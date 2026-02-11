हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Mithun Rashifal 11 February 2026: पुरानी बीमारी से मिलेगी राहत, जानें बुधवार के दिन आपके सितारे क्या कहते हैं?

Aaj ka Mithun Rashifal 11 February 2026: पुरानी बीमारी से मिलेगी राहत, जानें बुधवार के दिन आपके सितारे क्या कहते हैं?

Gemini Horoscope 11 February 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 11 Feb 2026 03:30 AM (IST)
Mithun Rashifal 11 February 2026 in Hindi: चंद्रमा के छठे भाव में होने से मिथुन राशि वालों को पुरानी बीमारी से राहत मिलने का योग है. दिन की शुरुआत लक्ष्यों में स्पष्टता के साथ होगी, जिससे काम एक व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेगा और पूरे दिन पॉजिटिव फ्लो बना रहेगा.

Surya Gochar 2026: वैलेंटाइन डे के पहले सूर्य बदलेंगे चाल, कुंभ राशि में आकर इन राशियों पर बरसाएंगे कृपा

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

तनाव कम होने से नींद से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी. अच्छी नींद मिलने से आपकी ऊर्जा और रोजमर्रा की एक्टिविटी में साफ सुधार दिखेगा.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से प्रोडक्शन और कस्टमर सर्विस दोनों में सुधार होगा. इससे आपकी प्रतिष्ठा मजबूत होगी और दिन कुल मिलाकर बिजनेस के लिए फायदेमंद रहेगा.

जॉब और करियर (Job & Career)

वर्कलोड कम रहेगा और पहले की गई प्लानिंग और दूरदर्शिता काम आएगी. फोन साइलेंट रखने से काम पर पूरा फोकस रहेगा और आपकी उत्पादकता बढ़ेगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

नोट्स अस्त-व्यस्त होने से जरूरी चीजें ढूंढना मुश्किल होगा और उन्हें दोबारा बनाने में समय बर्बाद होगा. यह अव्यवस्था आपकी पढ़ाई की रफ्तार धीमी करेगी.

लव और फैमिली (Love & Family)

रिश्तों में समर्पण की भावना आने से पुरानी दरारें भरेंगी और आपसी समझ मजबूत होगी. भावनात्मक स्तर पर दिन संतुलित रहेगा.

भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 4
अचूक उपाय: शाम को डायरी में दिनभर की अच्छी बातें लिखें यह दिमाग को नेगेटिविटी से बाहर खींचने का सबसे सीधा तरीका है.

(FAQs)

1. चंद्रमा छठे भाव में होने से क्या फायदा मिलेगा?
पुरानी बीमारी और तनाव से राहत, जिससे शरीर और दिमाग दोनों हल्के होंगे.

2. काम में ग्रोथ क्यों दिखेगी?
क्योंकि नई टेक्नोलॉजी और सही फोकस आपकी प्रोडक्टिविटी और सर्विस क्वालिटी दोनों बढ़ाएंगे.

3. स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी समस्या क्या रहेगी?
अव्यवस्थित नोट्स अगर इन्हें ठीक नहीं किया गया तो समय और ध्यान दोनों बर्बाद होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 11 Feb 2026 03:30 AM (IST)
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
