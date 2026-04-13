Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्यापार में पारदर्शिता से सफलता, पैतृक व्यवसाय में बड़े प्रोजेक्ट संभव।

कार्यक्षेत्र में बुद्धिमानी से बड़ी आर्थिक गलती पकड़ी जाएगी।

विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता मजबूत, प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ।

पारिवारिक जीवन में खुशियां, बुजुर्गों की सेहत में सुधार।

Aaj ka Mithun Rashifal 13 April 2026: आज वैशाख मास की वरूथिनी एकादशी है. मिथुन राशि वालों के लिए चन्द्रमा 9वें भाव (भाग्य स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा की यह स्थिति आपके सोचे हुए कार्यों को पूरा करने और भाग्य को चमकाने वाली रहेगी. ग्रहों के शुभ संयोग से आज आप जो भी नेक काम करेंगे, उसका फल आपको भविष्य में सुखद रूप में प्राप्त होगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज पारदर्शिता आपके लिए सफलता की कुंजी बनेगी. पार्टनरशिप बिजनेस में जॉइंट ऑपरेशंस को लेकर स्पष्टता आने से ऑडिट और टैक्स संबंधी पुरानी मुश्किलें हल होंगी. यदि आप पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) से जुड़े हैं, तो आज किसी बड़े प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट साइन करने के लिए दिन बहुत शुभ है. बाजार की तेजी का लाभ उठाने के लिए स्टॉक होल्डिंग बढ़ाना भविष्य में मोटा मुनाफा दे सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी बुद्धिमानी का लोहा माना जाएगा. कंपनी में किसी बड़े फ्रॉड या तकनीकी एरर को पकड़ने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, जिससे संस्थान को बड़ा आर्थिक लाभ होगा. आपकी इस काबिलियत को देखते हुए मैनेजमेंट आपको किसी विदेशी ट्रिप या इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए चुन सकता है. आईटी और सॉफ्टवेयर क्षेत्र से जुड़े लोगों द्वारा बनाया गया कोई छोटा 'प्लग-इन' या टूल आज काफी लोकप्रिय होगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी रणनीतियों पर काम करने का है. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तार्किक क्षमता विरोधियों पर भारी पड़ेगी. समाज में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. संतान पक्ष से भी आज सुखद समाचार मिलेंगे; वे अनुशासन का पालन करेंगे जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में खुशियों का संचार होगा. घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत में चमत्कारी सुधार आने से पिछला मानसिक बोझ और तनाव कम होगा. राजनीति से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन रणनीतिक जीत का है; आप विरोधियों के गढ़ में सेंध लगाने में सफल रहेंगे और प्रभावशाली लोग आपके साथ जुड़ेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज सितारे आपके पक्ष में हैं. किसी पुरानी बीमारी से आपको बड़ी राहत मिलने के योग हैं. आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे. अपनी त्वचा की चमक और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाए रखने के लिए जल का पर्याप्त सेवन करें. योग और प्राणायाम आज आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होंगे.

भाग्यशाली रंग: पर्पल (रॉयल्टी और आत्मविश्वास का प्रतीक)

पर्पल (रॉयल्टी और आत्मविश्वास का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 2

2 अशुभ अंक: 5

5 आज का उपाय: एकादशी पर भगवान विष्णु के मंदिर में तुलसी की माला अर्पित करें. शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं.

(FAQs)

1. आज एग्रीमेंट साइन करने के लिए सबसे शुभ समय क्या है?

आज दो विशेष मुहूर्त हैं: सुबह 10:15 से 11:15 (शुभ का चौघड़िया) और दोपहर 04:00 से 06:00 (लाभ-अमृत का चौघड़िया).

2. क्या आज शेयर बाजार में निवेश करना फायदेमंद होगा?

जी हां, 9वें भाव में चंद्रमा होने से भाग्य साथ देगा. स्टॉक होल्डिंग बढ़ाना मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है.

3. स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या विशेष सावधानी रखें?

पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी, लेकिन हाइड्रेटेड रहना (पानी पीते रहना) अनिवार्य है ताकि ऊर्जा का स्तर बना रहे.

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