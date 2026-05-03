Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्यापार में नई संभावनाओं से पुराने कर्ज से मुक्ति मिलेगी।

कार्यक्षेत्र पर टीम का भरोसा बढ़ेगा, प्रबंधन प्रशंसा करेगा।

पारिवारिक और सामाजिक जीवन उत्साहजनक, रिश्तों में मधुरता।

छात्रों को परीक्षा तैयारी में परिवार का सहयोग मिलेगा।

Aaj ka Mithun Rashifal 3 May 2026: ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. आज सुबह 07.10 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, सुनफा योग और बुधादित्य योग का प्रभाव देखने को मिलेगा.

चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (6th House) में स्थित रहेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए दो विशेष समय हैं: सुबह 10.15 से 12.15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02.00 से 03.00 बजे तक शुभ का चौघड़िया. ध्यान रहे कि दोपहर 04.30 से 06.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय नया काम शुरू न करें. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए शुभ फलदायी रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है. चंद्रमा के छठे भाव में होने से आपको पुराने कर्जों से मुक्ति मिलने के योग बनेंगे. बिजनेस के सिलसिले में आज की गई कोई भी मीटिंग भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स की मजबूत नींव रखेगी. हालांकि, इन प्रोजेक्ट्स को सफल बनाने के लिए आपको भविष्य में किसी भरोसेमंद पार्टनरशिप की आवश्यकता पड़ सकती है. बाजार की विकट परिस्थितियों के बावजूद आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और सही कीमत के दम पर नया बाजार खोजने में सफल रहेंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र पर आज आपकी स्थिति बहुत मजबूत रहने वाली है. टीम का भरोसा आप पर बढ़ेगा और आप अपनी कार्यक्षमता से अपने विरोधियों का मुंह बंद करने में सफल रहेंगे. सीनियर मैनेजमेंट आपकी मैनेजमेंट स्किल्स की सराहना करेगा और पूरी टीम के सामने आपका उदाहरण दिया जा सकता है, जिससे आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. ऑफिस के कार्यों को आप इतने व्यवस्थित ढंग से पूरा करेंगे कि आपकी कार्यकुशलता की हर तरफ चर्चा होगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक और सामाजिक जीवन आज काफी उत्साहजनक रहेगा. आप अपने मित्रों और जीवनसाथी के साथ किसी बड़ी पार्टी या गेट-टुगेदर की प्लानिंग कर सकते हैं. रिश्तों में मधुरता आएगी और आपसी तालमेल बेहतर होगा. शाम का समय प्रियजनों के साथ खुशनुमा बीतेगा. जीवनसाथी के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और आप भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे.

स्वास्थ्य और शिक्षा (Health & Student Rashifal)

शिक्षा के क्षेत्र में आज हॉस्टल में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन शुभ है. आपको परिवार का पूरा भावनात्मक और आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आप दोगुनी ऊर्जा के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य के प्रति आज आप जागरूक रहेंगे. अपनी डाइट में जरूरी बदलाव करेंगे ताकि शरीर को पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन-डी मिल सके. हड्डियों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

आज के विशेष अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (आसमानी)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय

आज के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जाप करें. इससे आपके व्यापारिक विघ्न दूर होंगे और कर्ज से मुक्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे.

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