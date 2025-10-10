हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Saptahik Rashifal (12 से 18 अक्टूबर 2025): इस हफ्ते संयम और धैर्य रखकर ही मिलेगी सफलता, पढ़ें मेष साप्ताहिक राशिफल

Aries Weekly Horoscope 2025: मेष राशि के लिए 12 से 18 अक्टूबर 2025 का सप्ताह मिला जुला रहने वाला है. परिवार में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. पढ़ें मेष साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Oct 2025 05:22 PM (IST)
Mesh Saptahik Rashifal 12 to 18 October 2025: मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में निजी और पारिवारिक मोर्चे पर कुछ चुनौतियां और तनावपूर्ण स्थितियां सामने आ सकती हैं. आर्थिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना आवश्यक रहेगा. छोटे-छोटे कार्यों में अधिक मेहनत और भागदौड़ करनी पड़ सकती है, जिससे थकान या असंतोष महसूस हो सकता है. जो कार्य पहले से योजनाबद्ध थे, उनमें अचानक अड़चनें या विलंब संभव हैं.

व्यवसाय और करियर की दृष्टि से यह सप्ताह मध्यम रहेगा. नौकरीपेशा जातकों को विरोधियों और ईर्ष्यालु सहकर्मियों से सतर्क रहना होगा. सीनियर या उच्च अधिकारियों से अपेक्षित सहयोग न मिलने पर मन खिन्न हो सकता है. व्यापार और निवेश से जुड़े मामलों में जल्दबाजी न करें; किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना लाभकारी रहेगा.

परिवार और सामाजिक जीवन में आरंभिक तनाव के बाद परिस्थितियाँ धीरे-धीरे सामान्य होंगी. संतान या किसी युवा सदस्य से संबंधित चिंता हो सकती है, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध में रिश्तों में सुधार आएगा. परिवार में धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी से मानसिक संतोष मिलेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह हल्की खटास आ सकती है. संवाद की कमी से रिश्ते में गलतफहमियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन समय रहते संवाद और समझ से सब कुछ सामान्य हो जाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल: मानसिक तनाव और नींद की कमी से बचें. नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और हल्का व्यायाम आपके लिए आवश्यक रहेगा.

उपाय: मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमानजी को लाल फूल अर्पित करें.

FAQs
प्र1. यह सप्ताह कैसा रहेगा?
 परिवार और कार्यक्षेत्र में सावधानी रखें, धन और स्वास्थ्य पर ध्यान दें.
प्र2. कार्यक्षेत्र में किन बातों पर सतर्क रहें?
 विरोधियों की साजिश और सहयोग की कमी से सावधान रहें.
प्र3. प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
 संवाद की कमी से गलतफहमी हो सकती है, धैर्य रखें.
प्र4. स्वास्थ्य के लिए क्या करें?
 मानसिक तनाव से बचें, नियमित व्यायाम और नींद जरूरी है.
प्र5. शुभ उपाय क्या है?
 मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 10 Oct 2025 05:22 PM (IST)
