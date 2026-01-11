Gemini Rashifal 12 January 2026: मिथुन राशि की किस्मत चमकेगी, सैलरी बढ़ने और रिजल्ट अच्छे आने के योग
Gemini Horoscope 12 January 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.
Mithun Rashifal 12 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके पंचम भाव में स्थित है, जिससे संतान से सुख, खुशखबरी और मानसिक प्रसन्नता मिलने के योग बन रहे हैं. रचनात्मकता और समझदारी से भरे फैसले आज आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे.
स्वास्थ्य राशिफल
आज सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें. छोटी-सी लापरवाही चोट या तनाव का कारण बन सकती है. आंखों और सिर में थकान महसूस हो तो स्क्रीन टाइम कम करें और भरपूर नींद लें.
बिजनेस राशिफल
व्यापार में निवेश से पहले पूरी रिसर्च करना बेहद जरूरी है. बिना जानकारी के किया गया निवेश नुकसान दे सकता है. यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं, तो 14 जनवरी के बाद ही इस पर आगे बढ़ें. धीरे-धीरे रुके हुए काम पूरे होंगे, जिससे व्यापार में स्थिरता आएगी.
नौकरी और करियर राशिफल
धृति योग के प्रभाव से नौकरी से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी. वर्कप्लेस पर आपकी मेहनत और समझदारी को सराहा जाएगा. सैलरी बढ़ने या प्रमोशन के संकेत भी मिल सकते हैं. यह समय अपने कौशल को दिखाने और सीनियर्स का विश्वास जीतने का है.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं. पुराने अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं. हालांकि, बड़े खर्च या निवेश फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. बचत और भविष्य की प्लानिंग पर ध्यान दें.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार के साथ समय थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन जितना भी समय बिताएंगे, वह खुशियों से भरा रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी और पुरानी यादें ताज़ा होकर रिश्ते में मिठास घोलेंगी.
शिक्षा और छात्र राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद शुभ है. परीक्षा के परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. आगे की पढ़ाई के लिए नई प्रेरणा मिलेगी.
शुभ रंग: पर्पल
शुभ अंक: 8
अशुभ अंक: 7
उपाय: आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गण गणपतये नमः” का 11 बार जप करें, इससे बुद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होगी.
FAQs
Q1. क्या आज मिथुन राशि के लिए बिजनेस शुरू करना अच्छा रहेगा?
हां, नई योजना बनाने या लोन लेने के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन पूरी रिसर्च जरूर करें.
Q2. क्या स्टूडेंट्स को कोई अच्छी खबर मिल सकती है?
जी हां, पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े प्रयासों में सफलता के योग हैं.
Q3. क्या आज यात्रा लाभदायक रहेगी?
ऑफिशियल और पर्सनल दोनों तरह की यात्राएं फायदेमंद और नए अवसर देने वाली होंगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
