Gemini Rashifal 10 January 2026: मिथुन राशि परिवार और ऑफिस में टकराव, सेहत पर भी संकट के संकेत

Mithun Rashifal 10 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके चौथे भाव में स्थित है, जिससे पारिवारिक और मानसिक मामलों में कुछ उतार–चढ़ाव रह सकता है. मन थोड़ा अस्थिर रहेगा, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी होगा.

स्वास्थ्य राशिफल

आज अनिद्रा की समस्या आपको परेशान कर सकती है, जिससे थकान, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता की कमी महसूस होगी. देर रात तक मोबाइल या टीवी देखने से बचें और सोने से पहले मन को शांत करें. हल्का भोजन, गुनगुना दूध और ध्यान या प्राणायाम नींद को बेहतर बना सकता है.

बिजनेस राशिफल

मलमास के कारण आज किसी भी तरह का नया निवेश या बड़ा व्यापारिक निर्णय लेने से बचना चाहिए. व्यापारी वर्ग को नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा पालन करना जरूरी है, क्योंकि लापरवाही विवाद को जन्म दे सकती है और मामला कोर्ट तक जा सकता है. इसलिए किसी भी डील को साइन करने से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल करें.

नौकरी और करियर राशिफल

वर्कस्पेस पर सीनियर्स और बॉस से बहस करने से बचें. तर्क-वितर्क से आपकी छवि खराब हो सकती है. सहकर्मी भी कुछ गलतफहमियां या रुकावटें पैदा कर सकते हैं, लेकिन आपको धैर्य के साथ काम लेना होगा. अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देंगे तो धीरे-धीरे स्थिति आपके पक्ष में हो जाएगी.

फाइनेंस राशिफल

आज आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है. कोई भी जोखिम भरा कदम उठाने से बचें. खर्चों पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक खरीदारी टाल दें, ताकि भविष्य में परेशानी न हो.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में किसी सदस्य से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है. शादीशुदा जीवन में पुरानी बातों को बार-बार दोहराने से बचें, वरना मतभेद बढ़ सकते हैं. प्रेम संबंधों में भी आज शांति और समझदारी से काम लेना बेहतर रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स को अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी. आलस्य या टालमटोल से लक्ष्य दूर हो सकता है. नियमित पढ़ाई और अनुशासन आपको आगे बढ़ाएगा.

शुभ रंग – गोल्डन

शुभ अंक – 1

अशुभ अंक – 6

उपाय: आज शिवजी को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और पारिवारिक तनाव में कमी आएगी.

FAQs

1. क्या आज कोई बड़ा फैसला लेना सही रहेगा?

नहीं, आज बड़े फैसलों को टालना ही बेहतर रहेगा.

2. परिवार में तनाव कैसे कम होगा?

शांत रहकर संवाद करें और किसी की भावनाओं को नजरअंदाज न करें.

3. सेहत सुधारने के लिए क्या करें?

आराम, हल्का भोजन और दर्द वाले हिस्सों को आराम देना फायदेमंद रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.