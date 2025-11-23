Mesh Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. शुरुआत में फल न मिलने से मन थोड़ा निराश हो सकता है, लेकिन यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहेगी. परिवार में किसी बात को लेकर हल्की अनबन हो सकती है और संपत्ति से जुड़े मामलों में थोड़ी अड़चनें आ सकती हैं. किसी भी बात का निर्णय दिल से नहीं दिमाग से लेना लाभकारी साबित होगा.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य के हिसाब से यह सप्ताह थोड़ा परेशान करने वाला रहेगा. थकान, तनाव और चोट लगने के योग हैं. वाहन धीरे चलाएं. अपनी और साथी की सेहत दोनों का ध्यान रखें.

बिज़नेस राशिफल:

बिजनेस में उतार-चढ़ाव देखने को मिलत सकती है, लेकिन सप्ताह के अंत तक स्थितियां सुधरेंगी. साझेदारों के साथ बातचीत में संयम बनाए रखें, जिससे बाजार में आपकी वस्तु का मांग बढ़ सकती है. बड़ा निवेश सोच-समझकर करें जल्दबाजी में लिया गया फैसला प्रॉब्लम "क्रिएट" कर सकता है.

नौकरी राशिफल:

ऑफिस में काम का बोझ बढ़ सकता है. सीनियर्स के साथ विचारों में बहस हो सकते हैं, लेकिन आपकी दृढ़ता और मेहनत आपकी पहचान मजबूत करेगी. वर्किंग महिलाओं को ऑफिस और परिवार दोनों जगह दबाव महसूस हो सकता है.

लव और फैमिली राशिफल:

प्रेम संबंध में जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें, अन्यथा रिश्ते में दूरी आ सकती है. दांपत्य जीवन में लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है. परिवार के साथ बातचीत में धैर्य रखें.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे छात्रों का मन पढ़ाई से भटक सकता है. लेकिन याद रहे कि सफलता कठिन परिश्रम से ही मिलेगी. युवाओं को गुस्सा और जल्दबाजी से बचना होगा.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: लाल

उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और संकटमोचन मंदिर में गुड़-चना चढ़ाएं.

FAQs

Q1: क्या इस सप्ताह कामकाज में सुधार होगा?

A1: हां, वीकेंड तक परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी.

Q2: क्या बिज़नेस में लाभ मिलेगा?

A2: शुरुआत में कमी रहेगी, लेकिन सप्ताह के अंत में सुधार दिखेगा.

Q3: क्या छात्रों के लिए समय अनुकूल है?

A3: मन भटक सकता है, पर मेहनत से सफलता मिलेगी.

Q4: क्या प्रेम संबंध मजबूत होंगे?

A4: जल्दबाजी में फैसला न लें, तभी रिश्ते स्थिर रहेंगे.

Q5: क्या चोट लगने का योग है?

A5: हां, वाहन सावधानी से चलाएं और सतर्क रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.