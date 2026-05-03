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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 3 May 2026: कर्क राशि पांचवें भाव के चंद्रमा से होगा आकस्मिक धन लाभ, पार्टनर की सलाह से बढ़ेगा बिजनेस मुनाफा

Aaj ka Kark Rashifal 3 May 2026: कर्क राशि पांचवें भाव के चंद्रमा से होगा आकस्मिक धन लाभ, पार्टनर की सलाह से बढ़ेगा बिजनेस मुनाफा

Cancer Horoscope: कर्क राशि का 3 मई 2026 का राशिफल. आकस्मिक धन लाभ और करियर में बड़ी सफलता के योग. परिवार के साथ बीतेगा सुकून भरा समय. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 03 May 2026 02:45 AM (IST)
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  • रविवार को विशाखा नक्षत्र के बाद अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ होगा।
  • वाशि, सुनफा और बुधादित्य योग से आकस्मिक धन लाभ के संकेत।
  • व्यापार में रणनीतिक बदलावों से लाभ, जीवनसाथी की सूझबूझ सहायक।
  • नौकरी में क्षमताओं को साबित करेंगे, तकनीकी समस्याओं का समाधान करेंगे।

Aaj ka Kark Rashifal 3 May 2026: रविवार के दिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि का प्रभाव रहेगा. आज सुबह 07.10 तक विशाखा नक्षत्र है, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ होगा. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज वाशि योग, सुनफा योग और बुधादित्य योग का शुभ साथ मिलेगा.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 5th हाउस (पंचम भाव) में गोचर करेंगे, जो उन्नति और आकस्मिक लाभ के संकेत दे रहा है. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त हैं: सुबह 10.15 से 12.15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02.00 से 03.00 बजे तक शुभ का चौघड़िया. दोपहर 04.30 से 06.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्यों से बचें. पश्चिम दिशा की यात्रा सुखद रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा. चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से आपको आकस्मिक धन लाभ होने के प्रबल योग हैं. बिजनेस में आज आपके द्वारा किए गए रणनीतिक बदलावों को घर के बड़ों का पूरा समर्थन मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. आर्थिक मामलों में जीवनसाथी की सूझबूझ आज किसी बड़ी पेचीदगी को सुलझा देगी. जॉइंट वेंचर या साझेदारी के कामों में मुनाफे में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने वाला होगा. प्रोजेक्ट्स की बारीकियों को समझने और उन्हें नई दिशा देने में आप सफल रहेंगे, जिसमें आपके सीनियर्स का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. ऑफिस में आपके टारगेट उम्मीद से बेहतर तरीके से पूरे होंगे. आपकी सबसे बड़ी खूबी आज यह रहेगी कि सिस्टम में किसी भी तकनीकी समस्या के आने पर आपके पास हमेशा एक ठोस 'बैकअप प्लान' तैयार रहेगा, जिसकी मैनेजमेंट द्वारा सराहना की जाएगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
आज का दिन आपके लिए मानसिक सुकून और पारिवारिक खुशियों से भरा रहेगा. आप अपनी फैमिली और बच्चों के साथ बेहतरीन क्वालिटी समय बिताएंगे, जिससे आपका वर्क-लाइफ बैलेंस एकदम परफेक्ट रहेगा. पार्टनर के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और आप एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे. घर में हँसी-खुशी का माहौल बना रहेगा जो आपको मानसिक ऊर्जा प्रदान करेगा.

स्वास्थ्य और शिक्षा (Health & Student Rashifal)
छात्रों के लिए आज का दिन विशेष मार्गदर्शन वाला है. आपको किसी अनुभवी प्रोफेसर या मेंटर की सलाह मिलेगी, जो आपके करियर की दिशा बदल सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का फल मिलता दिखेगा. स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज का दिन शानदार है. आपका आंतरिक और बाहरी संतुलन (Internal and External Balance) एकदम सटीक रहेगा, जिससे आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

आज के विशेष अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय
आज के दिन शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें. साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जाप करें. सफेद चंदन का तिलक लगाना आपके लिए मानसिक शांतिदायक रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 May 2026 02:45 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज का राशिफल किस नक्षत्र और तिथि के प्रभाव में रहेगा?

आज रविवार, 3 मई 2026 को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ होगा।

आज कौन से शुभ योग बन रहे हैं?

आज वाशि योग, सुनफा योग और बुधादित्य योग का शुभ संयोग बन रहा है। चंद्रमा पांचवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो उन्नति और आकस्मिक लाभ का संकेत दे रहा है।

व्यापार और धन के मामले में आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। आकस्मिक धन लाभ के प्रबल योग हैं और साझेदारी में मुनाफे में वृद्धि के संकेत हैं।

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन नौकरीपेशा जातकों के लिए अपनी क्षमताओं को साबित करने वाला होगा। सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और ऑफिस में टारगेट उम्मीद से बेहतर पूरे होंगे।

स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आज का दिन कैसा रहेगा?

छात्रों को अनुभवी प्रोफेसर या मेंटर की सलाह मिलेगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर दिन शानदार है और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे।

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