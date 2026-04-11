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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 11 April 2026: अष्टम चन्द्रमा बढ़ाएगा मुश्किलें, आज निवेश और नई पार्टनरशिप से बचें

Aaj ka Mithun Rashifal 11 April 2026: अष्टम चन्द्रमा बढ़ाएगा मुश्किलें, आज निवेश और नई पार्टनरशिप से बचें

Gemini Horoscope: मिथुन राशि 11 अप्रैल 2026 आज अष्टम चन्द्रमा से बिजनेस और जॉब में बाधाएं आ सकती हैं. सेहत का ध्यान रखें और पार्टनर से विवाद से बचें. जानें सटीक पंचांग, शुभ मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 11 Apr 2026 01:18 AM (IST)
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  • आज मिथुन राशि वालों को धैर्य और सावधानी बरतनी चाहिए।
  • व्यापार में मंदी, सरकारी नियम, और ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ सकती है।
  • नौकरी में तकनीकी दिक्कतें, विरोधियों से सावधान रहें।
  • पारिवारिक मतभेद, संतान की चिंता, सेहत पर ध्यान दें।

Aaj ka Mithun Rashifal 11 April 2026:  शनिवार का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए अत्यंत सावधानी और धैर्य बरतने का है. आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं, जिसे ज्योतिष में थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता है. 

आज दोपहर 01:40 तक उत्तराषाढ़ा और उसके बाद श्रवण नक्षत्र रहेगा. यद्यपि आज सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योग बन रहे हैं, फिर भी अष्टम चंद्रमा के कारण आपको कार्यों में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे का समय उपयुक्त है, लेकिन सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल के दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत से बचें.

बिजनेस राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारिक मोर्चे पर आज स्थितियां थोड़ी कठिन हो सकती हैं. ग्लोबल मार्केट में मंदी या उतार-चढ़ाव का सीधा असर आपके इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के काम पर पड़ सकता है. सरकार के नियमों में अचानक आए बदलाव आपके मुनाफे को प्रभावित कर सकते हैं. पार्टनरशिप में काम करने वाले जातकों का अपने साझेदार के साथ विवाद हो सकता है, जिससे बिजनेस की गति धीमी पड़ सकती है. वॉर और टैरिफ की समस्याओं के कारण ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ने से आपका बजट बिगड़ सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. ऑफिस में तकनीकी खराबी (Technical Problems) के कारण आपका काम रुक सकता है, जिसकी वजह से आपको बॉस या सीनियर्स की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. अपने कार्यक्षेत्र में विरोधियों और शत्रुओं से सावधान रहें; वे आपकी छवि खराब करने के लिए षड्यंत्र रच सकते हैं. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी समय कठिन है; पार्टी के भीतर की गुटबाजी आपकी किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को प्रभावित कर सकती है.

लव, लाइफ और फैमिली (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर बहस हो सकती है. इसके अलावा, संतान की शिक्षा और भविष्य को लेकर परिवार में तनाव का माहौल रहने की आशंका है. धैर्य से काम लें और बातचीत के जरिए मसलों को सुलझाने की कोशिश करें. संयम ही आज आपके रिश्तों को बिखरने से बचाएगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों को आज पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होगी. खेलकूद से जुड़े छात्रों के लिए सलाह है कि वे अभ्यास के दौरान सावधानी बरतें. अत्यधिक आत्मविश्वास में आकर कोई जोखिम न लें, अन्यथा आप अपनी लय (Rhythm) खो सकते हैं. पुरानी चोट दोबारा उभरने के कारण आपकी प्रैक्टिस बाधित हो सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज लापरवाही न बरतें. पेट में संक्रमण (Stomach Infection) और डिहाइड्रेशन की समस्या आपको परेशान कर सकती है. बाहर के खान-पान से पूरी तरह परहेज करें और दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें.

वित्त राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक रूप से आज का दिन निवेश के लिए अनुकूल नहीं है. यदि आप नई पार्टनरशिप या बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन टाल देना ही समझदारी होगी. इन्वेस्टर्स आपकी शर्तों को मानने से इनकार कर सकते हैं, जिससे आप पर आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़ सकता है.

  •  लक्की कलर: ब्लैक (काला)
  •  लक्की नंबर: 3
  •  अनलक्की नंबर: 9
  •  आज का विशेष उपाय: आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और काले कुत्ते को रोटी खिलाएं. इससे अष्टम चन्द्रमा के अशुभ प्रभाव कम होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Apr 2026 01:18 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Gemini Horoscope Mithun Rashifal

Frequently Asked Questions

11 अप्रैल 2026 को मिथुन राशि के लिए दिन कैसा रहेगा?

11 अप्रैल 2026, शनिवार, मिथुन राशि के जातकों के लिए सावधानी और धैर्य बरतने वाला दिन है. चंद्रमा आठवें भाव में होने के कारण कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं.

आज मिथुन राशि का व्यापार कैसा रहेगा?

व्यापार में आज स्थितियां कठिन हो सकती हैं. ग्लोबल मार्केट में मंदी और सरकारी नियमों में बदलाव आपके मुनाफे को प्रभावित कर सकते हैं.

नौकरीपेशा मिथुन जातकों के लिए आज का दिन कैसा है?

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन मिला-जुला रहेगा. ऑफिस में तकनीकी खराबी आ सकती है और विरोधियों से सावधान रहना होगा.

मिथुन राशि वालों के पारिवारिक जीवन में आज क्या उम्मीद है?

पारिवारिक जीवन में वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं और जीवनसाथी के साथ बहस की संभावना है. संतान की शिक्षा को लेकर भी तनाव रह सकता है.

क्या आज मिथुन राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता में समस्या होगी?

हाँ, विद्यार्थियों को आज पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है. खेलकूद से जुड़े छात्रों को अभ्यास में सावधानी बरतनी चाहिए.

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