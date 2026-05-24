Aaj ka Kumbh Rashifal 24 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सिंह राशि में रहेंगे वहीं चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से हर्ष और उन्नति लेकर आया है. आज आपकी कुंडली में हर्षण योग का निर्माण होने से आपको धन संबंधी कोई बहुत अच्छी और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे आपकी पुरानी आर्थिक चिंताएं दूर होंगी. बिजनेसमैन की कार्यप्रणाली में आज जो अनुशासन और स्पष्टता देखने को मिलेगी, वह आज आपको मार्केट के अन्य सभी कॉम्पिटिटर्स (प्रतिद्वंद्वियों) से बहुत आगे खड़ा कर देगी. बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और नए सौदे मुनाफे का सौदा साबित होंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रगति के नए द्वार खोलने वाला रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को आज करियर में आगे बढ़ने के कई बेहतरीन और सुनहरे मौके मिल सकते हैं, जिन्हें हाथ से न जाने दें. वर्कप्लेस पर एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को संडे के दिन भी अपने पेंडिंग टारगेट को अचीव (पूरा) करने में किसी अपने बेहद खास व्यक्ति या सीनियर का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, जिससे काम का बोझ हल्का होगा और परफॉर्मेंस शानदार रहेगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए रविवार का दिन सावधानी और मेहनत का रहेगा. स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को आज एक विशेष सलाह दी जाती है; मैदान पर प्रैक्टिस (अभ्यास) के दौरान आज आपकी मांसपेशियों में खिंचाव और गहरा शारीरिक तनाव हो सकता है, जिससे दर्द का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए आज अभ्यास करते समय पूरी सावधानी बरतें और शरीर पर अत्यधिक दबाव न डालें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन मान-सम्मान बढ़ाने और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. आज समाज में किसी बड़े सामाजिक कार्य का मुख्य दायित्व (जिम्मेदारी) अचानक आप पर आ सकता है और आप अपनी योग्यता के बल पर इसे बखूबी निभा भी लेंगे. समाज में अपने आत्मविश्वास तथा आदर्श को बनाए रखने के लिए आज आप हर संभव प्रयास करेंगे. फैमिली में आज पेरेंट्स (माता-पिता) की आपके प्रति आशा और अटूट विश्वास को देखकर आपका खुद का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा. हालांकि, सप्तम चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से जीवनसाथी से किसी बात पर अनबन या वैचारिक मतभेद हो सकता है; प्रेमी या जीवनसाथी के साथ बात करते समय अपनी वाणी में पूरा संयम बरतें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन मिलाजुला रहेगा. मांसपेशियों के खिंचाव और जोड़ों के दर्द को छोड़कर बाकी स्वास्थ्य ठीक रहेगा. मानसिक रूप से खुद को मजबूत महसूस करेंगे, लेकिन शाम के समय जीवनसाथी के साथ होने वाले तनाव से बचने के लिए खुद को शांत रखने का प्रयास करें.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज सप्तम भाव के चंद्रमा के दोष को शांत करने और दांपत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए रविवार के दिन शाम के समय माँ दुर्गा के मंदिर में कपूर का दीपक जलाएं.

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