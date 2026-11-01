Aaj Ka Mithun Rashifal 1 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, संचित पूंजी, वाणी, परिवार व वित्तीय प्रबंधन स्थान) में अपनी ही स्वराशि कर्क में संचरण कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते आपको वित्तीय प्रबंधन, बजट संतुलन और नकदी प्रवाह को व्यवस्थित रखने में हल्की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 1 November 2026)

दिनांक: 1 नवंबर 2026, रविवार

1 नवंबर 2026, रविवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दोपहर 02:52 बजे तक, तत्पश्चात अष्टमी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दोपहर 02:52 बजे तक, तत्पश्चात अष्टमी तिथि नक्षत्र: पूरे दिन-रात रवि पुष्य नक्षत्र का महासंयोग

पूरे दिन-रात का महासंयोग शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, साध्य योग , लक्ष्मी योग , त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, , , और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कर्क राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात कर्क राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Deals)

शाम होते-होते मिलेगी बड़ी डील: आज साध्य, लक्ष्मी, त्रिपुष्कर और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से व्यापारियों के लिए दिन का पूर्वार्ध मध्यम फलदायक रहेगा, लेकिन शाम होते-होते आपके हाथ कोई बहुत बड़ी और मुनाफेदार व्यावसायिक डील (Big Business Deal) लग सकती है.

मार्केट की नब्ज पहचानेंगे व्यापारी, सामाजिक कार्यों में समय: कारोबारी अपनी गहरी समझ और अनुभव के बल पर बाजार के मिजाज और नब्ज को आसानी से पहचान लेंगे, जिससे व्यापार करने और नए ऑर्डर जुटाने में आने वाली अड़चनें काफी कम हो जाएंगी. इसके अलावा, आपका अधिकांश समय फेस्टिव सीजन की तैयारियों, ग्राहकों से संपर्क और सामाजिक गतिविधियों में व्यतीत होगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

कोवर्कर्स की मदद से पूरा होगा कठिन टारगेट: कार्यस्थल (Workspace) पर अपने सहकर्मियों (Coworkers) की सूझबूझ और समय पर मिलने वाली मदद से आप अपने जटिल और कठिन प्रोजेक्ट्स व टारगेट को आखिरकार सफलतापूर्वक पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे. आपके काम के प्रति निष्ठा और हुनर को देखकर सहकर्मी आपसे अत्यधिक प्रभावित होंगे.

एक्स्ट्रा टाइम देकर निपटाएंगे काम: नौकरीपेशा जातक पूरी लगन और ईमानदारी से अपने कार्यों को अंजाम देंगे. दिन के समय जो काम किसी कारणवश अधूरे रह जाएंगे, उन्हें आप ऑफिस में अतिरिक्त समय (Extra Time) देकर भी पूरा करेंगे; आपकी इस मेहनत का मैनेजमेंट से उचित सहयोग और लाभ अवश्य मिलेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

बड़े भाई का मिलेगा साथ, दांपत्य में प्रगाढ़ता: पारिवारिक जीवन में आपके बड़े भाई का मार्गदर्शन और सहयोग किसी न किसी रूप में आपके लिए अत्यंत उपयोगी व लाभदायक सिद्ध होगा. जीवनसाथी (Spouse) के साथ गहरा भावनात्मक लगाव और आत्मीयता बनी रहेगी, जिससे वैवाहिक जीवन में शांति रहेगी.

परीक्षा की ठोस तैयारी में जुटेंगे छात्र: प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी (Competitive & General Students) अपने आने वाले एग्जाम्स को लेकर बेहद गंभीर होकर सटीक तैयारी में जुट जाएंगे; याद रखें, समय पर की गई अनुशासित मेहनत ही सफलता की कुंजी है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से मुख, गले या दांतों में हल्की संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. अत्यधिक तला-भुना खाने से बचें और समय पर विश्राम लें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 2

रविवार व रवि पुष्य नक्षत्र विशेष अचूक उपाय: आज रवि पुष्य नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के पावन संयोग पर वित्तीय अड़चनों को दूर करने के लिए प्रातः काल तांबे के लोटे में शुद्ध जल, रोली, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा शहद और गंगाजल अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. सायंकाल के समय देवी महालक्ष्मी के मंदिर में या घर के पूजा स्थान में घी का दीपक प्रज्वलित कर 'कनकधारा स्तोत्र' या 'श्री सूक्त' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को फल या खीर का दान करें. इससे धन प्रबंधन की समस्याएं हल होंगी, शाम की व्यावसायिक डील में सफलता मिलेगी और करियर में उन्नति के नए मार्ग खुलेंगे.

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