Mithun Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह आपके काम समय पर पूरे होंगे, यात्रा और नए कांट्रैक्ट के योग बनेंगे
Gemini Weekly Horoscope: यह नया सप्ताह मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य (Astrologer) सुरेश श्रीमाली से जानें मिथुन के लिए ये सप्ताह प्यार, परिवार, धन, सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?
Gemini Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह आपके लिए समय शुभ और उत्साहपूर्ण रहेगा. सप्ताह की शुरुआत बेहद सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी. आपके काम समय पर सही तरीके से पूरे होंगे और मन प्रसन्न रहेगा. आप दोगुनी ऊर्जा के साथ काम करेंगे और आपके बेस्ट फ्रेंड्स और सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा. बॉस के साथ निकटता बढ़ेगी और उनके कृपा से आपको अहम जिम्मेदारी मिल सकती है.
करियर और व्यवसाय:
इस सप्ताह करियर और व्यवसाय में महत्वपूर्ण अवसर बनेंगे. एम्प्लॉयड पर्सन के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे और प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद सुलझेंगे. कोर्ट-कचहरी के मामले आपके पक्ष में हो सकते हैं या विरोधी समझौते की पहल कर सकते हैं. मिड वीक करियर और बिज़नेस से जुड़ी यात्रा लाभदायक साबित होगी. विदेश से जुड़े व्यवसायियों के लिए समय शुभ है और बड़े कांट्रैक्ट मिलने के योग हैं.
आर्थिक स्थिति:
आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. आय के अतिरिक्त स्रोत उत्पन्न होंगे और संचित धन में वृद्धि होगी. निवेश और धन संबंधी फैसलों में समझदारी बनाए रखें.
पारिवारिक और सामाजिक जीवन:
परिवार और सामाजिक जीवन में संतुलन बना रहेगा. फेस्टिवल सीजन के चलते घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा-पाठ और मांगलिक कार्यों में बीतेगा. परिवार से सहयोग मिलेगा और महत्वपूर्ण मामलों में परिजनों की सलाह लाभकारी होगी.
प्रेम और दांपत्य जीवन:
प्रेम संबंध विवाह में बदलने की संभावना है. यदि आप विवाह की योजना बना रहे हैं तो परिजन संबंध को स्वीकार कर सकते हैं. विवाहित जातकों के लिए दांपत्य जीवन सामान्य और संतुलित रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हल्की थकान या तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए योग और ध्यान लाभकारी रहेगा.
शुभ अंक: 5, 7
शुभ रंग: नीला, सफेद
उपाय:
- मंगलवार को पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित करें.
- घर में गाय को हरा चारा खिलाएं.
FAQs:
Q1: क्या इस सप्ताह निवेश करना सुरक्षित रहेगा?
A1: हाँ, सोच-समझकर और शुभ सलाह लेकर किया गया निवेश लाभकारी रहेगा.
Q2: क्या छात्रों के लिए परीक्षा तैयारी का समय अनुकूल है?
A2: हाँ, मिड वीक में अध्ययन और परीक्षा तैयारी में अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL