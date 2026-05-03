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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 3 May 2026: मिथुन राशि पुराने कर्ज से मिलेगी मुक्ति, मैनेजमेंट स्किल्स से ऑफिस में बढ़ेगा आपका मान-सम्मान

Aaj ka Mithun Rashifal 3 May 2026: मिथुन राशि पुराने कर्ज से मिलेगी मुक्ति, मैनेजमेंट स्किल्स से ऑफिस में बढ़ेगा आपका मान-सम्मान

Gemini Horoscope: मिथुन राशि के लिए 3 मई 2026 का दिन कर्ज मुक्ति और करियर में सम्मान दिलाने वाला है. मैनेजमेंट स्किल्स की होगी तारीफ और परिवार का मिलेगा पूरा साथ. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 03 May 2026 02:41 AM (IST)
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  • व्यापार में नई संभावनाओं से पुराने कर्ज से मुक्ति मिलेगी।
  • कार्यक्षेत्र पर टीम का भरोसा बढ़ेगा, प्रबंधन प्रशंसा करेगा।
  • पारिवारिक और सामाजिक जीवन उत्साहजनक, रिश्तों में मधुरता।
  • छात्रों को परीक्षा तैयारी में परिवार का सहयोग मिलेगा।

Aaj ka Mithun Rashifal 3 May 2026: ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. आज सुबह 07.10 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, सुनफा योग और बुधादित्य योग का प्रभाव देखने को मिलेगा.

चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (6th House) में स्थित रहेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए दो विशेष समय हैं: सुबह 10.15 से 12.15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02.00 से 03.00 बजे तक शुभ का चौघड़िया. ध्यान रहे कि दोपहर 04.30 से 06.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय नया काम शुरू न करें. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए शुभ फलदायी रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है. चंद्रमा के छठे भाव में होने से आपको पुराने कर्जों से मुक्ति मिलने के योग बनेंगे. बिजनेस के सिलसिले में आज की गई कोई भी मीटिंग भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स की मजबूत नींव रखेगी. हालांकि, इन प्रोजेक्ट्स को सफल बनाने के लिए आपको भविष्य में किसी भरोसेमंद पार्टनरशिप की आवश्यकता पड़ सकती है. बाजार की विकट परिस्थितियों के बावजूद आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और सही कीमत के दम पर नया बाजार खोजने में सफल रहेंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र पर आज आपकी स्थिति बहुत मजबूत रहने वाली है. टीम का भरोसा आप पर बढ़ेगा और आप अपनी कार्यक्षमता से अपने विरोधियों का मुंह बंद करने में सफल रहेंगे. सीनियर मैनेजमेंट आपकी मैनेजमेंट स्किल्स की सराहना करेगा और पूरी टीम के सामने आपका उदाहरण दिया जा सकता है, जिससे आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. ऑफिस के कार्यों को आप इतने व्यवस्थित ढंग से पूरा करेंगे कि आपकी कार्यकुशलता की हर तरफ चर्चा होगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक और सामाजिक जीवन आज काफी उत्साहजनक रहेगा. आप अपने मित्रों और जीवनसाथी के साथ किसी बड़ी पार्टी या गेट-टुगेदर की प्लानिंग कर सकते हैं. रिश्तों में मधुरता आएगी और आपसी तालमेल बेहतर होगा. शाम का समय प्रियजनों के साथ खुशनुमा बीतेगा. जीवनसाथी के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और आप भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे.

स्वास्थ्य और शिक्षा (Health & Student Rashifal)
शिक्षा के क्षेत्र में आज हॉस्टल में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन शुभ है. आपको परिवार का पूरा भावनात्मक और आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आप दोगुनी ऊर्जा के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य के प्रति आज आप जागरूक रहेंगे. अपनी डाइट में जरूरी बदलाव करेंगे ताकि शरीर को पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन-डी मिल सके. हड्डियों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

आज के विशेष अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (आसमानी)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय
आज के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जाप करें. इससे आपके व्यापारिक विघ्न दूर होंगे और कर्ज से मुक्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 May 2026 02:41 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today

Frequently Asked Questions

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापार के लिहाज से कैसा रहेगा?

आज का दिन नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। पुराने कर्जों से मुक्ति मिल सकती है और भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स की मजबूत नींव रख सकते हैं।

नौकरीपेशा मिथुन राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र पर क्या उम्मीद है?

कार्यक्षेत्र पर आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। टीम का भरोसा बढ़ेगा और आप अपनी कार्यक्षमता से विरोधियों पर हावी होंगे। मैनेजमेंट स्किल्स की सराहना होगी।

मिथुन राशि वालों के प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

पारिवारिक और सामाजिक जीवन उत्साहजनक रहेगा। आप दोस्तों और जीवनसाथी के साथ पार्टी की प्लानिंग कर सकते हैं। रिश्तों में मधुरता आएगी।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिथुन राशि वालों के लिए आज क्या खास है?

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन शुभ है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे और हड्डियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना फायदेमंद रहेगा।

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