हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह आपके काम समय पर पूरे होंगे, यात्रा और नए कांट्रैक्ट के योग बनेंगे

Mithun Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह आपके काम समय पर पूरे होंगे, यात्रा और नए कांट्रैक्ट के योग बनेंगे

Gemini Weekly Horoscope: यह नया सप्ताह मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य (Astrologer) सुरेश श्रीमाली से जानें मिथुन के लिए ये सप्ताह प्यार, परिवार, धन, सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Sep 2025 05:14 PM (IST)
Preferred Sources

Gemini Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह आपके लिए समय शुभ और उत्साहपूर्ण रहेगा. सप्ताह की शुरुआत बेहद सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी. आपके काम समय पर सही तरीके से पूरे होंगे और मन प्रसन्न रहेगा. आप दोगुनी ऊर्जा के साथ काम करेंगे और आपके बेस्ट फ्रेंड्स और सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा. बॉस के साथ निकटता बढ़ेगी और उनके कृपा से आपको अहम जिम्मेदारी मिल सकती है.

करियर और व्यवसाय:
इस सप्ताह करियर और व्यवसाय में महत्वपूर्ण अवसर बनेंगे. एम्प्लॉयड पर्सन के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे और प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद सुलझेंगे. कोर्ट-कचहरी के मामले आपके पक्ष में हो सकते हैं या विरोधी समझौते की पहल कर सकते हैं. मिड वीक करियर और बिज़नेस से जुड़ी यात्रा लाभदायक साबित होगी. विदेश से जुड़े व्यवसायियों के लिए समय शुभ है और बड़े कांट्रैक्ट मिलने के योग हैं.

आर्थिक स्थिति:
आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. आय के अतिरिक्त स्रोत उत्पन्न होंगे और संचित धन में वृद्धि होगी. निवेश और धन संबंधी फैसलों में समझदारी बनाए रखें.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन:
परिवार और सामाजिक जीवन में संतुलन बना रहेगा. फेस्टिवल सीजन के चलते घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा-पाठ और मांगलिक कार्यों में बीतेगा. परिवार से सहयोग मिलेगा और महत्वपूर्ण मामलों में परिजनों की सलाह लाभकारी होगी.

प्रेम और दांपत्य जीवन:
प्रेम संबंध विवाह में बदलने की संभावना है. यदि आप विवाह की योजना बना रहे हैं तो परिजन संबंध को स्वीकार कर सकते हैं. विवाहित जातकों के लिए दांपत्य जीवन सामान्य और संतुलित रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हल्की थकान या तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए योग और ध्यान लाभकारी रहेगा.

शुभ अंक: 5, 7
शुभ रंग: नीला, सफेद
उपाय:

  • मंगलवार को पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित करें.
  • घर में गाय को हरा चारा खिलाएं.

FAQs:
Q1: क्या इस सप्ताह निवेश करना सुरक्षित रहेगा?
A1: हाँ, सोच-समझकर और शुभ सलाह लेकर किया गया निवेश लाभकारी रहेगा.

Q2: क्या छात्रों के लिए परीक्षा तैयारी का समय अनुकूल है?
A2: हाँ, मिड वीक में अध्ययन और परीक्षा तैयारी में अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यताजानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 28 Sep 2025 05:14 PM (IST)
Tags :
Gemini Horoscope Mithun Rashifal Mithun Saptahik Rashifal
और पढ़ें
