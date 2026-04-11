Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज मिथुन राशि वालों को धैर्य और सावधानी बरतनी चाहिए।

व्यापार में मंदी, सरकारी नियम, और ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ सकती है।

नौकरी में तकनीकी दिक्कतें, विरोधियों से सावधान रहें।

पारिवारिक मतभेद, संतान की चिंता, सेहत पर ध्यान दें।

Aaj ka Mithun Rashifal 11 April 2026: शनिवार का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए अत्यंत सावधानी और धैर्य बरतने का है. आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं, जिसे ज्योतिष में थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता है.



आज दोपहर 01:40 तक उत्तराषाढ़ा और उसके बाद श्रवण नक्षत्र रहेगा. यद्यपि आज सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योग बन रहे हैं, फिर भी अष्टम चंद्रमा के कारण आपको कार्यों में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे का समय उपयुक्त है, लेकिन सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल के दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत से बचें.

बिजनेस राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारिक मोर्चे पर आज स्थितियां थोड़ी कठिन हो सकती हैं. ग्लोबल मार्केट में मंदी या उतार-चढ़ाव का सीधा असर आपके इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के काम पर पड़ सकता है. सरकार के नियमों में अचानक आए बदलाव आपके मुनाफे को प्रभावित कर सकते हैं. पार्टनरशिप में काम करने वाले जातकों का अपने साझेदार के साथ विवाद हो सकता है, जिससे बिजनेस की गति धीमी पड़ सकती है. वॉर और टैरिफ की समस्याओं के कारण ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ने से आपका बजट बिगड़ सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. ऑफिस में तकनीकी खराबी (Technical Problems) के कारण आपका काम रुक सकता है, जिसकी वजह से आपको बॉस या सीनियर्स की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. अपने कार्यक्षेत्र में विरोधियों और शत्रुओं से सावधान रहें; वे आपकी छवि खराब करने के लिए षड्यंत्र रच सकते हैं. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी समय कठिन है; पार्टी के भीतर की गुटबाजी आपकी किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को प्रभावित कर सकती है.

लव, लाइफ और फैमिली (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर बहस हो सकती है. इसके अलावा, संतान की शिक्षा और भविष्य को लेकर परिवार में तनाव का माहौल रहने की आशंका है. धैर्य से काम लें और बातचीत के जरिए मसलों को सुलझाने की कोशिश करें. संयम ही आज आपके रिश्तों को बिखरने से बचाएगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों को आज पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होगी. खेलकूद से जुड़े छात्रों के लिए सलाह है कि वे अभ्यास के दौरान सावधानी बरतें. अत्यधिक आत्मविश्वास में आकर कोई जोखिम न लें, अन्यथा आप अपनी लय (Rhythm) खो सकते हैं. पुरानी चोट दोबारा उभरने के कारण आपकी प्रैक्टिस बाधित हो सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज लापरवाही न बरतें. पेट में संक्रमण (Stomach Infection) और डिहाइड्रेशन की समस्या आपको परेशान कर सकती है. बाहर के खान-पान से पूरी तरह परहेज करें और दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें.

वित्त राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक रूप से आज का दिन निवेश के लिए अनुकूल नहीं है. यदि आप नई पार्टनरशिप या बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन टाल देना ही समझदारी होगी. इन्वेस्टर्स आपकी शर्तों को मानने से इनकार कर सकते हैं, जिससे आप पर आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़ सकता है.

लक्की कलर: ब्लैक (काला)

लक्की नंबर: 3

अनलक्की नंबर: 9

आज का विशेष उपाय: आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और काले कुत्ते को रोटी खिलाएं. इससे अष्टम चन्द्रमा के अशुभ प्रभाव कम होंगे.

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