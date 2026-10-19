Mesh Rashifal: 19 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की दुर्गा अष्टमी तिथि सुबह 10:52 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात दुर्गा नवमी (महानवमी / मां सिद्धिदात्री पूजा) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज दोपहर 03:39 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, धृति योग, अत्यंत कल्याणकारी सर्वार्थ सिद्धि योग और आपकी राशि मेष होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का अत्यंत शुभ व शक्तिशाली संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में (आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव कर्म, आचरण, पिता, राज्यपक्ष/पॉलिटिकल सपोर्ट, उच्च पद, वर्कस्पेस सम्मान व पारिवारिक सुख स्थान) में संचरण करेंगे. दशम भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण कर्मक्षेत्र में आचरण की शुचिता बनाए रखना बेहद आवश्यक है; किसी भी अनुचित, अनैतिक या गलत काम में लिप्त होने से कार्यक्षेत्र में अनावश्यक अड़चनों और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हमेशा धर्म और नीति का मार्ग अपनाएं. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के कारोबारियों के लिए बड़ा ऑर्डर मिलने से तगड़ी कमाई, राजनीतिक संपर्कों से लाभ और कर्मचारियों संग सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से प्रगति का रहेगा.

बड़ा ऑर्डर और पॉलिटिकल सपोर्ट से गति: कारोबारियों को आज बाजार से कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे आपकी बहुत अच्छी और मोटी कमाई होगी; इसके साथ ही सत्ता पक्ष या प्रभावशाली राजनीतिक लोगों (Political Support) का सक्रिय सहयोग मिलने से आपके व्यापार को नई गति और विस्तार मिलेगा.

अधीनस्थ कर्मचारियों संग सहानुभूति और सम्मान: बिजनेसमैन अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रति सहानुभूति, विनम्रता और सम्मानपूर्ण व्यवहार रखें; जब आप उनकी कद्र करेंगे, तो वे भी पूरी निष्ठा और दोगुने मन से काम करेंगे, जिससे संस्थान की उत्पादकता बढ़ेगी.

क्लाइंट से शुभ समाचार व तय शेड्यूल का पालन: बिजनेस के सिलसिले में किसी मुख्य क्लाइंट से कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है; आज के लिए पहले से निर्धारित और तय शेड्यूल (Fixed Schedule) को अक्षरशः फॉलो करना ही आपके व्यावसायिक हित में रहेगा.

नौकरीपेशा जातकों और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए आज का दिन नैतिक गुणों का विकास करने, धृति व सर्वार्थ सिद्धि योग से 'बेस्ट एम्प्लॉई' का प्राइज जीतने और तकनीकी क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि पाने का रहेगा.

नैतिक गुणों से बनेंगे सबका प्रिय: ऑफिस में उच्चाधिकारियों और सहकर्मियों का चहेता व प्रिय बनने के लिए अपने भीतर नैतिक गुणों और सच्चाई का विकास करें; याद रखें कि गुणी और सदाचारी व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में हर कोई पसंद और सम्मानित करता है.

धृति व सर्वार्थ सिद्धि योग से 'बेस्ट एम्प्लॉई' का सम्मान: धृति और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से आज आप वर्कस्पेस पर हार्ड वर्क (कठिन परिश्रम) और स्मार्ट वर्क (बुद्धिमत्ता) के अनूठे तालमेल से अपने संस्थान में 'बेस्ट एम्प्लॉई' का प्राइज या विशेष सम्मान प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे.

मैकेनिकल इंजीनियर्स को बड़ी उपलब्धि: मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम करने वाले इस राशि के जातकों को आज नौकरी में कोई बहुत बड़ी, लाभदायक और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली उपलब्धि हासिल हो सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से दशम चंद्रमा पिकनिक की प्लानिंग, जीवनसाथी का अटूट सहयोग और पारिवारिक समरसता लाने वाला रहेगा.

फैमिली संग पिकनिक स्पॉट की प्लानिंग: काम के दबाव से इतर आप अपने पूरे परिवार के साथ किसी मनोरंजक पिकनिक स्पॉट (Picnic Spot) या धार्मिक स्थल पर घूमने जाने की योजना बना सकते हैं; इससे घर में उल्लास का माहौल बनेगा.

पार्टनर के सहयोग से आसान होंगे सारे काम: लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का भावनात्मक और व्यावहारिक साथ आज आपको भरपूर मिलेगा; उनके सहयोग के दम पर आप अपने कई जटिल और पेंडिंग कार्यों को बहुत ही आसानी से पूरा कर लेंगे.

महानवमी पर घर में आध्यात्मिक शांति: दुर्गाष्टमी और महानवमी के पावन संधिकाल पर मां दुर्गा के नवम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की उपासना और कन्या पूजन से घर में मंगल और खुशहाली का वास होगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन जी-तोड़ मेहनत से मुकाम हासिल करने का है. छात्र-छात्राओं, कलाकारों और खिलाड़ियों को अपने-अपने क्षेत्र में शीर्ष सफलता पाने के लिए आज जी-तोड़ और समर्पित मेहनत करनी होगी; याद रखें कि इस कड़े मुकाबले के दौर में आपकी अतिरिक्त मेहनत ही आपको विजेता बनाएगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 10वें भाव के चंद्रमा और मालव्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य आम तौर पर सुदृढ़ और ऊर्जावान रहेगा. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ और सख्त शेड्यूल के चलते शाम को घुटनों या पिंडलियों में हल्का खिंचाव हो सकता है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, भरपूर जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय मां सिद्धिदात्री के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: सोमवार और शारदीय नवरात्र की दुर्गाष्टमी व महानवमी तिथि के पावन अवसर पर मां सिद्धिदात्री और मां महागौरी की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को पीले/लाल पुष्प, नारियल, चुनरी और हलवा-पूरी व चने का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः' अथवा 'सिद्धगन्धर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि. सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही आज सोमवार होने के कारण शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें तथा नौ कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन और दक्षिणा भेंट करें. इससे दशम भाव के चंद्रमा के दुष्प्रभाव व कर्मक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी, पॉलिटिकल सपोर्ट से व्यापार चमकेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग से करियर में 'बेस्ट एम्प्लॉई' का सम्मान मिलेगा और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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