धा से भरा रहेगा. वर्कप्लेस पर हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ऐसे में आपको भी अपनी मेहनत और योग्यता से खुद को साबित करना होगा. ध्यान रखें कि शॉर्टकट या अनुचित तरीकों से बचें. सीनियर्स की सलाह मानना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

होटल, मोटेल और रेस्टोरेंट से जुड़े व्यापारियों को अपने बिजनेस को पटरी पर लाने के लिए ज्यादा प्रयास करने होंगे. ध्रुव योग के कारण आपको किसी अच्छी पार्टनरशिप का प्रस्ताव मिल सकता है, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा. आर्थिक रूप से स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा.

हेल्थ राशिफल

कमर और जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है. ज्यादा पैदल चलने या भारी काम से बचें. हल्का व्यायाम, योग और पर्याप्त आराम आज आपके लिए जरूरी है. पानी ज्यादा पिएं और शरीर को ओवरलोड न करें.

लव और फैमिली राशिफल

जीवनसाथी से मतभेद के बावजूद परिवार का सहयोग आपको भावनात्मक मजबूती देगा. मां या मौसी के साथ आपका रिश्ता और मजबूत होगा और परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने की योजना बन सकती है. प्रेम जीवन में साथी के साथ घूमने-फिरने की प्लानिंग बन सकती है, जिससे रिश्ते में ताजगी आएगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल

विद्यार्थियों के लिए यह समय सही दिशा में सोचने का है. नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

उपाय: आज भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और “ॐ गणेशाय नमः” का 11 बार जाप करें. इससे बाधाएं दूर होंगी और मन स्थिर रहेगा.

FAQs

1. क्या आज पार्टनरशिप शुरू करना सही रहेगा?

हाँ, सही व्यक्ति के साथ की गई साझेदारी भविष्य में लाभदायक हो सकती है.

2. क्या रिश्तों में तनाव रहेगा?

थोड़ा मतभेद हो सकता है, लेकिन बातचीत से सब ठीक किया जा सकता है.

3. क्या स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना जरूरी है?

जी हाँ, खासकर कमर और जोड़ों का ध्यान रखें और अधिक थकान से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.