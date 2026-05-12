Aaj ka Mithun Rashifal 12 May 2026: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 02:53 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ है, जहाँ वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और पराक्रम योग के साथ-साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी साथ मिलेगा.

चंद्रमा शाम 07:25 तक कुंभ राशि में रहकर राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, तत्पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर शनि के साथ विष दोष का निर्माण करेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए कोई विशेष मुहूर्त नहीं है. राहुकाल दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए सुखद रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन पारदर्शिता बरतने का है. बिजनेसमैन को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस को लेकर ग्राहकों के साथ बेहतर तालमेल और स्पष्टता बनाए रखनी होगी, जिससे आपकी साख मजबूत होगी. यदि आप आज कोई न्यू डील करने जा रहे हैं, तो रुक जाएं; आज का दिन नई व्यापारिक संधियों के लिए शुभ नहीं है. वित्तीय मामलों में जल्दबाजी से बचें.

नौकरी और करियर (Job & Career):

कार्यस्थल पर आपका विनम्र और प्रभावशाली व्यक्तित्व ही आपकी सफलता की कुंजी बनेगा. यही छवि आपको करियर की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेगी. विदेश में जॉब करने वाले जातक शाम के समय परिवार के साथ वीडियो कॉल के जरिए गुणवत्तापूर्ण समय (Quality Time) बिताकर खुद को मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ी उपलब्धियों वाला हो सकता है. जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें प्रतिष्ठित विदेशी संस्थानों से स्कॉलरशिप के ऑफर मिल सकते हैं. आपकी शैक्षणिक सफलता के कारण आपको समाज और परिवार में भारी मान-सम्मान प्राप्त होगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक मोर्चे पर थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है. संतान के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ने से आपको कुछ समय के लिए अकेलेपन का अहसास हो सकता है. क्रोध करने के बजाय शांति से संवाद करें. चन्द्रमा के 9th हाउस में होने से आप सामाजिक रूप से काफी सक्रिय रहेंगे और नए लोगों से मेल-जोल बढ़ेगा.

स्वास्थ्य (Health):

स्वास्थ्य के प्रति आपकी जागरूकता आज बढ़ी हुई रहेगी. अपनी सही जीवनशैली और डाइट (Diet) के कारण आप किसी भी छोटी बीमारी को शुरू होने से पहले ही नियंत्रित कर लेंगे. यह शारीरिक मजबूती ही आपकी सफलता का आधार बनेगी.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: लाल (Red)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 3

विशेष उपाय: "ॐ बुं बुधाय नमः" मंत्र का जाप करें और पक्षियों को हरा मूंग खिलाएं. भद्रा और राहुकाल के समय सावधानी बरतें.

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