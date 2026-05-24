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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 24 May 2026: मकर राशि दूसरों के बहकावे में आने से बचें बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट मीटिंग में गुस्से पर रखें काबू, टूट सकता है पुराना लाभदायक संबंध

Aaj ka Makar Rashifal 24 May 2026: मकर राशि दूसरों के बहकावे में आने से बचें बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट मीटिंग में गुस्से पर रखें काबू, टूट सकता है पुराना लाभदायक संबंध

Capricorn Horoscope 24 May 2026: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 24 May 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 24 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सिंह राशि में रहेंगे वहीं चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही संभलकर और सूझबूझ से चलने का है. अष्टम चंद्रमा के कारण बिजनेसमैन को आज बाजार में दूसरों के बहकावे या उकसावे में आने की कतई जरूरत नहीं है; आपको अपने स्वयं के बुद्धि-विवेक से विचार करके ही कोई फैसला लेना होगा, अन्यथा बड़े लॉस (आर्थिक नुकसान) का सामना करना पड़ सकता है. आज ग्रह गोचर पूरी तरह विपरीत होने से बिजनेसमैन के धन का प्रवाह (कैश फ्लो) पूरी तरह बाधित रहने की आशंका है, जिसके कारण दैनिक खर्चों (डेली एक्सपेंडिचर) को पूरा करने में भी आपको भारी मशक्कत करनी पड़ेगी. आज किसी भी कॉर्पोरेट मीटिंग में अपनी जुबान और गुस्से पर पूरा नियंत्रण रखें, क्योंकि आज आपकी कही एक कड़वी बात आपके किसी बहुत पुराने और लाभदायक व्यावसायिक संबंध को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन संडे (रविवार) के बावजूद मानसिक तनाव और दबाव लेकर आ सकता है. मार्केटिंग एंप्लॉयड पर्सन (विपणन क्षेत्र के कर्मचारियों) का आज काम के दबाव के चलते कॉन्फिडेंस (आत्मविश्वास) थोड़ा डाउन हो सकता है. कुंडली में चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से आज एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को ऑफिस या बॉस के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण कार्य दिया जाएगा, उसे वे तमाम कोशिशों के बाद भी समय पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जिससे सीनियर्स की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. इसके अलावा, सरकारी सेवारत लोग (गवर्नमेंट जॉब वाले जातक) आज कार्यक्षेत्र पर किसी कानूनी या प्रशासनिक समस्या में फंस सकते हैं, इसलिए अपने कागजी काम में पूरी सावधानी बरतें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए रविवार का दिन कड़े संघर्ष का रहेगा. स्टूडेंट, आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन की राह में आज उनकी परफॉर्मेंस को लेकर कुछ बड़ी कठिनाइयां और रुकावटें आएंगी. आज आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम न मिलने से मन थोड़ा खिन्न रह सकता है, लेकिन निरंतर अभ्यास जारी रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन संतुलन बनाने और मौन रहने का है. आज अपने व्यक्तिगत कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता की वजह से आप अपने घर-परिवार पर उचित ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण आपको जीवनसाथी और परिजनों की भारी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. ऐसी स्थिति में बहस करने के बजाय कुछ देर पूरी तरह मौन रहें और जो होता है उसे सहज भाव से होने दें; समय के साथ सब ठीक हो जाएगा. लव लाइफ में भी आज शांत रहना ही बेहतर होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अष्टम चंद्रमा और ग्रहण दोष का प्रभाव मानसिक अशांति और अवसाद दे सकता है. काम के बनते-बिगड़ते हालातों के कारण सिरदर्द और रक्तचाप (बीपी) की समस्या बढ़ सकती है. नकारात्मक विचारों से दूर रहें और शाम के समय कुछ देर योग व प्राणायाम जरूर करें.

भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: आज अष्टम चंद्रमा के दोष और ग्रहण दोष के कुप्रभावों को शांत करने के लिए रविवार के दिन शाम के समय शिव मंदिर में जाकर कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 May 2026 03:45 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today
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