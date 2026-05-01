Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ग्रहों की स्थिति से मिथुन राशि को बौद्धिक, व्यावसायिक लाभ मिलेगा।

व्यापार में बुजुर्गों की सोच, आधुनिकता से मुनाफा कई गुना बढ़ेगा।

नौकरी में सहकर्मियों, तकनीक के सहयोग से कार्य कुशलता बढ़ेगी।

परिवार में संतान पक्ष से खुशखबरी, रिश्तों में मधुरता रहेगी।

Aaj ka Mithun Rashifal 1 May 2026: वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है. आज ग्रहों की विशेष स्थिति से वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो मिथुन राशि वालों के लिए बौद्धिक और व्यावसायिक लाभ के मार्ग खोलेगा. आज चंद्रमा आपके छठे भाव में रहेंगे, जो शत्रुओं पर विजय और कार्यक्षमता में वृद्धि का संकेत दे रहे हैं. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय श्रेष्ठ है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय नए काम की शुरुआत से बचें.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन 'चमत्कारी' परिणामों वाला रहेगा. बुजुर्गों का अनुभव और आपकी आधुनिक सोच का तालमेल बिजनेस में मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकता है. मार्केट में अन्य व्यापारियों के साथ आपकी ट्यूनिंग जबरदस्त रहेगी, जिससे आप किसी बड़ी कंपनी को कड़ी टक्कर देने की ठोस प्लानिंग बना पाएंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और निवेश के लिए दिन उत्तम है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

ऑफिस में आज का दिन बेहद सुचारू और उत्पादक रहेगा. तकनीकी रूप से आपका सिस्टम और इंटरनेट पूरी तरह साथ देंगे, जिससे प्रेजेंटेशन और डेटा मैनेजमेंट का काम बिना किसी रुकावट के संपन्न होगा. को-वर्कर्स के साथ आपका तालमेल इतना बेहतरीन रहेगा कि ऑफिस का तनावपूर्ण माहौल भी खुशनुमा और प्रेरणादायक बन जाएगा. आपकी कार्यकुशलता की सराहना होगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन खुशियों से भरा है. विशेष रूप से संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे समाज में आपके परिवार का मान-सम्मान बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ वैचारिक तालमेल अच्छा रहेगा. घर के बड़ों के आशीर्वाद से बिगड़े हुए काम बनेंगे और शांति का वातावरण बना रहेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शैक्षणिक निखार लाने वाला है. एकाग्रता बढ़ेगी और कठिन विषयों में आपकी पकड़ मजबूत होगी. वहीं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन नई ऊर्जा से भरा है. आपकी फुर्ती और प्रदर्शन मैदान पर विरोधियों को पस्त कर देगा, जिससे किसी बड़े सिलेक्शन या टीम में शामिल होने की संभावना बढ़ जाएगी.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आप काफी संतुलित महसूस करेंगे. योग और मेडिटेशन का नियमित अभ्यास आपके चेहरे पर नई चमक और तेज लाएगा. आप मानसिक रूप से शांत और केंद्रित रहेंगे, जिससे तनाव को दूर रखने में मदद मिलेगी. शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: लाल

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: आज पूर्णिमा के अवसर पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें और सफेद चंदन का तिलक लगाएं.

FAQs

1. आज मिथुन राशि के लिए सबसे शुभ समय क्या है?

आज लाभ-अमृत का चौघड़िया सुबह 08:15 से 10:15 तक और शुभ का चौघड़िया दोपहर 01:15 से 02:15 तक रहेगा.

2. संतान पक्ष को लेकर आज क्या योग हैं?

संतान पक्ष से किसी बड़ी उपलब्धि या शुभ समाचार के योग बन रहे हैं, जो परिवार का गौरव बढ़ाएंगे.

3. आज करियर में किस तरह का सहयोग मिलेगा?

आज आपको को-वर्कर्स और तकनीकी संसाधनों (इंटरनेट/सिस्टम) का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके काम आसान होंगे.

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