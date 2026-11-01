धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal 1 November 2026: 2nd चंद्रमा से वित्तीय प्रबंधन में सावधानी, सर्वार्थ सिद्धि व लक्ष्मी योग से शाम को मिलेगी बड़ी डील

Aaj Ka Mithun Rashifal 1 November 2026: 2nd चंद्रमा से वित्तीय प्रबंधन में सावधानी, सर्वार्थ सिद्धि व लक्ष्मी योग से शाम को मिलेगी बड़ी डील

Aaj Ka Mithun Rashifal 1 November 2026: मिथुन राशि का दैनिक राशिफल! दूसरे चंद्रमा व सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव, शाम को बड़ी डील, ऑफिस टारगेट, पारिवारिक सहयोग और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 01 Nov 2026 07:58 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Mithun Rashifal 1 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, संचित पूंजी, वाणी, परिवार व वित्तीय प्रबंधन स्थान) में अपनी ही स्वराशि कर्क में संचरण कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते आपको वित्तीय प्रबंधन, बजट संतुलन और नकदी प्रवाह को व्यवस्थित रखने में हल्की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 1 November 2026)

  • दिनांक: 1 नवंबर 2026, रविवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दोपहर 02:52 बजे तक, तत्पश्चात अष्टमी तिथि
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात रवि पुष्य नक्षत्र का महासंयोग
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, साध्य योग, लक्ष्मी योग, त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कर्क राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Deals)

शाम होते-होते मिलेगी बड़ी डील: आज साध्य, लक्ष्मी, त्रिपुष्कर और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से व्यापारियों के लिए दिन का पूर्वार्ध मध्यम फलदायक रहेगा, लेकिन शाम होते-होते आपके हाथ कोई बहुत बड़ी और मुनाफेदार व्यावसायिक डील (Big Business Deal) लग सकती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 1 November 2026: बिजनेस टूर से मिलेगा भारी आर्थिक लाभ, कार्यक्षेत्र में विरोधियों की चाल से रहें सतर्क; पढ़ें उपाय
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 1 November 2026: बिजनेस टूर से मिलेगा भारी आर्थिक लाभ, कार्यक्षेत्र में विरोधियों की चाल से रहें सतर्क; पढ़ें उपाय
राशिफल
टैरो राशिफल 1 नवंबर 2026: मिथुन पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, तुला व मीन को धन लाभ के सुनहरे अवसर; जानें 12 राशियों का भाग्य
टैरो राशिफल 1 नवंबर 2026: मिथुन पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, तुला व मीन को धन लाभ के सुनहरे अवसर; जानें 12 राशियों का भाग्य
राशिफल
कल का राशिफल 1 नवंबर 2026: रवि पुष्य नक्षत्र और अहोई अष्टमी का महासंयोग, मेष से मीन राशि का संपूर्ण भविष्यफल!
Kal Ka Rashifal 1 November 2026: रवि पुष्य व सर्वार्थ सिद्धि योग से 3 राशियों को बड़ा लाभ, वृषभ को बड़ी डील और मीन को फंसा हुआ धन!
राशिफल
मासिक टैरो राशिफल: नवंबर में किन राशियों को मिलेगी नौकरी और धन लाभ? जानें मेष से मीन तक का मासिक टैरो राशिफल
नवंबर में किन राशियों को मिलेगी नौकरी और धन लाभ? जानें मेष से मीन तक का मासिक टैरो राशिफल

मार्केट की नब्ज पहचानेंगे व्यापारी, सामाजिक कार्यों में समय: कारोबारी अपनी गहरी समझ और अनुभव के बल पर बाजार के मिजाज और नब्ज को आसानी से पहचान लेंगे, जिससे व्यापार करने और नए ऑर्डर जुटाने में आने वाली अड़चनें काफी कम हो जाएंगी. इसके अलावा, आपका अधिकांश समय फेस्टिव सीजन की तैयारियों, ग्राहकों से संपर्क और सामाजिक गतिविधियों में व्यतीत होगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

कोवर्कर्स की मदद से पूरा होगा कठिन टारगेट: कार्यस्थल (Workspace) पर अपने सहकर्मियों (Coworkers) की सूझबूझ और समय पर मिलने वाली मदद से आप अपने जटिल और कठिन प्रोजेक्ट्स व टारगेट को आखिरकार सफलतापूर्वक पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे. आपके काम के प्रति निष्ठा और हुनर को देखकर सहकर्मी आपसे अत्यधिक प्रभावित होंगे.

एक्स्ट्रा टाइम देकर निपटाएंगे काम: नौकरीपेशा जातक पूरी लगन और ईमानदारी से अपने कार्यों को अंजाम देंगे. दिन के समय जो काम किसी कारणवश अधूरे रह जाएंगे, उन्हें आप ऑफिस में अतिरिक्त समय (Extra Time) देकर भी पूरा करेंगे; आपकी इस मेहनत का मैनेजमेंट से उचित सहयोग और लाभ अवश्य मिलेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

बड़े भाई का मिलेगा साथ, दांपत्य में प्रगाढ़ता: पारिवारिक जीवन में आपके बड़े भाई का मार्गदर्शन और सहयोग किसी न किसी रूप में आपके लिए अत्यंत उपयोगी व लाभदायक सिद्ध होगा. जीवनसाथी (Spouse) के साथ गहरा भावनात्मक लगाव और आत्मीयता बनी रहेगी, जिससे वैवाहिक जीवन में शांति रहेगी.

परीक्षा की ठोस तैयारी में जुटेंगे छात्र: प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी (Competitive & General Students) अपने आने वाले एग्जाम्स को लेकर बेहद गंभीर होकर सटीक तैयारी में जुट जाएंगे; याद रखें, समय पर की गई अनुशासित मेहनत ही सफलता की कुंजी है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से मुख, गले या दांतों में हल्की संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. अत्यधिक तला-भुना खाने से बचें और समय पर विश्राम लें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 2

रविवार व रवि पुष्य नक्षत्र विशेष अचूक उपाय: आज रवि पुष्य नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के पावन संयोग पर वित्तीय अड़चनों को दूर करने के लिए प्रातः काल तांबे के लोटे में शुद्ध जल, रोली, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा शहद और गंगाजल अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. सायंकाल के समय देवी महालक्ष्मी के मंदिर में या घर के पूजा स्थान में घी का दीपक प्रज्वलित कर 'कनकधारा स्तोत्र' या 'श्री सूक्त' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को फल या खीर का दान करें. इससे धन प्रबंधन की समस्याएं हल होंगी, शाम की व्यावसायिक डील में सफलता मिलेगी और करियर में उन्नति के नए मार्ग खुलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 01 Nov 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 1 November 2026: बिजनेस टूर से मिलेगा भारी आर्थिक लाभ, कार्यक्षेत्र में विरोधियों की चाल से रहें सतर्क; पढ़ें उपाय
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 1 November 2026: बिजनेस टूर से मिलेगा भारी आर्थिक लाभ, कार्यक्षेत्र में विरोधियों की चाल से रहें सतर्क; पढ़ें उपाय
राशिफल
टैरो राशिफल 1 नवंबर 2026: मिथुन पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, तुला व मीन को धन लाभ के सुनहरे अवसर; जानें 12 राशियों का भाग्य
टैरो राशिफल 1 नवंबर 2026: मिथुन पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, तुला व मीन को धन लाभ के सुनहरे अवसर; जानें 12 राशियों का भाग्य
राशिफल
कल का राशिफल 1 नवंबर 2026: रवि पुष्य नक्षत्र और अहोई अष्टमी का महासंयोग, मेष से मीन राशि का संपूर्ण भविष्यफल!
Kal Ka Rashifal 1 November 2026: रवि पुष्य व सर्वार्थ सिद्धि योग से 3 राशियों को बड़ा लाभ, वृषभ को बड़ी डील और मीन को फंसा हुआ धन!
राशिफल
मासिक टैरो राशिफल: नवंबर में किन राशियों को मिलेगी नौकरी और धन लाभ? जानें मेष से मीन तक का मासिक टैरो राशिफल
नवंबर में किन राशियों को मिलेगी नौकरी और धन लाभ? जानें मेष से मीन तक का मासिक टैरो राशिफल
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP की दिवाली पार्टी में पहुंचे विपक्ष के नेता, अभिजीत दीपके, सौरव दास से क्या बोलीं सुप्रिया सुले?
CJP की दिवाली पार्टी में पहुंचे विपक्ष के नेता, अभिजीत दीपके, सौरव दास से क्या बोलीं सुप्रिया सुले?
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज इन रास्तों पर जाने से बचें, रामलीला मैदान में रैली को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन
दिल्ली में आज इन रास्तों पर जाने से बचें, रामलीला मैदान में रैली को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन
इंडिया
महुआ मोइत्रा ने CJP के नेताओं को बताया 'थ्री मस्किटियर्स', ममता बनर्जी से मिले अभिजीत दीपके
महुआ मोइत्रा ने CJP के नेताओं को बताया 'थ्री मस्किटियर्स', ममता बनर्जी से मिले अभिजीत दीपके
बॉलीवुड
जब ऐश्वर्या राय को सुष्मिता से मिली हार, डेब्यू से पहले ठुकराई ब्लॉकबस्टर, अब हैं दूसरी सबसे अमीर एक्ट्रेस
ऐश्वर्या राय: डेब्यू से पहले ठुकराई ब्लॉकबस्टर, अब हैं दूसरी सबसे अमीर एक्ट्रेस
इंडिया
दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली, हरियाणा में मार्च करेंगे नितिन नवीन, क्या है BJP का प्लान?
दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली, हरियाणा में मार्च करेंगे नितिन नवीन, क्या है BJP का प्लान?
क्रिकेट
Watch: क्रिकेट मैच में अंपायर के साथ दर्दनाक हादसा, गेंद लगते ही बेसुध होकर गिरे
Watch: क्रिकेट मैच में अंपायर के साथ दर्दनाक हादसा, गेंद लगते ही बेसुध होकर गिरे
Home Tips
How To Remove Perfume Stains: कपड़े पर परफ्यूम लगाने से सफेद या पीला निशान पड़ गया? ऐसे हटाएं
कपड़े पर परफ्यूम लगाने से सफेद या पीला निशान पड़ गया? ऐसे हटाएं
ट्रेंडिंग
कलीग्स की गोद में बैठकर 'बिल्लो रानी' पर नाचा लड़का, ऑफिस में मचा गदर
कलीग्स की गोद में बैठकर 'बिल्लो रानी' पर नाचा लड़का, ऑफिस में मचा गदर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget