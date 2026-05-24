Aaj ka Dhanu Rashifal 24 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सिंह राशि में रहेंगे वहीं चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी आर्थिक सफलता और लाभ दिलाने वाला साबित होगा. नवम भाग्य भाव का चंद्रमा और आज आपकी कुंडली में बनने वाला हर्षण योग मिलकर आपके व्यापार को नई गति देंगे. विशेष रूप से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट (आयात-निर्यात) का काम करने वाले बिजनेसमैन को आज अन्य देशों और विदेशी कंपनियों से भारी लाभ कमाने की बेहतरीन स्थिति साफ दिखाई दे रही है; इस सुनहरे अवसर का पूरा फायदा उठाइए. इसके साथ ही, फॉरेन बिजनेस (विदेशी व्यापार या मल्टीनेशनल डील्स) से जुड़े कारोबारियों के लिए भी आज का दिन जबरदस्त मुनाफा लेकर आया है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहद सुदृढ़ होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यस्थल पर सूझबूझ और टीमवर्क के साथ आगे बढ़ने का है. ऑफिस में आज आपके को-वर्कर्स (सहकर्मियों) के भरपूर और सकारात्मक सहयोग से आपके सभी अटके हुए कार्यों में तेजी से गति आएगी, जिससे आप राहत की सांस लेंगे. एक बात का विशेष ध्यान रखें; वर्कप्लेस पर आज अपोजिट जेंडर (विपरीत लिंग के सहकर्मियों) के प्रति अपने मन में पूरा सम्मान का भाव रखें और उनसे बातचीत करते समय पूरी शालीनता बरतें, अनावश्यक वाद-विवाद से खुद को पूरी तरह दूर रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए रविवार का दिन बाधाओं को दूर कर पढ़ाई पर फोकस करने का है. स्टूडेंट्स को आज अपने घर के बड़ों, गुरुजनों और मेंटर्स का पूरा सपोर्ट (सहयोग और मार्गदर्शन) मिलेगा. बड़ों की इसी मदद से पिछले काफी समय से आपकी स्टडी (पढ़ाई) में आ रही सभी जटिल परेशानियां और रुकावटें पूरी तरह दूर हो जाएंगी. प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ (प्रेम जीवन) के लिहाज से आज का दिन अपनी वाणी पर बहुत अधिक नियंत्रण रखने का है. नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव से परिवार में सामान्य रूप से प्रेम, सौहार्द और आपसी तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा. लेकिन चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण आपकी कोई अनजानी या तीखी बात आपके किसी बहुत प्रियजन (पारिवारिक सदस्य) के दिल को गहरी ठेस या कष्ट पहुंचा सकती है; इसलिए आज सोच-समझकर ही बोलें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपको अपने स्वभाव पर काम करने की चेतावनी दे रहा है. एंप्लॉयड पर्सन और जातक आज हर हाल में क्षणिक क्रोध (अचानक आने वाले गुस्से) से पूरी तरह बचें, क्योंकि ज्योतिष और स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार क्षणिक क्रोध ही कई गंभीर रोगों का मुख्य कारण बनता है. आज गुस्सा या बेवजह का तनाव करके आप अपने स्वास्थ्य को और ज्यादा बिगाड़ेंगे, इसलिए खुद को शांत रखें.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: आज नवम चंद्रमा के आध्यात्मिक प्रभाव को बढ़ाने और ग्रहण दोष के कुप्रभावों को शांत करने के लिए रविवार के दिन शाम के समय माँ दुर्गा के सम्मुख कपूर और लौंग का जोड़ा जलाकर आरती करें.

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