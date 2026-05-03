Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रविवार को विशाखा नक्षत्र के बाद अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ होगा।

वाशि, सुनफा और बुधादित्य योग से आकस्मिक धन लाभ के संकेत।

व्यापार में रणनीतिक बदलावों से लाभ, जीवनसाथी की सूझबूझ सहायक।

नौकरी में क्षमताओं को साबित करेंगे, तकनीकी समस्याओं का समाधान करेंगे।

Aaj ka Kark Rashifal 3 May 2026: रविवार के दिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि का प्रभाव रहेगा. आज सुबह 07.10 तक विशाखा नक्षत्र है, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ होगा. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज वाशि योग, सुनफा योग और बुधादित्य योग का शुभ साथ मिलेगा.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 5th हाउस (पंचम भाव) में गोचर करेंगे, जो उन्नति और आकस्मिक लाभ के संकेत दे रहा है. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त हैं: सुबह 10.15 से 12.15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02.00 से 03.00 बजे तक शुभ का चौघड़िया. दोपहर 04.30 से 06.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्यों से बचें. पश्चिम दिशा की यात्रा सुखद रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा. चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से आपको आकस्मिक धन लाभ होने के प्रबल योग हैं. बिजनेस में आज आपके द्वारा किए गए रणनीतिक बदलावों को घर के बड़ों का पूरा समर्थन मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. आर्थिक मामलों में जीवनसाथी की सूझबूझ आज किसी बड़ी पेचीदगी को सुलझा देगी. जॉइंट वेंचर या साझेदारी के कामों में मुनाफे में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने वाला होगा. प्रोजेक्ट्स की बारीकियों को समझने और उन्हें नई दिशा देने में आप सफल रहेंगे, जिसमें आपके सीनियर्स का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. ऑफिस में आपके टारगेट उम्मीद से बेहतर तरीके से पूरे होंगे. आपकी सबसे बड़ी खूबी आज यह रहेगी कि सिस्टम में किसी भी तकनीकी समस्या के आने पर आपके पास हमेशा एक ठोस 'बैकअप प्लान' तैयार रहेगा, जिसकी मैनेजमेंट द्वारा सराहना की जाएगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

आज का दिन आपके लिए मानसिक सुकून और पारिवारिक खुशियों से भरा रहेगा. आप अपनी फैमिली और बच्चों के साथ बेहतरीन क्वालिटी समय बिताएंगे, जिससे आपका वर्क-लाइफ बैलेंस एकदम परफेक्ट रहेगा. पार्टनर के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और आप एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे. घर में हँसी-खुशी का माहौल बना रहेगा जो आपको मानसिक ऊर्जा प्रदान करेगा.

स्वास्थ्य और शिक्षा (Health & Student Rashifal)

छात्रों के लिए आज का दिन विशेष मार्गदर्शन वाला है. आपको किसी अनुभवी प्रोफेसर या मेंटर की सलाह मिलेगी, जो आपके करियर की दिशा बदल सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का फल मिलता दिखेगा. स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज का दिन शानदार है. आपका आंतरिक और बाहरी संतुलन (Internal and External Balance) एकदम सटीक रहेगा, जिससे आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

आज के विशेष अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय

आज के दिन शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें. साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जाप करें. सफेद चंदन का तिलक लगाना आपके लिए मानसिक शांतिदायक रहेगा.

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