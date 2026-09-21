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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का मेष राशिफल 21 सितंबर 2026: कार्यक्षेत्र में नए अवसर, पुराने संपर्कों से लाभ, बाहरी दखल से बचाएं पारिवारिक शांति

आज का मेष राशिफल 21 सितंबर 2026: कार्यक्षेत्र में नए अवसर, पुराने संपर्कों से लाभ, बाहरी दखल से बचाएं पारिवारिक शांति

मेष राशिफल 21 सितंबर 2026: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी, पुराने संपर्कों से व्यापारिक लाभ और रुका धन मिलेगा. बाहरी दखल से बचें, पारिवारिक सहयोग रहेगा. लकी नंबर 2, लकी रंग लाल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 21 Sep 2026 08:02 AM (IST)
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मेष राशिफल, 21 सितंबर 2026 (Mesh Rashifal Today): 21 सितंबर 2026, सोमवार के दिन रात्रि 08:00 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. आज पूरे दिन व रात्रि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज शोभन योग सायं 04:06 बजे तक रहेगा, उसके बाद अतिगण्ड योग आरंभ होगा. चंद्रमा सुबह 11:15 बजे तक धनु राशि में रहेंगे, उसके उपरांत मकर राशि में यानी आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, पद-प्रतिष्ठा, पिता व अधिकार स्थान) में संचार करेंगे. 10वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज कार्यक्षेत्र में प्रगति के मजबूत संकेत मिलेंगे और नई जिम्मेदारियां प्रतिष्ठा बढ़ाएंगी. शुभ कार्यों के लिए आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:38 बजे तक रहेगा. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

व्यापार और नौकरी (Business & Job)

कार्यक्षेत्र में आज कई नई व सकारात्मक संभावनाएं आपके सामने आ सकती हैं. नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, जिससे पिछले कुछ समय से रुके हुए प्रोजेक्ट्स और आधिकारिक कार्य तेजी से गति पकड़ेंगे. व्यापारियों को अपने पुराने व्यावसायिक संपर्कों और ग्राहकों से अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है. आज किसी भी काम में जल्दबाजी या हड़बड़ाहट दिखाने से बचें; धैर्य और संयम बनाए रखना ही सफलता की कुंजी साबित होगा.

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करियर और शिक्षा (Career & Education)

करियर के मोर्चे पर नौकरी में नई जिम्मेदारी या किसी बड़े पदोन्नति अवसर की प्राप्ति के प्रबल संकेत हैं. कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों की नजर आपके काम और कार्यशैली पर रहेगी, इसलिए किसी संकोच के बिना अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखें. अपनी योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएं; आपकी यह तैयारी सफलता को सुनिश्चित करेगी. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई और नियमित अध्ययन में एकाग्रता बनाए रखने की सख्त जरूरत है.

पारिवारिक जीवन (Family Life)

पारिवारिक जीवन में सौहार्द, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा. किसी महत्वपूर्ण घरेलू या संपत्ति संबंधी निर्णय में परिवार के सभी सदस्यों का पूरा सहयोग और सहमति मिलेगी, जिससे घर में आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा. हालांकि, एक बात को लेकर विशेष सतर्क रहें—अपने निजी और पारिवारिक मामलों में किसी भी बाहरी व्यक्ति की दखलंदाजी बिल्कुल न होने दें; घर की आंतरिक बातों को बाहर ले जाने से बचें.

प्रेम और दांपत्य जीवन (Love & Relationship)

प्रेम संबंधों में आज सकारात्मकता और विश्वास बना रहेगा. पार्टनर के साथ यदि पूर्व में किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा था, तो उसे आज शांत बातचीत के जरिए आसानी से सुलझाया जा सकता है. जो जातक अभी अविवाहित हैं, उनके लिए कोई आकर्षक और अच्छा विवाह प्रस्ताव सामने आ सकता है. वैवाहिक जीवन में आपसी सहयोग, समझदारी और घरेलू अंतरंगता में वृद्धि होगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन राहत और सुधार लेकर आने वाला है. लंबे समय से अटके हुए भुगतान या फंसा हुआ धन वापस मिलने की पूरी उम्मीद है. आप अपनी आय के कुछ नए विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं. हालांकि, किसी भी बड़े वित्तीय निवेश में जल्दबाजी बिल्कुल न दिखाएं; गैर-जरूरी खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखें और एक सुव्यवस्थित बजट बनाकर चलना ही आपके भविष्य के लिए सुरक्षित रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य आमतौर पर सामान्य बना रहेगा, किंतु कार्यक्षेत्र में अत्यधिक भागदौड़ और काम के दबाव के कारण शाम तक हल्की शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए पर्याप्त नींद लें और खान-पान में पूरा संतुलन रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए सुबह-शाम थोड़ा समय निकालकर ध्यान (Meditation) या प्राणायाम अवश्य करें.

लकी अंक: 2

लकी रंग: लाल (Red)

आज का उपाय: सुबह स्नान के उपरांत तांबे के पात्र से भगवान सूर्यदेव को रोली, अक्षत व लाल पुष्प डालकर जल अर्पित करें. इसके साथ ही सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. इससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, अटके हुए काम पूरे होंगे और सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Sep 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aaj Ka Panchang Aries Horoscope Today Mesh Rashifal 21 September 2026
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