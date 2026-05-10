Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बुधादित्य और ब्रह्म योग से मिथुन राशि वालों को अवसर मिलेंगे।

व्यापार में बुद्धिमानी और रणनीति से बाजार में पकड़ मजबूत होगी।

करियर में विदेशी कंपनियों से जुड़े लोगों को स्वर्णिम अवसर मिलेंगे।

स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही से पेट संबंधी संक्रमण का खतरा है।

Aaj ka Mithun Rashifal: मिथुन राशि के लोगों के लिए आध्यात्मिक शांति और पेशेवर सफलता का मिश्रण लेकर आया है. ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज बुधादित्य और ब्रह्म योग का प्रभाव आपके लिए सुनहरे अवसर पैदा करेगा.

चन्द्रमा के नौवें भाव में होने से आपका झुकाव धर्म और अध्यात्म की ओर रहेगा. हालांकि, दोपहर 12:13 के बाद चन्द्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण स्वास्थ्य और खान-पान के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी बुद्धिमानी और सटीक योजना का है. बिजनेसमैन द्वारा तैयार की गई मार्केटिंग रणनीति आज बिल्कुल सटीक बैठेगी, जिससे आप अपने कॉम्पिटिटर को पछाड़ते हुए मार्केट के एक बड़े हिस्से पर अपनी पकड़ मजबूत करने में सफल रहेंगे. पार्टनर के साथ आपके संबंध अत्यंत मधुर रहेंगे और आपसी सूझबूझ से आप किसी बड़े निवेश का निर्णय ले सकते हैं, जो भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

करियर के मोर्चे पर आज का दिन स्वर्णिम अवसर लेकर आएगा, विशेषकर उन लोगों के लिए जो विदेशी कंपनियों या ग्लोबल प्रोजेक्ट्स से जुड़े हैं. प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का रविवार वास्तव में 'फन-डे' साबित होगा, जहाँ आप काम और मनोरंजन के बीच संतुलन बना पाएंगे. आपकी कार्यक्षमता और नए विचारों की ऑफिस में सराहना होगी, जिससे आपका पेशेवर कद बढ़ेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज सुकून और खुशी का माहौल रहेगा. बच्चों के साथ बिताया गया समय आपको सप्ताह भर के मानसिक तनाव से पूरी तरह मुक्त कर देगा. उनकी बुद्धिमानी और बातें आपको सुखद आश्चर्य में डाल देंगी. जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा, जिससे घर में सुख-शांति बनी रहेगी. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा की योजना भी बन सकती है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मानसिक स्पष्टता और सफलता का है. जो छात्र कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ेगी और परिणाम उनके पक्ष में आने के प्रबल योग हैं. अपनी पढ़ाई की मेज को व्यवस्थित रखें और पढ़ाई शुरू करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करें. यह अभ्यास आपकी स्मरण शक्ति को और तेज करेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. खान-पान में लापरवाही बरतने से पेट का भारी संक्रमण या फूड पॉइजनिंग होने का खतरा है. बाहर के खाने से परहेज करें और जितना हो सके सादा भोजन लें. शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लें, क्योंकि मानसिक तनाव का असर शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल दान करना शुभ रहेगा.

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