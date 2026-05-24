हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 24 May 2026: कुंभ राशि आप पर आ सकता है बड़े सामाजिक कार्य का दायित्व, 7वें चंद्रमा के कारण जीवनसाथी और प्रेमी से बात करते समय बरतें संयम

Aaj ka Kumbh Rashifal 24 May 2026: कुंभ राशि आप पर आ सकता है बड़े सामाजिक कार्य का दायित्व, 7वें चंद्रमा के कारण जीवनसाथी और प्रेमी से बात करते समय बरतें संयम

Aquarius Horoscope 24 May 2026: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 24 May 2026 03:50 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Kumbh Rashifal 24 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सिंह राशि में रहेंगे वहीं चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से हर्ष और उन्नति लेकर आया है. आज आपकी कुंडली में हर्षण योग का निर्माण होने से आपको धन संबंधी कोई बहुत अच्छी और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे आपकी पुरानी आर्थिक चिंताएं दूर होंगी. बिजनेसमैन की कार्यप्रणाली में आज जो अनुशासन और स्पष्टता देखने को मिलेगी, वह आज आपको मार्केट के अन्य सभी कॉम्पिटिटर्स (प्रतिद्वंद्वियों) से बहुत आगे खड़ा कर देगी. बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और नए सौदे मुनाफे का सौदा साबित होंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रगति के नए द्वार खोलने वाला रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को आज करियर में आगे बढ़ने के कई बेहतरीन और सुनहरे मौके मिल सकते हैं, जिन्हें हाथ से न जाने दें. वर्कप्लेस पर एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को संडे के दिन भी अपने पेंडिंग टारगेट को अचीव (पूरा) करने में किसी अपने बेहद खास व्यक्ति या सीनियर का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, जिससे काम का बोझ हल्का होगा और परफॉर्मेंस शानदार रहेगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए रविवार का दिन सावधानी और मेहनत का रहेगा. स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को आज एक विशेष सलाह दी जाती है; मैदान पर प्रैक्टिस (अभ्यास) के दौरान आज आपकी मांसपेशियों में खिंचाव और गहरा शारीरिक तनाव हो सकता है, जिससे दर्द का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए आज अभ्यास करते समय पूरी सावधानी बरतें और शरीर पर अत्यधिक दबाव न डालें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन मान-सम्मान बढ़ाने और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. आज समाज में किसी बड़े सामाजिक कार्य का मुख्य दायित्व (जिम्मेदारी) अचानक आप पर आ सकता है और आप अपनी योग्यता के बल पर इसे बखूबी निभा भी लेंगे. समाज में अपने आत्मविश्वास तथा आदर्श को बनाए रखने के लिए आज आप हर संभव प्रयास करेंगे. फैमिली में आज पेरेंट्स (माता-पिता) की आपके प्रति आशा और अटूट विश्वास को देखकर आपका खुद का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा. हालांकि, सप्तम चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से जीवनसाथी से किसी बात पर अनबन या वैचारिक मतभेद हो सकता है; प्रेमी या जीवनसाथी के साथ बात करते समय अपनी वाणी में पूरा संयम बरतें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन मिलाजुला रहेगा. मांसपेशियों के खिंचाव और जोड़ों के दर्द को छोड़कर बाकी स्वास्थ्य ठीक रहेगा. मानसिक रूप से खुद को मजबूत महसूस करेंगे, लेकिन शाम के समय जीवनसाथी के साथ होने वाले तनाव से बचने के लिए खुद को शांत रखने का प्रयास करें.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: आज सप्तम भाव के चंद्रमा के दोष को शांत करने और दांपत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए रविवार के दिन शाम के समय माँ दुर्गा के मंदिर में कपूर का दीपक जलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 24 May 2026 03:50 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 24 May 2026: कुंभ राशि आप पर आ सकता है बड़े सामाजिक कार्य का दायित्व, 7वें चंद्रमा के कारण जीवनसाथी और प्रेमी से बात करते समय बरतें संयम
कुंभ राशिफल 24 मई 2026 आप पर आ सकता है बड़े सामाजिक कार्य का दायित्व, 7वें चंद्रमा के कारण जीवनसाथी और प्रेमी से बात करते समय बरतें संयम
राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal 24 May 2026: मकर राशि दूसरों के बहकावे में आने से बचें बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट मीटिंग में गुस्से पर रखें काबू, टूट सकता है पुराना लाभदायक संबंध
मकर राशिफल 24 मई 2026 दूसरों के बहकावे में आने से बचें बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट मीटिंग में गुस्से पर रखें काबू, टूट सकता है पुराना लाभदायक संबंध
राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 24 May 2026: धनु राशि 9वें चंद्रमा के प्रभाव से आध्यात्म की तरफ बढ़ेगा झुकाव, ऑफिस में को-वर्कर्स के सहयोग से कार्यों में आएगी गजब की गति
धनु राशिफल 24 मई 2026 9वें चंद्रमा के प्रभाव से आध्यात्म की तरफ बढ़ेगा झुकाव, ऑफिस में को-वर्कर्स के सहयोग से कार्यों में आएगी गजब की गति
राशिफल
Aaj ka Vrishchik Rashifal 24 May 2026: वृश्चिक राशि 10वें चंद्रमा के प्रभाव से मिलेगी बड़ी राजनीतिक उन्नति, व्यवस्थित रहेगा संडे, दोपहर तक निपटेंगे सारे पेंडिंग काम
वृश्चिक राशिफल 24 मई 2026 10वें चंद्रमा के प्रभाव से मिलेगी बड़ी राजनीतिक उन्नति, व्यवस्थित रहेगा संडे, दोपहर तक निपटेंगे सारे पेंडिंग काम
Advertisement

वीडियोज

Heat Wave Alert:बेजुबानों पर गर्मी का कहर, जू का मेगा कूलिंग प्लान! | Summer
Sansani | Crime News | Twisha Murder Case: वीडियो में कैद ट्विशा की बेफिक्र कहानी | Bhopal
Janhit | Twisha Murder Case: ट्विशा के साथ क्या हुआ? 'वकील' पति, 'जज' सास बच जाएंगे? | Bhopal
UP Electricity Crisis: गर्मी के टॉर्चर और बिजली संकट ने बढ़ाया 'सियासी करंट'! | CM Yogi
Shastrarth With Chitra Tripathi: 'धर्म' का 'खेला'..कब तक सजेगा सत्ता का 'मेला'? | EID | Qurbani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हिंदू-मुस्लिम नहीं, अमीरी-गरीबी के मुद्दे पर होगी असली लड़ाई', कांग्रेस बैठक में बोले राहुल गांधी
हिंदू-मुस्लिम नहीं, अमीरी-गरीबी के मुद्दे पर होगी असली लड़ाई', कांग्रेस बैठक में बोले राहुल गांधी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में 19 IAS और 10 PCS अधिकारियों के तबादले, आशीष चौहान बने देहरादून के नए DM
उत्तराखंड में 19 IAS और 10 PCS अधिकारियों के तबादले, आशीष चौहान बने देहरादून के नए DM
क्रिकेट
प्लेऑफ से पहले RCB को लगा बड़ा झटका, खूंखार बल्लेबाज चोटिल होकर लौटा अपने देश
प्लेऑफ से पहले RCB को लगा बड़ा झटका, खूंखार बल्लेबाज चोटिल होकर लौटा अपने देश
बॉलीवुड
Saturday BO: तीसरे दिन 40 करोड़ के पार पहुंची 'दृश्यम 3', 'करुप्पू' भी नहीं पीछे, जानें सेटरडे को फिल्मों की कमाई
तीसरे दिन 40 करोड़ के पार पहुंची 'दृश्यम 3', 'करुप्पू' भी नहीं पीछे, जानें सेटरडे को फिल्मों की कमाई
इंडिया
Delhi Gymkhana Club: दिल्ली के जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश, सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
दिल्ली के जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश, सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
इंडिया
हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा और दिल्ली में सबसे कम, जानें हर राज्य में क्यों अलग है रेट
हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा और दिल्ली में सबसे कम, जानें हर राज्य में क्यों अलग है रेट
ट्रेंडिंग
जिद और जल्दबाजी से मची चीख पुकार! क्रॉसिंग पर ट्रक से टकराई ट्रेन, VIDEO देख कांप जाएंगे
जिद और जल्दबाजी से मची चीख पुकार! क्रॉसिंग पर ट्रक से टकराई ट्रेन, VIDEO देख कांप जाएंगे
शिक्षा
CBSE Fake Notice: CBSE ने वायरल नोटिस को बताया फर्जी, 12वीं स्कैन कॉपी और री-चेकिंग प्रक्रिया जारी
CBSE ने वायरल नोटिस को बताया फर्जी, 12वीं स्कैन कॉपी और री-चेकिंग प्रक्रिया जारी
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget