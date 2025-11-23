हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aries Weekly Horoscope (23 से 29 नवंबर 2025): मेष राशि इस सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रेहगा, सोच-समझकर निर्णय लें!

Aries Weekly Horoscope (23 से 29 नवंबर 2025): मेष राशि इस सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रेहगा, सोच-समझकर निर्णय लें!

Aries Weekly Horoscope: मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. ऐसे में अगर व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानना चाहते हैं, तो पढ़िए मेष राशि का साप्तिह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 23 Nov 2025 01:33 PM (IST)
Mesh Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. शुरुआत में फल न मिलने से मन थोड़ा निराश हो सकता है, लेकिन यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहेगी. परिवार में किसी बात को लेकर हल्की अनबन हो सकती है और संपत्ति से जुड़े मामलों में थोड़ी अड़चनें आ सकती हैं. किसी भी बात का निर्णय दिल से नहीं दिमाग से लेना लाभकारी साबित होगा.  

हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य के हिसाब से यह सप्ताह थोड़ा परेशान करने वाला रहेगा. थकान, तनाव और चोट लगने के योग हैं. वाहन धीरे चलाएं. अपनी और साथी की सेहत दोनों का ध्यान रखें.

बिज़नेस राशिफल:
बिजनेस में उतार-चढ़ाव देखने को मिलत सकती है, लेकिन सप्ताह के अंत तक स्थितियां सुधरेंगी. साझेदारों के साथ बातचीत में संयम बनाए रखें, जिससे बाजार में आपकी वस्तु का मांग बढ़ सकती है. बड़ा निवेश सोच-समझकर करें जल्दबाजी में लिया गया फैसला प्रॉब्लम "क्रिएट" कर सकता है. 

नौकरी राशिफल:
ऑफिस में काम का बोझ बढ़ सकता है. सीनियर्स के साथ विचारों में बहस हो सकते हैं, लेकिन आपकी दृढ़ता और मेहनत आपकी पहचान मजबूत करेगी. वर्किंग महिलाओं को ऑफिस और परिवार दोनों जगह दबाव महसूस हो सकता है.

लव और फैमिली राशिफल:
प्रेम संबंध में जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें, अन्यथा रिश्ते में दूरी आ सकती है. दांपत्य जीवन में लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है. परिवार के साथ बातचीत में धैर्य रखें.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे छात्रों का मन पढ़ाई से भटक सकता है. लेकिन याद रहे कि सफलता कठिन परिश्रम से ही मिलेगी. युवाओं को गुस्सा और जल्दबाजी से बचना होगा.

भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: लाल
उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और संकटमोचन मंदिर में गुड़-चना चढ़ाएं.

FAQs
Q1: क्या इस सप्ताह कामकाज में सुधार होगा?
A1: हां, वीकेंड तक परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी.

Q2: क्या बिज़नेस में लाभ मिलेगा?
A2: शुरुआत में कमी रहेगी, लेकिन सप्ताह के अंत में सुधार दिखेगा.

Q3: क्या छात्रों के लिए समय अनुकूल है?
A3: मन भटक सकता है, पर मेहनत से सफलता मिलेगी.

Q4: क्या प्रेम संबंध मजबूत होंगे?
A4: जल्दबाजी में फैसला न लें, तभी रिश्ते स्थिर रहेंगे.

Q5: क्या चोट लगने का योग है?
A5: हां, वाहन सावधानी से चलाएं और सतर्क रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 23 Nov 2025 01:33 PM (IST)
Weekly Horoscope Aries Horoscope Mesh Saptahik Rashifal
Embed widget