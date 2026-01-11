हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gemini Rashifal 12 January 2026: मिथुन राशि की किस्मत चमकेगी, सैलरी बढ़ने और रिजल्ट अच्छे आने के योग

Gemini Rashifal 12 January 2026: मिथुन राशि की किस्मत चमकेगी, सैलरी बढ़ने और रिजल्ट अच्छे आने के योग

Gemini Horoscope 12 January 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 11 Jan 2026 07:00 PM (IST)
Mithun Rashifal 12 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके पंचम भाव में स्थित है, जिससे संतान से सुख, खुशखबरी और मानसिक प्रसन्नता मिलने के योग बन रहे हैं. रचनात्मकता और समझदारी से भरे फैसले आज आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे.

स्वास्थ्य राशिफल

आज सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें. छोटी-सी लापरवाही चोट या तनाव का कारण बन सकती है. आंखों और सिर में थकान महसूस हो तो स्क्रीन टाइम कम करें और भरपूर नींद लें.

बिजनेस राशिफल

व्यापार में निवेश से पहले पूरी रिसर्च करना बेहद जरूरी है. बिना जानकारी के किया गया निवेश नुकसान दे सकता है. यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं, तो 14 जनवरी के बाद ही इस पर आगे बढ़ें. धीरे-धीरे रुके हुए काम पूरे होंगे, जिससे व्यापार में स्थिरता आएगी.

नौकरी और करियर राशिफल

धृति योग के प्रभाव से नौकरी से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी. वर्कप्लेस पर आपकी मेहनत और समझदारी को सराहा जाएगा. सैलरी बढ़ने या प्रमोशन के संकेत भी मिल सकते हैं. यह समय अपने कौशल को दिखाने और सीनियर्स का विश्वास जीतने का है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं. पुराने अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं. हालांकि, बड़े खर्च या निवेश फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. बचत और भविष्य की प्लानिंग पर ध्यान दें.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के साथ समय थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन जितना भी समय बिताएंगे, वह खुशियों से भरा रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी और पुरानी यादें ताज़ा होकर रिश्ते में मिठास घोलेंगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद शुभ है. परीक्षा के परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. आगे की पढ़ाई के लिए नई प्रेरणा मिलेगी.

शुभ रंग: पर्पल
शुभ अंक: 8
अशुभ अंक: 7

उपाय: आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गण गणपतये नमः” का 11 बार जप करें, इससे बुद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. क्या आज मिथुन राशि के लिए बिजनेस शुरू करना अच्छा रहेगा?
हां, नई योजना बनाने या लोन लेने के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन पूरी रिसर्च जरूर करें.

Q2. क्या स्टूडेंट्स को कोई अच्छी खबर मिल सकती है?
जी हां, पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े प्रयासों में सफलता के योग हैं.

Q3. क्या आज यात्रा लाभदायक रहेगी?
ऑफिशियल और पर्सनल दोनों तरह की यात्राएं फायदेमंद और नए अवसर देने वाली होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 11 Jan 2026 07:00 PM (IST)
Horoscope Today Gemini Horoscope Mithun Rashifal Rashifal 2026
