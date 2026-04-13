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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal: मिथुन राशिफल 13 अप्रैल 2026 भाग्य का मिलेगा साथ, करियर में विदेशी यात्रा और धन लाभ के प्रबल योग

Aaj ka Mithun Rashifal: मिथुन राशिफल 13 अप्रैल 2026 भाग्य का मिलेगा साथ, करियर में विदेशी यात्रा और धन लाभ के प्रबल योग

Gemini Horoscope: मिथुन राशिफल 13 अप्रैल 2026 वरूथिनी एकादशी पर भाग्य साथ देगा. बिजनेस में पारदर्शिता से टैक्स बाधाएं दूर होंगी. नौकरी में विदेशी ट्रिप के योग हैं. बुजुर्गों की सेहत में सुधार होगा.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Apr 2026 02:10 AM (IST)
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  • व्यापार में पारदर्शिता से सफलता, पैतृक व्यवसाय में बड़े प्रोजेक्ट संभव।
  • कार्यक्षेत्र में बुद्धिमानी से बड़ी आर्थिक गलती पकड़ी जाएगी।
  • विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता मजबूत, प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ।
  • पारिवारिक जीवन में खुशियां, बुजुर्गों की सेहत में सुधार।

Aaj ka Mithun Rashifal 13 April 2026: आज वैशाख मास की वरूथिनी एकादशी है. मिथुन राशि वालों के लिए चन्द्रमा 9वें भाव (भाग्य स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा की यह स्थिति आपके सोचे हुए कार्यों को पूरा करने और भाग्य को चमकाने वाली रहेगी. ग्रहों के शुभ संयोग से आज आप जो भी नेक काम करेंगे, उसका फल आपको भविष्य में सुखद रूप में प्राप्त होगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज पारदर्शिता आपके लिए सफलता की कुंजी बनेगी. पार्टनरशिप बिजनेस में जॉइंट ऑपरेशंस को लेकर स्पष्टता आने से ऑडिट और टैक्स संबंधी पुरानी मुश्किलें हल होंगी. यदि आप पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) से जुड़े हैं, तो आज किसी बड़े प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट साइन करने के लिए दिन बहुत शुभ है. बाजार की तेजी का लाभ उठाने के लिए स्टॉक होल्डिंग बढ़ाना भविष्य में मोटा मुनाफा दे सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी बुद्धिमानी का लोहा माना जाएगा. कंपनी में किसी बड़े फ्रॉड या तकनीकी एरर को पकड़ने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, जिससे संस्थान को बड़ा आर्थिक लाभ होगा. आपकी इस काबिलियत को देखते हुए मैनेजमेंट आपको किसी विदेशी ट्रिप या इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए चुन सकता है. आईटी और सॉफ्टवेयर क्षेत्र से जुड़े लोगों द्वारा बनाया गया कोई छोटा 'प्लग-इन' या टूल आज काफी लोकप्रिय होगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी रणनीतियों पर काम करने का है. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तार्किक क्षमता विरोधियों पर भारी पड़ेगी. समाज में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. संतान पक्ष से भी आज सुखद समाचार मिलेंगे; वे अनुशासन का पालन करेंगे जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में खुशियों का संचार होगा. घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत में चमत्कारी सुधार आने से पिछला मानसिक बोझ और तनाव कम होगा. राजनीति से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन रणनीतिक जीत का है; आप विरोधियों के गढ़ में सेंध लगाने में सफल रहेंगे और प्रभावशाली लोग आपके साथ जुड़ेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज सितारे आपके पक्ष में हैं. किसी पुरानी बीमारी से आपको बड़ी राहत मिलने के योग हैं. आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे. अपनी त्वचा की चमक और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाए रखने के लिए जल का पर्याप्त सेवन करें. योग और प्राणायाम आज आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होंगे.

  • भाग्यशाली रंग: पर्पल (रॉयल्टी और आत्मविश्वास का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 2
  • अशुभ अंक: 5
  • आज का उपाय: एकादशी पर भगवान विष्णु के मंदिर में तुलसी की माला अर्पित करें. शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं.

(FAQs)

1. आज एग्रीमेंट साइन करने के लिए सबसे शुभ समय क्या है?
    आज दो विशेष मुहूर्त हैं: सुबह 10:15 से 11:15 (शुभ का चौघड़िया) और दोपहर 04:00 से 06:00 (लाभ-अमृत का चौघड़िया).

2. क्या आज शेयर बाजार में निवेश करना फायदेमंद होगा?
   जी हां, 9वें भाव में चंद्रमा होने से भाग्य साथ देगा. स्टॉक होल्डिंग बढ़ाना मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है.

3. स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या विशेष सावधानी रखें?
    पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी, लेकिन हाइड्रेटेड रहना (पानी पीते रहना) अनिवार्य है ताकि ऊर्जा का स्तर बना रहे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Apr 2026 02:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Gemini Horoscope Mithun Rashifal

Frequently Asked Questions

आज मिथुन राशि वालों के लिए वरूथिनी एकादशी का क्या महत्व है?

आज वैशाख मास की वरूथिनी एकादशी है. चंद्रमा 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके सोचे हुए कार्यों को पूरा करने और भाग्य को चमकाने वाला है.

व्यापार में सफलता के लिए आज कौन सी बात महत्वपूर्ण रहेगी?

व्यापारिक दृष्टि से आज पारदर्शिता सफलता की कुंजी बनेगी. पार्टनरशिप बिजनेस में स्पष्टता से पुरानी वित्तीय मुश्किलें हल होंगी.

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धिमानी की प्रशंसा होगी. किसी बड़े फ्रॉड को पकड़ने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, जिससे विदेशी यात्रा का अवसर मिल सकता है.

विद्यार्थियों को आज अपनी पढ़ाई में किस पर ध्यान देना चाहिए?

विद्यार्थियों के लिए आज अपनी रणनीतियों पर काम करने का दिन है. प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी तार्किक क्षमता विरोधियों पर भारी पड़ेगी.

स्वास्थ्य के लिहाज से आज क्या सलाह दी गई है?

सेहत के सितारे आपके पक्ष में हैं. पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी, और ऊर्जावान महसूस करेंगे. त्वचा की चमक के लिए पर्याप्त पानी पिएं.

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