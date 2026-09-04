मेष राशिफल, 4 सितंबर 2026 (Mesh Rashifal Today): 4 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन पूरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी तथा आज भगवान श्री कृष्ण का पावन जन्मोत्सव यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 11:04 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत मृगशिरा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और हर्षण योग का अत्यंत शुभ प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज वृषभ राशि में (उच्च के होकर) संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन संचय, निवेश, वाणी, कुटुंब व पैतृक संपत्ति स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 2रे चंद्रमा के प्रभाव से आज किसी भी प्रकार का नया धन-निवेश करते समय पूरी सावधानी और सजगता बरतें. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और मुनाफे के नए अवसर तलाशने का रहेगा. हर्षण योग बनने से कारोबार में मनवांछित परिणाम हासिल होंगे; विशेष रूप से भूमि, भवन, रियल एस्टेट और वाहन से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. बिजनेसमैन की ऊंची महत्वाकांक्षाएं उन्हें सफलता के नए आयामों की ओर ले जाएंगी. व्यापार में लाभ की मजबूत स्थितियां निर्मित हो रही हैं; इस समय आपकी कार्यप्रणाली में जो भी सकारात्मक बदलाव होंगे, वे भविष्य में जबरदस्त आर्थिक लाभ दिलाएंगे. हालांकि, 2रे भाव में चंद्रमा के कारण नया धन-निवेश करते समय कागजी पड़ताल जरूर कर लें. राजनीति (Politics) से जुड़े जातकों को आज कोई बड़ा लाभ या प्रतिष्ठा मिलने के योग हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बाधाओं को पार कर बड़ी उपलब्धियां हासिल करने और व्यक्तित्व की छाप छोड़ने का रहेगा. वेतनभोगी लोग (Salaried Persons) कार्यस्थल पर आ रही पिछली तकलीफों और परेशानियों को दूर करते हुए शानदार उपलब्धि हासिल करेंगे. वर्कप्लेस पर आपके व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़ेगा और आप अपनी संवाद शैली से उच्चाधिकारियों व सहकर्मियों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे; इसके चलते संस्थान में आपको कोई नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. फील्ड या मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन को बाजार में किसी अनुभवी बुजुर्ग के सानिध्य और मार्गदर्शन से आगे बढ़ने की सही राह की पहचान होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज जन्माष्टमी का पावन पर्व ढेरों खुशियां लेकर आया है. घर का वातावरण पूरी तरह सुखद, आध्यात्मिक और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा. परिवार में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा या योजना बनेगी, किंतु इस मांगलिक कार्य को आगामी नवरात्र में संपन्न करना ही श्रेष्ठ रहेगा. प्रेम संबंधों (Love Relationships) में प्रगाढ़ता आएगी और साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव और गहरा होगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन भरपूर ऊर्जा और आत्मविश्वास का रहेगा. आपकी सेहत पूरी तरह अनुकूल बनी रहेगी, जिससे आप पूरे जोश, स्फूर्ति और आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग में जुटे रहेंगे तथा खेल कौशल में निखार आएगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

द्वितीय भाव में उच्च चंद्रमा के संचरण से शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक ऊर्जा बहुत अच्छी बनी रहेगी. जन्माष्टमी के उपवास और उत्सव के दौरान शरीर में पानी की कमी न होने दें. फलाहार में सात्विक चीजों का सेवन करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और नियमित रूप से ध्यान व प्राणायाम करें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप (लड्डू गोपाल) का पंचामृत से अभिषेक करें. उन्हें माखन-मिश्री, तुलसी दल व पीले पुष्प अर्पित कर 'ॐ क्लीं कृष्णाय नमः' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र की कम से कम एक माला का जाप करें. शिवलिंग पर भी कच्चा दूध व गंगाजल अर्पित करें तथा किसी जरूरतमंद को फल या मिष्ठान का दान करें; इससे 2रे चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, हर्षण योग से भूमि-वाहन के सौदों में लाभ होगा और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां सफलतापूर्वक पूरी होंगी.

FAQs

Q1. 4 सितंबर 2026 को मेष राशि के कारोबारियों को हर्षण योग से क्या लाभ होगा?

Ans. कारोबार में मनचाहे परिणाम मिलेंगे, भूमि और वाहन से जुड़े व्यापार में सुधार होगा तथा लाभ की मजबूत स्थितियां बनेंगी.

Q2. आज मेष राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्कप्लेस पर क्या खास रहने वाला है?

Ans. परेशानियां दूर होंगी, व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़ेगा, नई जिम्मेदारियां प्राप्त होंगी और मार्केटिंग कर्मियों को वरिष्ठों से मार्गदर्शन मिलेगा.

Q3. आज मेष राशि वालों के घर में बनने वाली मांगलिक कार्य की योजना कब पूरी करनी चाहिए?

Ans. योजना आज बनाएं, किंतु मांगलिक कार्यों को आगामी नवरात्र के शुभ दिनों में संपन्न करना अधिक फलदायी रहेगा.

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