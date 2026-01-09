Gemini Rashifal 10 January 2026: मिथुन राशि परिवार और ऑफिस में टकराव, सेहत पर भी संकट के संकेत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलGemini Rashifal 10 January 2026: मिथुन राशि परिवार और ऑफिस में टकराव, सेहत पर भी संकट के संकेत

Gemini Horoscope 10 January 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Jan 2026 04:00 PM (IST)
Mithun Rashifal 10 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके चौथे भाव में स्थित है, जिससे पारिवारिक और मानसिक मामलों में कुछ उतार–चढ़ाव रह सकता है. मन थोड़ा अस्थिर रहेगा, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी होगा.

स्वास्थ्य राशिफल

आज अनिद्रा की समस्या आपको परेशान कर सकती है, जिससे थकान, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता की कमी महसूस होगी. देर रात तक मोबाइल या टीवी देखने से बचें और सोने से पहले मन को शांत करें. हल्का भोजन, गुनगुना दूध और ध्यान या प्राणायाम नींद को बेहतर बना सकता है.

बिजनेस राशिफल

मलमास के कारण आज किसी भी तरह का नया निवेश या बड़ा व्यापारिक निर्णय लेने से बचना चाहिए. व्यापारी वर्ग को नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा पालन करना जरूरी है, क्योंकि लापरवाही विवाद को जन्म दे सकती है और मामला कोर्ट तक जा सकता है. इसलिए किसी भी डील को साइन करने से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल करें.

नौकरी और करियर राशिफल

वर्कस्पेस पर सीनियर्स और बॉस से बहस करने से बचें. तर्क-वितर्क से आपकी छवि खराब हो सकती है. सहकर्मी भी कुछ गलतफहमियां या रुकावटें पैदा कर सकते हैं, लेकिन आपको धैर्य के साथ काम लेना होगा. अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देंगे तो धीरे-धीरे स्थिति आपके पक्ष में हो जाएगी.

फाइनेंस राशिफल

आज आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है. कोई भी जोखिम भरा कदम उठाने से बचें. खर्चों पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक खरीदारी टाल दें, ताकि भविष्य में परेशानी न हो.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में किसी सदस्य से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है. शादीशुदा जीवन में पुरानी बातों को बार-बार दोहराने से बचें, वरना मतभेद बढ़ सकते हैं. प्रेम संबंधों में भी आज शांति और समझदारी से काम लेना बेहतर रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स को अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी. आलस्य या टालमटोल से लक्ष्य दूर हो सकता है. नियमित पढ़ाई और अनुशासन आपको आगे बढ़ाएगा.

शुभ रंग – गोल्डन
शुभ अंक – 1
अशुभ अंक – 6

उपाय: आज शिवजी को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और पारिवारिक तनाव में कमी आएगी.

1. क्या आज कोई बड़ा फैसला लेना सही रहेगा?
नहीं, आज बड़े फैसलों को टालना ही बेहतर रहेगा.

2. परिवार में तनाव कैसे कम होगा?
शांत रहकर संवाद करें और किसी की भावनाओं को नजरअंदाज न करें.

3. सेहत सुधारने के लिए क्या करें?
आराम, हल्का भोजन और दर्द वाले हिस्सों को आराम देना फायदेमंद रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Embed widget