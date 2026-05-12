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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 12 May 2026: वृषभ राशि सर्वार्थ सिद्धि योग से प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगी सफलता, बिजनेस में वरिष्ठों के मार्गदर्शन से होगा बड़ा लाभ

Aaj ka Vrishabh Rashifal 12 May 2026: वृषभ राशि सर्वार्थ सिद्धि योग से प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगी सफलता, बिजनेस में वरिष्ठों के मार्गदर्शन से होगा बड़ा लाभ

Taurus Horoscope 12 May 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए वृषभ राशि के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 12 May 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 12 May 2026: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 02:53 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ है, जहाँ वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और पराक्रम योग के साथ-साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी साथ मिलेगा. वृषभ राशि के जातकों के लिए आज मालव्य योग विशेष फलदायी रहेगा.

चंद्रमा शाम 07:25 तक कुंभ राशि में रहकर राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, तत्पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर शनि के साथ विष दोष का निर्माण करेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए कोई विशेष मुहूर्त नहीं है. राहुकाल दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए सुखद रहेगा.

व्यापार और वित्त (Business & Finance):
बिजनेस के क्षेत्र में आज आप अपनी कुशलता से मार्केट में एक विशिष्ट पहचान बनाने में सफल रहेंगे. आप न केवल अपनी टीम को बेहतर ढंग से प्रबंधित करेंगे, बल्कि वरिष्ठों (Seniors) का मार्गदर्शन आपको बड़ी व्यावसायिक चुनौतियों से पार पाने में मदद करेगा. आर्थिक निर्णयों और समझौतों के लिए दिन अनुकूल है; आप शांतिपूर्वक अपनी शर्तों पर एग्रीमेंट साइन कर पाएंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career):
कार्यस्थल पर आपकी प्लानिंग इतनी सटीक और प्रभावशाली होगी कि किसी के लिए भी आपके प्रोजेक्ट की नकल करना मुमकिन नहीं होगा. टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल आपके काम को परफेक्ट बनाएगा. हालांकि, चन्द्रमा के 10वें भाव में होने से ऑफिस में कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और काम पर ध्यान दें.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):
प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय "सुनहरे अक्षरों" में लिखे जाने जैसा है. आपकी लंबे समय की कड़ी मेहनत अब सकारात्मक परिणामों में बदलने वाली है. एकाग्रता बनी रहेगी और आप अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुँचेंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family):
पारिवारिक जीवन में सुख-शांति का वातावरण रहेगा. परिवार में लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां आज आपसी बातचीत से दूर होंगी. नौकरीपेशा जातक शाम का समय परिजनों के साथ बिताएंगे, जिससे उनकी मानसिक शांति और भावनात्मक मजबूती बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health):
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन राहत भरा है. काफी समय से परेशान कर रहे मांसपेशियों के दर्द (Muscle Pain) से आपको छुटकारा मिलेगा, जिससे आप शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय और आरामदायक महसूस करेंगे.

भाग्यशाली कारक और उपाय
भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 8

विशेष उपाय: आज सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद अर्पित करें. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 May 2026 03:05 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today

Frequently Asked Questions

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज ग्रहों की स्थिति कैसी है?

आज वृषभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ है। वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पराक्रम योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा।

व्यापार और वित्त के क्षेत्र में वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज आप अपनी कुशलता से व्यापार में विशिष्ट पहचान बना पाएंगे। आर्थिक निर्णयों और समझौतों के लिए दिन अनुकूल है, आप अपनी शर्तों पर एग्रीमेंट साइन कर पाएंगे।

नौकरीपेशा वृषभ जातकों को कार्यस्थल पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

कार्यस्थल पर आपकी प्लानिंग प्रभावशाली रहेगी, लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र रचने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और काम पर ध्यान दें।

शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा है?

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय 'सुनहरे अक्षरों' में लिखे जाने जैसा है। आपकी कड़ी मेहनत सकारात्मक परिणामों में बदलने वाली है।

वृषभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिए आज का दिन कैसा है?

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन राहत भरा है। मांसपेशियों के दर्द से छुटकारा मिलेगा, जिससे आप शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय महसूस करेंगे।

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