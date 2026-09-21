मेष राशिफल, 21 सितंबर 2026 (Mesh Rashifal Today): 21 सितंबर 2026, सोमवार के दिन रात्रि 08:00 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. आज पूरे दिन व रात्रि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज शोभन योग सायं 04:06 बजे तक रहेगा, उसके बाद अतिगण्ड योग आरंभ होगा. चंद्रमा सुबह 11:15 बजे तक धनु राशि में रहेंगे, उसके उपरांत मकर राशि में यानी आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, पद-प्रतिष्ठा, पिता व अधिकार स्थान) में संचार करेंगे. 10वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज कार्यक्षेत्र में प्रगति के मजबूत संकेत मिलेंगे और नई जिम्मेदारियां प्रतिष्ठा बढ़ाएंगी. शुभ कार्यों के लिए आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:38 बजे तक रहेगा. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

व्यापार और नौकरी (Business & Job)

कार्यक्षेत्र में आज कई नई व सकारात्मक संभावनाएं आपके सामने आ सकती हैं. नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, जिससे पिछले कुछ समय से रुके हुए प्रोजेक्ट्स और आधिकारिक कार्य तेजी से गति पकड़ेंगे. व्यापारियों को अपने पुराने व्यावसायिक संपर्कों और ग्राहकों से अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है. आज किसी भी काम में जल्दबाजी या हड़बड़ाहट दिखाने से बचें; धैर्य और संयम बनाए रखना ही सफलता की कुंजी साबित होगा.

करियर और शिक्षा (Career & Education)

करियर के मोर्चे पर नौकरी में नई जिम्मेदारी या किसी बड़े पदोन्नति अवसर की प्राप्ति के प्रबल संकेत हैं. कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों की नजर आपके काम और कार्यशैली पर रहेगी, इसलिए किसी संकोच के बिना अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखें. अपनी योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएं; आपकी यह तैयारी सफलता को सुनिश्चित करेगी. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई और नियमित अध्ययन में एकाग्रता बनाए रखने की सख्त जरूरत है.

पारिवारिक जीवन (Family Life)

पारिवारिक जीवन में सौहार्द, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा. किसी महत्वपूर्ण घरेलू या संपत्ति संबंधी निर्णय में परिवार के सभी सदस्यों का पूरा सहयोग और सहमति मिलेगी, जिससे घर में आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा. हालांकि, एक बात को लेकर विशेष सतर्क रहें—अपने निजी और पारिवारिक मामलों में किसी भी बाहरी व्यक्ति की दखलंदाजी बिल्कुल न होने दें; घर की आंतरिक बातों को बाहर ले जाने से बचें.

प्रेम और दांपत्य जीवन (Love & Relationship)

प्रेम संबंधों में आज सकारात्मकता और विश्वास बना रहेगा. पार्टनर के साथ यदि पूर्व में किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा था, तो उसे आज शांत बातचीत के जरिए आसानी से सुलझाया जा सकता है. जो जातक अभी अविवाहित हैं, उनके लिए कोई आकर्षक और अच्छा विवाह प्रस्ताव सामने आ सकता है. वैवाहिक जीवन में आपसी सहयोग, समझदारी और घरेलू अंतरंगता में वृद्धि होगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन राहत और सुधार लेकर आने वाला है. लंबे समय से अटके हुए भुगतान या फंसा हुआ धन वापस मिलने की पूरी उम्मीद है. आप अपनी आय के कुछ नए विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं. हालांकि, किसी भी बड़े वित्तीय निवेश में जल्दबाजी बिल्कुल न दिखाएं; गैर-जरूरी खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखें और एक सुव्यवस्थित बजट बनाकर चलना ही आपके भविष्य के लिए सुरक्षित रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य आमतौर पर सामान्य बना रहेगा, किंतु कार्यक्षेत्र में अत्यधिक भागदौड़ और काम के दबाव के कारण शाम तक हल्की शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए पर्याप्त नींद लें और खान-पान में पूरा संतुलन रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए सुबह-शाम थोड़ा समय निकालकर ध्यान (Meditation) या प्राणायाम अवश्य करें.

लकी अंक: 2

लकी रंग: लाल (Red)

आज का उपाय: सुबह स्नान के उपरांत तांबे के पात्र से भगवान सूर्यदेव को रोली, अक्षत व लाल पुष्प डालकर जल अर्पित करें. इसके साथ ही सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. इससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, अटके हुए काम पूरे होंगे और सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी.

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