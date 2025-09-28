हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aries Weekly Horoscope (September 28 to October 4):"मेष राशि हफ़्ते की शुरुआत में मुश्किलें, आख़िर में कामकाज और व्यापार धीमे पड़ सकते हैं

Aries Weekly Horoscope: मेष राशि के जातकों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा जाने वाला है? प्रेम, धन, करियर, व्यापार और सेहत के लिहाज से 28 सितंबर से 4 अक्टूबर, 2025 का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Sep 2025 04:41 PM (IST)
Aries Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. शुरुआत में परिश्रम का फल उम्मीद से कम मिलेगा, जिससे मन में निराशा आ सकती है. लेकिन धीरे-धीरे स्थितियाँ आपके पक्ष में होती नज़र आएंगी.

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य के मामले में आज सावधानी ज़रूरी है. गाड़ी सावधानी से चलाएं, चोट या दुर्घटना की संभावना बन रही है. जीवनसाथी की सेहत पर भी ध्यान दें.

व्यवसाय राशिफल: बिज़नेस में कुछ रुकावटें आ सकती हैं. विशेषकर एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी या निवेश संबंधी मामलों में कानूनी अड़चनें खड़ी हो सकती हैं. धैर्य और सोच-समझकर निर्णय लेने से लाभ होगा.

नौकरी राशिफल: वर्किंग प्रोफेशनल्स को ऑफिस में दबाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. काम पर ध्यान केंद्रित करें और गुस्से से बचें. वर्किंग वुमन को घर और ऑफिस दोनों जगह बैलेंस बनाने में दिक़्क़त हो सकती है.

लव व परिवार राशिफल: घर-परिवार में छोटी-मोटी अनबन संभव है. प्रेम संबंधों में जल्दबाज़ी में कोई निर्णय न लें, वरना गलतफहमी हो सकती है. परिवारजनों से संवाद करते समय धैर्य रखें.

युवा राशिफल: फेस्टिवल सीजन के कारण छात्रों का मन पढ़ाई से भटक सकता है. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे युवाओं को कठिन परिश्रम जारी रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी.

उपाय: आज हनुमान जी को लाल चंदन अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे मानसिक शांति और आत्मविश्वास मिलेगा.

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: लाल

शुभ दिन: मंगलवार

Q1. क्या मेष राशि वालों को आज निवेश करना चाहिए?
नहीं, निवेश से पहले सोच-समझकर कदम बढ़ाएँ, जल्दबाज़ी नुकसानदायक हो सकती है.

Q2. क्या आज मेष राशि के लिए यात्रा शुभ है?
लंबी यात्रा से बचना बेहतर रहेगा. यदि ज़रूरी हो तो सतर्कता से यात्रा करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 28 Sep 2025 04:05 PM (IST)
Tags :
Mesh Rashifal Aries Weekly Horoscope Mesh Saptahik Rashifal
