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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 1 May 2026: मिथुन राशिफल 1 मई 2026 बुधादित्य योग से बिजनेस में होगा बड़ा चमत्कार, संतान की सफलता से बढ़ेगा मान-सम्मान

Aaj ka Mithun Rashifal 1 May 2026: मिथुन राशिफल 1 मई 2026 बुधादित्य योग से बिजनेस में होगा बड़ा चमत्कार, संतान की सफलता से बढ़ेगा मान-सम्मान

Gemini Horoscope: मिथुन राशिफल 1 मई 2026 बुधादित्य योग से बिजनेस में होगा बड़ा चमत्कार, संतान की सफलता से बढ़ेगा मान-सम्मान. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 01 May 2026 03:20 AM (IST)
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  • ग्रहों की स्थिति से मिथुन राशि को बौद्धिक, व्यावसायिक लाभ मिलेगा।
  • व्यापार में बुजुर्गों की सोच, आधुनिकता से मुनाफा कई गुना बढ़ेगा।
  • नौकरी में सहकर्मियों, तकनीक के सहयोग से कार्य कुशलता बढ़ेगी।
  • परिवार में संतान पक्ष से खुशखबरी, रिश्तों में मधुरता रहेगी।

Aaj ka Mithun Rashifal 1 May 2026: वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है. आज ग्रहों की विशेष स्थिति से वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो मिथुन राशि वालों के लिए बौद्धिक और व्यावसायिक लाभ के मार्ग खोलेगा. आज चंद्रमा आपके छठे भाव में रहेंगे, जो शत्रुओं पर विजय और कार्यक्षमता में वृद्धि का संकेत दे रहे हैं. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय श्रेष्ठ है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय नए काम की शुरुआत से बचें.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन 'चमत्कारी' परिणामों वाला रहेगा. बुजुर्गों का अनुभव और आपकी आधुनिक सोच का तालमेल बिजनेस में मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकता है. मार्केट में अन्य व्यापारियों के साथ आपकी ट्यूनिंग जबरदस्त रहेगी, जिससे आप किसी बड़ी कंपनी को कड़ी टक्कर देने की ठोस प्लानिंग बना पाएंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और निवेश के लिए दिन उत्तम है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
ऑफिस में आज का दिन बेहद सुचारू और उत्पादक रहेगा. तकनीकी रूप से आपका सिस्टम और इंटरनेट पूरी तरह साथ देंगे, जिससे प्रेजेंटेशन और डेटा मैनेजमेंट का काम बिना किसी रुकावट के संपन्न होगा. को-वर्कर्स के साथ आपका तालमेल इतना बेहतरीन रहेगा कि ऑफिस का तनावपूर्ण माहौल भी खुशनुमा और प्रेरणादायक बन जाएगा. आपकी कार्यकुशलता की सराहना होगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन खुशियों से भरा है. विशेष रूप से संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे समाज में आपके परिवार का मान-सम्मान बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ वैचारिक तालमेल अच्छा रहेगा. घर के बड़ों के आशीर्वाद से बिगड़े हुए काम बनेंगे और शांति का वातावरण बना रहेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शैक्षणिक निखार लाने वाला है. एकाग्रता बढ़ेगी और कठिन विषयों में आपकी पकड़ मजबूत होगी. वहीं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन नई ऊर्जा से भरा है. आपकी फुर्ती और प्रदर्शन मैदान पर विरोधियों को पस्त कर देगा, जिससे किसी बड़े सिलेक्शन या टीम में शामिल होने की संभावना बढ़ जाएगी.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आप काफी संतुलित महसूस करेंगे. योग और मेडिटेशन का नियमित अभ्यास आपके चेहरे पर नई चमक और तेज लाएगा. आप मानसिक रूप से शांत और केंद्रित रहेंगे, जिससे तनाव को दूर रखने में मदद मिलेगी. शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: लाल
भाग्यशाली अंक: 8 
अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: आज पूर्णिमा के अवसर पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें और सफेद चंदन का तिलक लगाएं.

FAQs
1. आज मिथुन राशि के लिए सबसे शुभ समय क्या है?
आज लाभ-अमृत का चौघड़िया सुबह 08:15 से 10:15 तक और शुभ का चौघड़िया दोपहर 01:15 से 02:15 तक रहेगा.

2. संतान पक्ष को लेकर आज क्या योग हैं?
संतान पक्ष से किसी बड़ी उपलब्धि या शुभ समाचार के योग बन रहे हैं, जो परिवार का गौरव बढ़ाएंगे.

3. आज करियर में किस तरह का सहयोग मिलेगा?
आज आपको को-वर्कर्स और तकनीकी संसाधनों (इंटरनेट/सिस्टम) का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके काम आसान होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 May 2026 03:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today

Frequently Asked Questions

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन किन योगों के कारण लाभकारी रहेगा?

आज ग्रहों की विशेष स्थिति से वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सिद्धि योग बन रहे हैं, जो बौद्धिक और व्यावसायिक लाभ के अवसर प्रदान करेंगे।

व्यवसाय में आज मिथुन राशि वालों के लिए क्या विशेष लाभ के योग हैं?

आज का दिन व्यापारिक दृष्टि से चमत्कारी परिणाम देने वाला है. बुजुर्गों के अनुभव और आपकी आधुनिक सोच के तालमेल से बिजनेस में मुनाफा बढ़ेगा।

आज मिथुन राशि के जातकों को करियर में कैसा सहयोग प्राप्त होगा?

ऑफिस में तकनीकी संसाधन और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका काम सुचारू रूप से संपन्न होगा और कार्यकुशलता की सराहना होगी।

प्रेम और परिवार के लिहाज से आज का दिन मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा?

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन खुशियों से भरा है. संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे समाज में परिवार का मान-सम्मान बढ़ेगा।

आज मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए क्या सलाह है?

विद्यार्थियों के लिए यह समय शैक्षणिक निखार लाने वाला है. एकाग्रता बढ़ेगी और कठिन विषयों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी, जिससे प्रदर्शन बेहतर होगा।

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