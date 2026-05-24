Aaj ka Meen Rashifal 24 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सिंह राशि में रहेंगे वहीं चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक सुदृढ़ता और दूरदर्शिता के बल पर बड़ा लाभ कमाने का है. जो कारोबारी पार्टनरशिप फर्म (साझेदारी) में काम कर रहे हैं, उनके लिए आज मुनाफा कमाने की बहुत ही शानदार स्थिति बन रही है, जिससे आपका आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत होगा. बिजनेसमैन के लिए आज का दिन अपनी गजब की मैनेजमेंट स्किल्स (प्रबंधन क्षमता) दिखाने का है. आज आपके गहरे मार्केटिंग ज्ञान और सतर्कता के कारण बिजनेस की कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी समय रहते पकड़ी जाएगी, जिससे आपका एक बड़ा आर्थिक नुकसान होने से बच जाएगा. इसके अलावा, बाजार की तमाम अस्थिरता और उतार-चढ़ाव के बावजूद, आपकी दूरदर्शिता के कारण पूर्व में जो आपने बफर स्टॉक या बैकअप प्लान बनाया था, वह आज आपको मार्केट में भारी मुनाफा कमा कर देगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सफलताओं से भरा और आनंददायक रहेगा. वर्कप्लेस पर संडे के दिन भी आपके सारे रुके हुए कामकाज समय पर पूरी तरह पूरे हो पाएंगे, जिससे काम में आपका मन बहुत अच्छे से लगेगा और आपको बड़ी सफलता भी मिलेगी. ऑफिशियल लाइफ में आज आपको ऑफिस के ही किसी स्टाफ या कलीग के पारिवारिक कार्यक्रम में जाने का शानदार इनविटेशन (निमंत्रण) मिल सकता है, जिससे आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा. एक बात का विशेष ध्यान रखें; छठे चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव के कारण एंप्लॉयड पर्सन आज कार्यक्षेत्र या बाहर किसी भी अनजान व बाहरी व्यक्ति से मुलाकात करते समय अपने काम या कंपनी की कोई भी गोपनीय बात भूलकर भी उजागर न करें, सतर्कता बरतें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रविवार का दिन भाग्य को चमकाने वाला रहेगा. आज आपकी कुंडली में हर्षण योग का पूरा साथ मिलने से स्टूडेंट्स के शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में पिछले लंबे समय से चल रहा हर प्रयास पूरी तरह फलीभूत होगा. आपको किसी बड़ी परीक्षा या इंटरव्यू में मनमुताबिक सफलता मिल सकती है, जिससे आपके करियर को एक नई और मजबूत दिशा मिलेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ (प्रेम जीवन) के लिहाज से आज का दिन खुशियां और सुख-सुविधाएं बढ़ाने वाला रहेगा. इस संडे (रविवार) पर आपके दांपत्य जीवन में गजब की मधुरता और आपसी प्रेम देखने को मिलेगा, जिससे जीवनसाथी के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे. घर में आज सुख-शांति बनी रहेगी और आपकी गृह उपयोगी वस्तुओं (लग्जरी या घरेलू सामान) में अच्छी वृद्धि होगी, जिससे परिवार के लोग प्रसन्न रहेंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. छठे भाव के चंद्रमा और राहु के ग्रहण दोष के प्रभाव के कारण आज आपको बेवजह का मानसिक तनाव, घबराहट या सिरदर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. मानसिक शांति के लिए आज के दिन नकारात्मक विचारों और अत्यधिक सोचने से पूरी तरह दूर रहें.

भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज छठे भाव के चंद्रमा के दोष को दूर करने और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए रविवार के दिन शाम के समय माँ दुर्गा के मंदिर में घी का दीपक जलाएं और कपूर की टिकिया जलाकर आरती करें.

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