Aaj Ka Singh Rashifal 1 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, हानि, मानसिक तनाव, अनिद्रा, कानूनी अड़चनें व दूरस्थ स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते काम में थोड़ी सी भी अपरिपक्वता (Immaturity) या जल्दबाजी आपके बने-बनाए नए व्यावसायिक संपर्कों को तोड़ सकती है; हर कदम पर गंभीरता बरतें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 1 November 2026)

दिनांक: 1 नवंबर 2026, रविवार

1 नवंबर 2026, रविवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दोपहर 02:52 बजे तक, तत्पश्चात अष्टमी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दोपहर 02:52 बजे तक, तत्पश्चात अष्टमी तिथि नक्षत्र: पूरे दिन-रात रवि पुष्य नक्षत्र का महासंयोग

पूरे दिन-रात का महासंयोग शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, साध्य योग , लक्ष्मी योग , त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, , , और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कर्क राशि (आपकी राशि से 12वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात कर्क राशि (आपकी राशि से 12वें भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए कानूनी, वित्तीय या कागजी सौदे शुरू करने से बचें)

दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नए कानूनी, वित्तीय या कागजी सौदे शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय जोखिम (Business & Legal Documents)

लेबर से तालमेल में कमी, हावी हो सकता है आलस्य: व्यापारिक क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियां सामने आ सकती हैं. कर्मचारियों और लेबर (Labour) के साथ सही तालमेल न बिठा पाना आपके लिए एक कड़ी चुनौती साबित हो सकता है. इसके अलावा, आज आप पर अवांछित आलस्य हावी रह सकता है, जिससे सक्रियता कम होगी; सुस्ती त्यागकर काम पर ध्यान दें.

डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखें, लापरवाही से भारी नुकसान: व्यापारियों को अपने सभी कागजात, टैक्स, जीएसटी और आधिकारिक दस्तावेज (Documents Related Work) पूरी तरह व्यवस्थित और अपडेट रखने चाहिए. कारोबार में जरा सी भी लापरवाही या कानूनी ढिलाई आपके लिए बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान (Heavy Financial Loss) ला सकती है.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

मिड वीक में न्यू जॉब ऑफर, सोच-समझकर लें फैसला: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को इस सप्ताह के मध्य (Mid Week) के दौरान किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान से नई नौकरी के आकर्षक ऑफर्स (New Job Offers) मिल सकते हैं. हालांकि, वर्तमान नौकरी में बदलाव का कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी नफे-नुकसान, पद और भविष्य की संभावनाओं का गहराई से विश्लेषण जरूर कर लें.

वर्कस्पेस पर बहस से बचें: कार्यस्थल पर कुछ अप्रत्याशित समस्याओं और आंतरिक उलझनों में फंसने की संभावना रहेगी. किसी सहकर्मी या उच्चाधिकारी से किसी बात को लेकर तीखी बहस या टकराव हो सकता है; इसलिए फालतू के विवादों से पूरी दूरी बनाकर रखें, अन्यथा पूरा दिन मानसिक तनाव से भरा रहेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Health)

वादा टूटने से बोलचाल बंद, दांपत्य में संयम: प्रेम संबंधों (Love Life) में प्रेमी से किया गया कोई पुराना वादा या कमिटमेंट आप समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे साथी नाराज हो सकता है और दोनों के बीच बातचीत या बोलचाल बंद होने की नौबत आ सकती है. पारिवारिक जीवन में भी कुछ तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं; ऐसे समय में जीवनसाथी के साथ प्यार और सद्भाव बनाए रखना ही स्थिति को संभालेगा.

छात्रों में पढ़ाई का तनाव: प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र (Competitive & General Students) अपनी पढ़ाई में मनमुताबिक बेहतर प्रदर्शन न कर पाने के कारण मानसिक दबाव और टेंशन में रहेंगे; आत्मविश्वास न खोएं और नियमित अभ्यास जारी रखें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान (बीमार होने के योग): 12वें चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आपकी सेहत अचानक बिगड़ सकती है और मौसमी बुखार, कमजोरी या संक्रमण के चलते बीमार होने के योग बन रहे हैं. किसी भी शारीरिक अस्वस्थता को हल्के में न लें और तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 4

रविवार व रवि पुष्य नक्षत्र विशेष अचूक उपाय: आज रवि पुष्य नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के पावन संयोग पर द्वादश भाव के चंद्रमा और सूर्य देव के दोषों को शांत करने के लिए प्रातः काल तांबे के लोटे में शुद्ध जल, रोली, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें तथा 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें. शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल और सफेद चंदन अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' व 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को गेहूं, तांबे का सिक्का या लाल फल का दान करें. इससे स्वास्थ्य संकट टलेगा, कार्यक्षेत्र की बहसबाजी शांत होगी और कानूनी व व्यावसायिक नुकसान से रक्षा होगी.

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