Aaj ka Vrishabh Rashifal 12 May 2026: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 02:53 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ है, जहाँ वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और पराक्रम योग के साथ-साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी साथ मिलेगा. वृषभ राशि के जातकों के लिए आज मालव्य योग विशेष फलदायी रहेगा.

चंद्रमा शाम 07:25 तक कुंभ राशि में रहकर राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, तत्पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर शनि के साथ विष दोष का निर्माण करेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए कोई विशेष मुहूर्त नहीं है. राहुकाल दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए सुखद रहेगा.

व्यापार और वित्त (Business & Finance):

बिजनेस के क्षेत्र में आज आप अपनी कुशलता से मार्केट में एक विशिष्ट पहचान बनाने में सफल रहेंगे. आप न केवल अपनी टीम को बेहतर ढंग से प्रबंधित करेंगे, बल्कि वरिष्ठों (Seniors) का मार्गदर्शन आपको बड़ी व्यावसायिक चुनौतियों से पार पाने में मदद करेगा. आर्थिक निर्णयों और समझौतों के लिए दिन अनुकूल है; आप शांतिपूर्वक अपनी शर्तों पर एग्रीमेंट साइन कर पाएंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career):

कार्यस्थल पर आपकी प्लानिंग इतनी सटीक और प्रभावशाली होगी कि किसी के लिए भी आपके प्रोजेक्ट की नकल करना मुमकिन नहीं होगा. टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल आपके काम को परफेक्ट बनाएगा. हालांकि, चन्द्रमा के 10वें भाव में होने से ऑफिस में कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और काम पर ध्यान दें.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय "सुनहरे अक्षरों" में लिखे जाने जैसा है. आपकी लंबे समय की कड़ी मेहनत अब सकारात्मक परिणामों में बदलने वाली है. एकाग्रता बनी रहेगी और आप अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुँचेंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति का वातावरण रहेगा. परिवार में लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां आज आपसी बातचीत से दूर होंगी. नौकरीपेशा जातक शाम का समय परिजनों के साथ बिताएंगे, जिससे उनकी मानसिक शांति और भावनात्मक मजबूती बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health):

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन राहत भरा है. काफी समय से परेशान कर रहे मांसपेशियों के दर्द (Muscle Pain) से आपको छुटकारा मिलेगा, जिससे आप शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय और आरामदायक महसूस करेंगे.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 8

विशेष उपाय: आज सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद अर्पित करें. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी.

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