Aries Weekly Horoscope (September 28 to October 4):"मेष राशि हफ़्ते की शुरुआत में मुश्किलें, आख़िर में कामकाज और व्यापार धीमे पड़ सकते हैं
Aries Weekly Horoscope: मेष राशि के जातकों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा जाने वाला है? प्रेम, धन, करियर, व्यापार और सेहत के लिहाज से 28 सितंबर से 4 अक्टूबर, 2025 का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Aries Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. शुरुआत में परिश्रम का फल उम्मीद से कम मिलेगा, जिससे मन में निराशा आ सकती है. लेकिन धीरे-धीरे स्थितियाँ आपके पक्ष में होती नज़र आएंगी.
स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य के मामले में आज सावधानी ज़रूरी है. गाड़ी सावधानी से चलाएं, चोट या दुर्घटना की संभावना बन रही है. जीवनसाथी की सेहत पर भी ध्यान दें.
व्यवसाय राशिफल: बिज़नेस में कुछ रुकावटें आ सकती हैं. विशेषकर एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी या निवेश संबंधी मामलों में कानूनी अड़चनें खड़ी हो सकती हैं. धैर्य और सोच-समझकर निर्णय लेने से लाभ होगा.
नौकरी राशिफल: वर्किंग प्रोफेशनल्स को ऑफिस में दबाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. काम पर ध्यान केंद्रित करें और गुस्से से बचें. वर्किंग वुमन को घर और ऑफिस दोनों जगह बैलेंस बनाने में दिक़्क़त हो सकती है.
लव व परिवार राशिफल: घर-परिवार में छोटी-मोटी अनबन संभव है. प्रेम संबंधों में जल्दबाज़ी में कोई निर्णय न लें, वरना गलतफहमी हो सकती है. परिवारजनों से संवाद करते समय धैर्य रखें.
युवा राशिफल: फेस्टिवल सीजन के कारण छात्रों का मन पढ़ाई से भटक सकता है. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे युवाओं को कठिन परिश्रम जारी रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी.
उपाय: आज हनुमान जी को लाल चंदन अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे मानसिक शांति और आत्मविश्वास मिलेगा.
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: लाल
शुभ दिन: मंगलवार
FAQs
Q1. क्या मेष राशि वालों को आज निवेश करना चाहिए?
नहीं, निवेश से पहले सोच-समझकर कदम बढ़ाएँ, जल्दबाज़ी नुकसानदायक हो सकती है.
Q2. क्या आज मेष राशि के लिए यात्रा शुभ है?
लंबी यात्रा से बचना बेहतर रहेगा. यदि ज़रूरी हो तो सतर्कता से यात्रा करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
