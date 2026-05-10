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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal 10 May 2026: मिथुन राशि ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में मिलेगा तरक्की का स्वर्णिम अवसर

Aaj Ka Mithun Rashifal 10 May 2026: मिथुन राशि ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में मिलेगा तरक्की का स्वर्णिम अवसर

Gemini Horoscope 10 May 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन मार्केटिंग में जीत और ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में तरक्की का है. जानिए मिथुन राशि के लोगों के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा ?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 10 May 2026 03:10 AM (IST)
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  • बुधादित्य और ब्रह्म योग से मिथुन राशि वालों को अवसर मिलेंगे।
  • व्यापार में बुद्धिमानी और रणनीति से बाजार में पकड़ मजबूत होगी।
  • करियर में विदेशी कंपनियों से जुड़े लोगों को स्वर्णिम अवसर मिलेंगे।
  • स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही से पेट संबंधी संक्रमण का खतरा है।

Aaj ka Mithun Rashifal: मिथुन राशि के लोगों के लिए आध्यात्मिक शांति और पेशेवर सफलता का मिश्रण लेकर आया है. ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज बुधादित्य और ब्रह्म योग का प्रभाव आपके लिए सुनहरे अवसर पैदा करेगा.

चन्द्रमा के नौवें भाव में होने से आपका झुकाव धर्म और अध्यात्म की ओर रहेगा. हालांकि, दोपहर 12:13 के बाद चन्द्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण स्वास्थ्य और खान-पान के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी बुद्धिमानी और सटीक योजना का है. बिजनेसमैन द्वारा तैयार की गई मार्केटिंग रणनीति आज बिल्कुल सटीक बैठेगी, जिससे आप अपने कॉम्पिटिटर को पछाड़ते हुए मार्केट के एक बड़े हिस्से पर अपनी पकड़ मजबूत करने में सफल रहेंगे. पार्टनर के साथ आपके संबंध अत्यंत मधुर रहेंगे और आपसी सूझबूझ से आप किसी बड़े निवेश का निर्णय ले सकते हैं, जो भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
करियर के मोर्चे पर आज का दिन स्वर्णिम अवसर लेकर आएगा, विशेषकर उन लोगों के लिए जो विदेशी कंपनियों या ग्लोबल प्रोजेक्ट्स से जुड़े हैं. प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का रविवार वास्तव में 'फन-डे' साबित होगा, जहाँ आप काम और मनोरंजन के बीच संतुलन बना पाएंगे. आपकी कार्यक्षमता और नए विचारों की ऑफिस में सराहना होगी, जिससे आपका पेशेवर कद बढ़ेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज सुकून और खुशी का माहौल रहेगा. बच्चों के साथ बिताया गया समय आपको सप्ताह भर के मानसिक तनाव से पूरी तरह मुक्त कर देगा. उनकी बुद्धिमानी और बातें आपको सुखद आश्चर्य में डाल देंगी. जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा, जिससे घर में सुख-शांति बनी रहेगी. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा की योजना भी बन सकती है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मानसिक स्पष्टता और सफलता का है. जो छात्र कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ेगी और परिणाम उनके पक्ष में आने के प्रबल योग हैं. अपनी पढ़ाई की मेज को व्यवस्थित रखें और पढ़ाई शुरू करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करें. यह अभ्यास आपकी स्मरण शक्ति को और तेज करेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. खान-पान में लापरवाही बरतने से पेट का भारी संक्रमण या फूड पॉइजनिंग होने का खतरा है. बाहर के खाने से परहेज करें और जितना हो सके सादा भोजन लें. शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लें, क्योंकि मानसिक तनाव का असर शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल दान करना शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 May 2026 03:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today

Frequently Asked Questions

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए आध्यात्मिक शांति और पेशेवर सफलता का मिश्रण लेकर आया है, जिसमें बुधादित्य और ब्रह्म योग सुनहरे अवसर पैदा करेंगे।

व्यापार में मिथुन राशि वालों को कैसी सफलता मिलेगी?

आज आपकी बुद्धिमानी और सटीक योजना से आप प्रतिस्पर्धियों को पछाड़कर मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। पार्टनर के साथ मिलकर बड़े निवेश का निर्णय ले सकते हैं।

नौकरीपेशा मिथुन राशि वालों के लिए आज क्या खास है?

आज का दिन स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, खासकर विदेशी कंपनियों से जुड़े लोगों के लिए। काम और मनोरंजन के बीच संतुलन बना रहेगा, जिससे पेशेवर कद बढ़ेगा।

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन विद्यार्थियों के लिए मानसिक स्पष्टता और सफलता का है। कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता बढ़ेगी और परिणाम पक्ष में आने के योग हैं।

मिथुन राशि वालों को स्वास्थ्य के प्रति क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

दोपहर 12:13 के बाद चंद्र-राहु ग्रहण दोष के कारण स्वास्थ्य के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतें। खान-पान में लापरवाही से पेट का संक्रमण या फूड पॉइजनिंग हो सकती है।

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